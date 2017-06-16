Ask Brianna: What are financial must-dos as a newlywed?

PHA+QW4gb2NjdXBhdGlvbmFsIGhhemFyZCBvZiBkaXNwZW5zaW5nIHBlcnNvbmFsIGZpbmFuY2Ug
YWR2aWNlIGlzIHRoYXQgbW9uZXkgbWF0dGVycyBhcmUgbmV2ZXIgZmFyIGZyb20gbXkgbWluZC4g
QXQgd2VkZGluZyBjZXJlbW9uaWVzLCBJIHdvbmRlciB3aGV0aGVyIHRoZSBjb3VwbGUgaGFzIHNo
YXJlZCB0aGVpciBjcmVkaXQgcmVwb3J0cyB5ZXQgb3IgaWYgdGhleSBwbGFuIHRvIHVzZSBhIGpv
aW50IGNoZWNraW5nIGFjY291bnQuPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWNhdXNlIEkga25vdyBn
ZXR0aW5nIG1hcnJpZWQgaXMgbm90IGp1c3QgYSBtYWpvciBlbW90aW9uYWwgc3RlcC4gSXQmIzgy
MTc7cyBhIGZpbmFuY2lhbCBvbmUsIHRvby4gWW91ciBnb2FscyBhbmQgbW9uZXkgbWFuYWdlbWVu
dCBtZXRob2RzIG1heSBjaGFuZ2UgYSBsb3Qgb25jZSB5b3UmIzgyMTc7cmUgaGl0Y2hlZC4gQW5k
IHdoaWxlIGRpdm9yY2UgbWF5IGJlIHRoZSBsYXN0IHRoaW5nIG9uIHlvdXIgbWluZCByaWdodCBu
b3csIHlvdSBzaG91bGQgbGVhcm4gYWJvdXQgbWFyaXRhbCBhZ3JlZW1lbnRzIGFuZCB3aGV0aGVy
IGl0IG1ha2VzIHNlbnNlIHRvIGhhdmUgb25lIGluIHlvdXIgcGxhbi48L3A+PHA+VGFja2xlIHRo
ZXNlIGZpbmFuY2lhbCBhbmQgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgdGFza3Mgbm93LCBhbmQgeW91IGNhbiBt
aW5pbWl6ZSB0aGUgbW9uZXkgc3RyZXNzIHRoYXQgY2FuIHRyb3VibGUgcmVsYXRpb25zaGlwcyAm
IzgyMTI7IGFuZCBnZXQgYmFjayB0byBlbmpveWluZyBuZXdseSB3ZWRkZWQgbGlmZS48L3A+PHA+
QWdyZWUgb24gZ29hbHM8L3A+PHA+SWRlYWxseSwgeW91JiM4MjE3O2xsIGFscmVhZHkga25vdyB5
b3VyIHNwb3VzZSYjODIxNztzIGluY29tZSwgc3BlbmRpbmcgaGFiaXRzLCBkZWJ0IGxvYWQgYW5k
IGNyZWRpdCBzY29yZS4gSWYgbm90LCBub3cmIzgyMTc7cyB0aGUgdGltZSBmb3IgeW91IGJvdGgg
dG8gYmUgdXBmcm9udCBhYm91dCB5b3VyIGZpbmFuY2lhbCBiYWNrZ3JvdW5kcyBhbmQgYmVoYXZp
b3JzLjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgZXNwZWNpYWxseSBpbXBvcnRhbnQgYXMgeW91IGRpc2N1
c3MgdGhlIGdvYWxzIHlvdSYjODIxNztsbCB3b3JrIHRvd2FyZCBhcyBhIGNvdXBsZS4gSWYgeW91
JiM4MjE3O3JlIHRoaW5raW5nIGFib3V0IGJ1eWluZyBhIGhvdXNlIHRvZ2V0aGVyLCBwb29yIGNy
ZWRpdCBvciBtYXNzaXZlIGRlYnQgY291bGQgYWZmZWN0IHdoZXRoZXIgeW91JiM4MjE3O2xsIHF1
YWxpZnkgZm9yIGEgbW9ydGdhZ2UuIElmIG5lY2Vzc2FyeSwgY3JlYXRlIGEgY3JlZGl0IHJlcGFp
ciBvciBkZWJ0IHBheW9mZiBwbGFuLCBwZXJoYXBzIHdpdGggdGhlIGhlbHAgb2YgYSBjZXJ0aWZp
ZWQgZmluYW5jaWFsIHBsYW5uZXIgb3IgY3JlZGl0IGNvdW5zZWxvci48L3A+PHA+R2V0IGluIHRo
