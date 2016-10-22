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AT&T buying HBO and CNN owner Time Warner for $85.4 billion

By Tali Arbel  and Bernard Condon
Associated Press

Published: October 22, 2016 - 06:48 PM

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A few weeks ago, I asked readers to pose some of their financial questions and promised I’d get some experts to provide answers. So here’s the first of two installments with answers from expert members of the Financial Planning Association of Northeast Ohio and Apprisen. Another set will appear in next week’s column. Questions and answers have been edited down for space.

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