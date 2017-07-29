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Ask Brianna: Should I borrow money from family and friends?

By Brianna McGurran
NerdWallet

Published: July 29, 2017 - 04:06 PM

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