ZSBoYWJpdCBvZiB0YWxraW5nIGFib3V0IG90aGVyIHByaW9yaXRpZXMsIHRvby4gRGlzY3VzcyB3
aGV0aGVyIHlvdSYjODIxNztyZSBlYWNoIHNhdmluZyBlbm91Z2ggZm9yIHJldGlyZW1lbnQgb3Ig
aG93IG9mdGVuIHlvdSB3YW50IHRvIHRha2UgJiM4MjEyOyBhbmQgaG93IG11Y2ggdG8gc3BlbmQg
b24gJiM4MjEyOyB2YWNhdGlvbnMuPC9wPjxwPlNldHRsZSBvbiBhIHN0cmF0ZWd5PC9wPjxwPlRo
ZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gcnVsZSB0aGF0IHNheXMgc3BvdXNlcyBtdXN0IGNvbWJpbmUgY2hlY2tp
bmcgYW5kIHNhdmluZ3MgYWNjb3VudHMuIERpc2N1c3MgeW91ciBwcmVmZXJlbmNlcyB3aGlsZSBl
bnN1cmluZyB0aGUgYmlsbHMgZ2V0IHBhaWQgb24gdGltZS4gSWYgeW91IGRlY2lkZSB0byBrZWVw
IHlvdXIgZmluYW5jZXMgc2VwYXJhdGUsIHRob3VnaCwgaXQmIzgyMTc7cyBvZnRlbiBlYXNpZXN0
IHRvIHVzZSBvbmUgc2hhcmVkIGNoZWNraW5nIGFjY291bnQgdG8gY292ZXIgam9pbnQgZXhwZW5z
ZXMsIHNheXMgSmVubmlmZXIgS3J1Z2VyLCBhc3Npc3RhbnQgYnJhbmNoIG1hbmFnZXIgYXQgdGhl
IEZpZGVsaXR5IEludmVzdG9yIENlbnRlciBpbiBtaWR0b3duIE1hbmhhdHRhbi48L3A+PHA+TWFr
ZSBhIGxpc3Qgb2YgZXhwZW5zZXMgeW91JiM4MjE3O2xsIGJvdGggY29udHJpYnV0ZSB0bywgc3Vj
aCBhcyBncm9jZXJpZXMsIGhvdXNpbmcgYW5kIHV0aWxpdGllcy4gWW91IGNhbiBzcGxpdCB0aGUg
Y29zdHMgaW4gaGFsZiBvciBjb250cmlidXRlIHByb3BvcnRpb25hbGx5IGJhc2VkIG9uIHlvdXIg
aW5jb21lcyBvciBvdGhlciAgZmluYW5jaWFsIGNvbW1pdG1lbnRzLiBBZGQgdXAgdGhlIG1vbnRo
bHkgdG90YWwgZm9yIGVhY2ggb2YgeW91LCB0aGVuIHNldCB1cCBhdXRvbWF0aWMgdHJhbnNmZXJz
IG9mIHRoYXQgYW1vdW50IHRvIHRoZSBqb2ludCBhY2NvdW50LjwvcD48cD5VcGRhdGUgYmVuZWZp
Y2lhcmllczwvcD48cD5Eb2luZyBwYXBlcndvcmsgbWF5IG5vdCBiZSB5b3VyIGlkZWEgb2YgbWFy
aXRhbCBibGlzcywgYnV0IHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBsb3Qgb2YgaXQgcmlnaHQgYWZ0ZXIgeW91
IGdldCBtYXJyaWVkLiBGaXJzdCwgdXBkYXRlIHRoZSBiZW5lZmljaWFyaWVzIG9uIHlvdXIgbGlm
ZSBpbnN1cmFuY2UgcG9saWN5LCBpZiB5b3UgaGF2ZSBvbmUsIGFuZCByZXRpcmVtZW50IGFjY291
bnRzLjwvcD48cD5GZWRlcmFsIGxhdyBzYXlzIHlvdXIgc3BvdXNlIHdpbGwgcmVjZWl2ZSB0aGUg
YmFsYW5jZSBvZiB5b3VyIDQwMShrKSBpZiB5b3UgZGllIHVubGVzcyBoZSBvciBzaGUgc2lnbnMg
YSB3YWl2ZXIuIFlvdSBjYW4gbmFtZSBhbnlvbmUgYXMgYSBiZW5lZmljaWFyeSBvZiBhbiBpbmRp
dmlkdWFsIHJldGlyZW1lbnQgYWNjb3VudCwgYnV0IHlvdXIgc3BvdXNlIG1heSBlbmQgdXAgZ2V0
dGluZyBoYWxmIGlmIHlvdSBsaXZlIGluIGEgY29tbXVuaXR5IHByb3BlcnR5IHN0YXRlLiAoSW4g
QXJpem9uYSwgQ2FsaWZvcm5pYSwgSWRhaG8sIExvdWlzaWFuYSwgTmV2YWRhLCBOZXcgTWV4aWNv
LCBUZXhhcywgV2FzaGluZ3RvbiBhbmQgV2lzY29uc2luLCBkaXZvcmNpbmcgc3BvdXNlcyB0eXBp
