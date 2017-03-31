Ask Brianna: Is financial therapy right for me?

PHA+UTogWW91JiM4MjE3O3ZlIG1lbnRpb25lZCAmIzgyMjA7ZmluYW5jaWFsIHRoZXJhcHkmIzgy
MjE7IGluIHBhc3QgY29sdW1ucy4gV2hhdCBpcyBpdCwgYW5kIGhvdyBkbyBJIGtub3cgaWYgaXQm
IzgyMTc7cyByaWdodCBmb3IgbWU/PC9wPjxwPkE6IFdoZW4geW91JiM4MjE3O3JlIHJlYWR5IGZv
ciBwcm9mZXNzaW9uYWwgbW9uZXkgaGVscCwgYSBzbW9yZ2FzYm9yZCBvZiBvcHRpb25zIHdpbGwg
YXBwZWFyIGJlZm9yZSB5b3U6IGZpbmFuY2lhbCBwbGFubmluZzsgY3JlZGl0IGNvdW5zZWxpbmc7
IG1vbmV5IGNvYWNoaW5nOyBidXJkZW5pbmcgeW91ciBuaWdodHN0YW5kIHdpdGggYSB0ZWV0ZXJp
bmcgcGlsZSBvZiBzZWxmLWhlbHAgYm9va3MuPC9wPjxwPkZpbmFuY2lhbCB0aGVyYXB5IGlzIG9u
ZSBvZiB0aGUgbmV3ZXN0IGFkZGl0aW9ucyB0byB0aGUgZmllbGQsIGVtZXJnaW5nIGZyb20gYSBz
bWFsbCBmb3J1bSBmb3IgbWVudGFsIGhlYWx0aCBhbmQgZmluYW5jaWFsIHBsYW5uaW5nIHByb2Zl
c3Npb25hbHMgaW4gMjAwOC4gV2hpbGUgY2VydGlmaWVkIGZpbmFuY2lhbCBwbGFubmVycyBoZWxw
IHlvdSBkZXZlbG9wIGFuZCBpbXBsZW1lbnQgY29uY3JldGUgZmluYW5jaWFsIHN0cmF0ZWdpZXMs
IGFuZCBtZW50YWwgaGVhbHRoIHByb2Zlc3Npb25hbHMgaGVscCB5b3UgcmVjb2duaXplIGFuZCBj
aGFuZ2UgdGhvdWdodCBwYXR0ZXJucyB0aGF0IGFyZW4mIzgyMTc7dCBzZXJ2aW5nIHlvdSwgZmlu
YW5jaWFsIHRoZXJhcGlzdHMgc3RyYWRkbGUgYm90aCB3b3JsZHMuIFRoZXkgZm9jdXMgb24geW91
ciByZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCBtb25leSBhbmQgaG93IGl0IGFmZmVjdHMgeW91ciBiZWhhdmlv
ciBzbyB5b3UgY2FuIHJlYWxpemUgeW91ciBmaW5hbmNpYWwgZ29hbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtN
b25leSBjb21lcyB3aXRoIGEgbG90IG9mIGVtb3Rpb25hbCBiYWdnYWdlLCBhbmQgdGhlcmUganVz
dCBhcmVuJiM4MjE3O3QgbWFueSBwbGFjZXMgdG8gdGFsayBhYm91dCBpdCBvcGVubHkgYW5kIGNv
bnN0cnVjdGl2ZWx5LCYjODIyMTsgc2F5cyBEci4gTWFyeSBHcmVzaGFtLCBhIGZpbmFuY2lhbCBw
c3ljaG9sb2dpc3QgaW4gQXRsYW50YS48L3A+PHA+SWYgeW91IHN0cnVnZ2xlIHdpdGggc2F2aW5n
LCBidWRnZXRpbmcsIHBheWluZyBvZmYgZGVidCwgc2V2ZXJlIGZydWdhbGl0eSBvciBvdGhlciBt
b25leSBpc3N1ZXMsIGZpbmFuY2lhbCB0aGVyYXB5IGNvdWxkIGhlbHAuIEhlcmUmIzgyMTc7cyBo
b3cgdG8gYXNzZXNzIHdoZXRoZXIgaXQgbWFrZXMgc2Vuc2UgZm9yIHlvdSwgYW5kIGhvdyB0byBl
dmFsdWF0ZSBhbnkgcHJvZmVzc2lvbmFscyB5b3UgbWF5IHdvcmsgd2l0aC48L3A+PHA+V2hlbiB0
byBnbzwvcD48cD5GaW5hbmNpYWwgdGhlcmFweSBjYW4gaGVscCB5b3UgdW5kZXJzdGFuZCB3aHkg
eW91JiM4MjE3O3JlIHN0dWNrIGluIHRoZSBzYW1lIHBhdHRlcm5zLCBzdWNoIGFzIG92ZXJzcGVu
ZGluZywgZXZlbiBpZiB5b3UmIzgyMTc7dmUgdHJpZWQgdG8gY2hhbmdlLiBJdCBhbHNvIGNhbiBo
ZWxwIHlvdSBleHBsb3JlIHRoZSBmZWVsaW5ncyB0aGF0IGJ1YmJsZSB1cCB3aGVuIHlvdSB0aGlu
ayBhYm91dCBtb25leS4gR3Jlc2hhbSBhbmQgRGVyZWsgTGF3c29uLCBhIGRvY3RvcmFsIHN0dWRl
bnQgaW4gcGVyc29uYWwgZmluYW5jaWFsIHBsYW5uaW5nIHdpdGggYSBmb2N1cyBvbiBmaW5hbmNp
YWwgdGhlcmFweSBhdCBLYW5zYXMgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSwgc2F5IGZpbmFuY2lhbCB0aGVy
YXB5IG1pZ2h0IGJlIHRoZSByaWdodCBjYWxsIGlmOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1lvdXIg
ZmluYW5jZXMgbWFrZSB5b3UgZmVlbCBkZXByZXNzZWQgb3IgYW54aW91cy48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtZb3UmIzgyMTc7cmUgY29uc2lzdGVudGx5IHNwZW5kaW5nIG1vcmUgdGhhbiB5b3Ug
ZWFybiBvciBhcmVuJiM4MjE3O3Qgc2F2aW5nIGFueSBtb25leS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTtZb3UmIzgyMTc7dmUgdHJpZWQgdG8gY2hhbmdlIHRob3NlIGJlaGF2aW9ycywgd2l0aCBubyBs
dWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1lvdSB3YW50IHRvIHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIHJvb3Qg
b2YgeW91ciBtb25leSB0cm91Ymxlcy48L3A+PHA+SW4gc29tZSBjYXNlcywgb3RoZXIgZXhwZXJ0
cyBjb3VsZCBiZXR0ZXIgc3VpdCB5b3UuIFRyeSB0cmFkaXRpb25hbCBmaW5hbmNpYWwgcGxhbm5p
bmcgaWYgeW91IHdhbnQgc3RyYWlnaHQgbW9uZXkgYWR2aWNlIHlvdSYjODIxNztyZSBmYWlybHkg
Y2VydGFpbiB5b3UgY2FuIGltcGxlbWVudCBvbiB5b3VyIG93bi4gSWYgeW91JiM4MjE3O3JlIGRl
YWxpbmcgd2l0aCBhIG1vdW50YWluIG9mIGRlYnQgYW5kIHVyZ2VudGx5IG5lZWQgYW4gYWN0aW9u
IHBsYW4sIHRyeSBjcmVkaXQgY291bnNlbGluZy4gR3Jlc2hhbSBzYXlzIHNoZSByZWZlcnMgaGVy
IGNsaWVudHMgdG8gdGhlc2UgZmluYW5jaWFsIHByb3Mgd2hlbiBuZWNlc3NhcnkuPC9wPjxwPldo
YXQgdG8gZXhwZWN0PC9wPjxwPkF0IHlvdXIgZmlyc3QgZmV3IHNlc3Npb25zLCBhIGZpbmFuY2lh
bCB0aGVyYXBpc3QgbWlnaHQgYXNrIHlvdSwgJiM4MjIwO1doYXQgYXJlIHlvdXIgYmVzdCBob3Bl
cyBmb3IgeW91ciBmaW5hbmNpYWwgZnV0dXJlPyYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtIb3cgd291bGQg
eW91IGtub3cgaWYgdGhlc2UgaG9wZXMgd2VyZSByZWFsaXplZD8mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIG1pZ2h0IGhhdmUgYSBjb3VwbGUgb2YgbWVldGluZ3Mgd2l0aCBjbGllbnRzIGJlZm9yZSBJ
IGFuYWx5emUgdGhlaXIgZmluYW5jaWFscywmIzgyMjE7IHNheXMgTGF3c29uLCB3aG8gaXMgYWxz
byBhIGZpbmFuY2lhbCBwbGFubmVyIGF0IFByaW9yaXR5IEZpbmFuY2lhbCBQYXJ0bmVycyBpbiBE
dXJhbmdvLCBDb2xvcmFkby48L3A+PHA+TGF3c29uIHNheXMgaGUmIzgyMTc7bGwgYXNrIGNsaWVu
dHMgd2hvIGhhdmUgdHJvdWJsZSBzYXZpbmcgdG8gZm9jdXMgb24gYSB0aW1lIGluIHRoZSBwYXN0
IHdoZW4gdGhleSBkaWQgc2F2ZSBhbmQgaG93IHRoZXkgZmVsdC4gVGhhdCBwb3NpdGl2ZSBlbW90
aW9uYWwgbWVtb3J5IG1heSBlbmNvdXJhZ2UgY2xpZW50cyB0byBpbnRlZ3JhdGUgc2F2aW5nIGlu