Y2FsbHkgbXVzdCBzcGxpdCBlcXVhbGx5IGFueSBwcm9wZXJ0eSBvYnRhaW5lZCBkdXJpbmcgdGhl
IG1hcnJpYWdlLCBubyBtYXR0ZXIgd2hvIGFjcXVpcmVkIGl0Lik8L3A+PHA+RWFjaCBzcG91c2Ug
c2hvdWxkIGFsc28gZmlsbCBvdXQgYSBuZXcgRm9ybSBXLTQgYXQgd29yay4gR2V0dGluZyBtYXJy
aWVkIG9mdGVuIGNoYW5nZXMgeW91ciB0YXggcmF0ZTsgdXBkYXRpbmcgdGhlIGZvcm0gZW5zdXJl
cyB5b3VyIGVtcGxveWVyIHdpdGhob2xkcyB0aGUgcmlnaHQgYW1vdW50IG9mIGZlZGVyYWwgaW5j
b21lIHRheCBmcm9tIHlvdXIgcGF5Y2hlY2suIERlY2lkZSB3aGljaCB0YXggZmlsaW5nIHN0YXR1
cyB0byB1c2UsIHRvbywgbm93IHRoYXQgeW91JiM4MjE3O3JlIG1hcnJpZWQuIE1vc3QgY291cGxl
cyBwYXkgbGVzcyB0YXggYnkgZmlsaW5nIGpvaW50bHksIGJ1dCBpbiBzb21lIGNpcmN1bXN0YW5j
ZXMsIGZpbGluZyBzZXBhcmF0ZWx5IGlzIGJlc3QuPC9wPjxwPkNvbnNpZGVyIGEgcG9zdG51cDwv
cD48cD5MaWtlIGEgcHJlbnVwLCBhIHBvc3RudXB0aWFsIGFncmVlbWVudCBkaWN0YXRlcyB0aGUg
ZGl2aXNpb24gb2YgYXNzZXRzIGluIGNhc2Ugb2YgZGl2b3JjZSBvciBkZWF0aDsgdGhlIG9ubHkg
ZGlmZmVyZW5jZSBpcyB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgY3JlYXRlZCBhdCBhbnkgcG9pbnQgYWZ0ZXIg
bWFycmlhZ2UuIDwvcD48cD5XaXRob3V0IGFuIGFncmVlbWVudCwgc3RhdGUgbGF3IHdpbGwgZGV0
ZXJtaW5lIHdobyBvd25zIHdoYXQsIHdoaWNoIG1heSBub3QgYmUgaW4gbGluZSB3aXRoIHlvdXIg
d2lzaGVzLjwvcD48cD5NYXJpdGFsIGFncmVlbWVudHMgYXJlIHBhcnRpY3VsYXJseSB1c2VmdWwg
aWYgeW91IGxpdmUgaW4gYSBjb21tdW5pdHkgcHJvcGVydHkgc3RhdGUsIHlvdSBlbnRlciB0aGUg
bWFycmlhZ2Ugd2l0aCBjaGlsZHJlbiBmcm9tIGEgcHJpb3IgcmVsYXRpb25zaGlwLCB5b3UmIzgy
MTc7cmUgZXhwZWN0aW5nIGEgbGFyZ2UgaW5oZXJpdGFuY2Ugb3IgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGJp
ZyBpbmNvbWUgZGlzcGFyaXR5IGJldHdlZW4geW91IGFuZCB5b3VyIHBhcnRuZXIsIHNheXMgS2Vs
bHkgSi4gQ2FwcHMsIGEgZmFtaWx5IGxhdyBhdHRvcm5leSBhbmQgb3duZXIgb2YgQ2FwcHMgTGF3
IEZpcm0gaW4gQXVzdGluLCBUZXhhcy4gSW4gdGhlc2UgaW5zdGFuY2VzLCB5b3UgbWF5IGhhdmUg
YSBoZWlnaHRlbmVkIGludGVyZXN0IGluIGtlZXBpbmcgY2VydGFpbiBhc3NldHMgc2VwYXJhdGUg
b3IgY2xhcmlmeWluZyBob3cgeW91IGFuZCB5b3VyIHNwb3VzZSB3b3VsZCBzcGxpdCBzaGFyZWQg
cHJvcGVydHkuPC9wPjxwPk5lcmRXYWxsZXQgY29sdW1uaXN0IEJyaWFubmEgTWNHdXJyYW4gb2Zm
ZXJzIGFkdmljZSBvbiBwZXJzb25hbCBmaW5hbmNlIGlzc3Vlcy4gU2VuZCBxdWVzdGlvbnMgdG8g
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJtY2d1cnJhbkBuZXJkd2FsbGV0LmNvbSI+Ym1jZ3VycmFuQG5lcmR3
YWxsZXQuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.