dG8gdGhlaXIgbGl2ZXMgbW9yZSBmcmVxdWVudGx5LjwvcD48cD5GaW5kaW5nIGEgY291bnNlbG9y
PC9wPjxwPkJlY2F1c2UgdGhlcmUgYXJlIGZldyBmb3JtYWwgcGxhY2VzIHRvIHN0dWR5IGZpbmFu
Y2lhbCB0aGVyYXB5LCBwcmFjdGl0aW9uZXJzIHRvZGF5IHR5cGljYWxseSBoYXZlIGVpdGhlciBh
IG1lbnRhbCBoZWFsdGggYmFja2dyb3VuZCBhbmQgYW4gdW5kZXJzdGFuZGluZyBvZiBmaW5hbmNp
YWwgaXNzdWVzLCBvciBhIGZpbmFuY2lhbCBwbGFubmluZyBiYWNrZ3JvdW5kIGFuZCBmdXJ0aGVy
IHRyYWluaW5nIGluIG1lbnRhbCBoZWFsdGggY291bnNlbGluZy4gKEthbnNhcyBTdGF0ZSBVbml2
ZXJzaXR5IGFuZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBHZW9yZ2lhIG9mZmVyIGZpbmFuY2lhbCB0aGVy
YXB5IHN0dWRpZXMsIGFuZCB0aGUgRmluYW5jaWFsIFRoZXJhcHkgQXNzb2NpYXRpb24gcGxhbnMg
dG8gZGV2ZWxvcCBhIGNlcnRpZmljYXRpb24gaW4gdGhyZWUgdG8gZml2ZSB5ZWFycywgc2F5cyBw
cmVzaWRlbnQtZWxlY3QgU2FyYWggQXNlYmVkbywgd2hvIGlzIGFsc28gYXNzaXN0YW50IHByb2Zl
c3NvciBvZiBwZXJzb25hbCBmaW5hbmNpYWwgcGxhbm5pbmcgYXQgVGV4YXMgVGVjaCBVbml2ZXJz
aXR5Lik8L3A+PHA+WW91IGNhbiB1c2UgdGhlIEZpbmFuY2lhbCBUaGVyYXB5IEFzc29jaWF0aW9u
JiM4MjE3O3MgbWVtYmVyIGRpcmVjdG9yeSBvciBkbyBhIGdlbmVyYWwgb25saW5lIHNlYXJjaCB0
byBmaW5kIGZpbmFuY2lhbCB0aGVyYXBpc3RzIG9yIGZpbmFuY2lhbCBwc3ljaG9sb2dpc3RzIG5l
YXIgeW91LiBUaGUgWFkgUGxhbm5pbmcgTmV0d29yayBsaXN0cyBmaW5hbmNpYWwgcGxhbm5lcnMg
d2hvIHdvcmsgd2l0aCBjbGllbnRzIGluIHRoZWlyIDIwcyBhbmQgMzBzLiBJdCYjODIxNztzIGJl
c3QgdG8gd29yayB3aXRoIGZlZS1vbmx5IGZpbmFuY2lhbCBwbGFubmVycywgd2hvIGNoYXJnZSBm
bGF0IG9yIGhvdXJseSBmZWVzIGFuZCB3b24mIzgyMTc7dCBlYXJuIGNvbW1pc3Npb25zIG9uIGlu
c3VyYW5jZSBvciBpbnZlc3RtZW50IHByb2R1Y3RzLCBsaWtlIG11dHVhbCBmdW5kcywgdGhhdCB0
aGV5IG1pZ2h0IHJlY29tbWVuZCB5b3UgYnV5LiBUaGlzIHR5cGUgb2YgcGxhbm5lciBtYXkgYmUg
bW9yZSBhZmZvcmRhYmxlIHRoYW4gb25lIHdobyBjaGFyZ2VzIGJhc2VkIG9uIGEgcGVyY2VudGFn
ZSBvZiB5b3VyIGFzc2V0cyBoZSBvciBzaGUgaXMgbWFuYWdpbmcuPC9wPjxwPkNoZWNrIGVhY2gg
cHJvZmVzc2lvbmFsJiM4MjE3O3MgYmFja2dyb3VuZCBhbmQgdHJhaW5pbmc6IElkZWFsbHksIHRo
ZXkmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSBib3RoIHRoZSBjZXJ0aWZpZWQgZmluYW5jaWFsIHBsYW5uZXIgZGVz
aWduYXRpb24gYW5kIGxpY2Vuc3VyZSBhcyBhIG1lbnRhbCBoZWFsdGggY291bnNlbG9yLCBtYXJy
aWFnZSBhbmQgZmFtaWx5IHRoZXJhcGlzdCwgc29jaWFsIHdvcmtlciBvciBwc3ljaG9sb2dpc3Qu
PC9wPjxwPlNlbmQgcGVyc29uYWwgZmluYW5jZSBxdWVzdGlvbnMgdG8gY29sdW1uaXN0IEJyaWFu
bmEgTWNHdXJyYW4gYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJtY2d1cnJhbkBuZXJkd2FsbGV0LmNvbSI+
Ym1jZ3VycmFuQG5lcmR3YWxsZXQuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.