AT&T says it has invested nearly $225 million in Akron networks in last two years

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QVQmYW1wO1QgYW5ub3VuY2VkIFdlZG5lc2RheSB0aGF0IGl0IGhhcyBpbnZlc3RlZCBuZWFy
bHkgJDIyNSBtaWxsaW9uIGluIGl0cyBBa3JvbiB3aXJlbGVzcyBhbmQgd2lyZWQgbmV0d29ya3Mg
ZnJvbSAyMDE0IHRocm91Z2ggMjAxNi48L3A+PHA+SXNzdWluZyBpdHMgYW5udWFsIHVwZGF0ZSBv
biB3b3JrIGNvbXBsZXRlZCBpbiB0aGUgcmVnaW9uLCB0aGUgdGVsZWNvbW11bmljYXRpb25zIGNv
bXBhbnkgc2FpZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZSB0aGF0IGl0IG1hZGUgbW9yZSB0aGFuIDU4MCB3
aXJlbGVzcyBuZXR3b3JrIHVwZ3JhZGVzIGluIFN1bW1pdCBhbmQgc3Vycm91bmRpbmcgY291bnRp
ZXMgaW4gMjAxNi48L3A+PHA+QVQmYW1wO1QgZGlkIG5vdCBwcm92aWRlIHNwZWNpZmljcyBvbiB0
aGUgY29tcGxldGVkIGltcHJvdmVtZW50cywgYnV0IHNhaWQgdGhleSBpbmNsdWRlZCBhZGRpbmcg
Z3JlYXRlciBjYXBhY2l0eSBhbmQgc3BlZWRzIHRvIGNlbGwgdG93ZXJzIHdpdGhpbiB0aGUgYXJl
YS4gVGhleSBhbHNvIGVuaGFuY2UgcmVsaWFiaWxpdHksIGNvdmVyYWdlLCBzcGVlZCBhbmQgb3Zl
cmFsbCBwZXJmb3JtYW5jZSBmb3IgcmVzaWRlbnRzIGFuZCBidXNpbmVzc2VzIGFuZCBpbXByb3Zl
IGNyaXRpY2FsIHNlcnZpY2VzIHRoYXQgc3VwcG9ydCBwdWJsaWMgc2FmZXR5IGFuZCBmaXJzdCBy
ZXNwb25kZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2FudCBjdXN0b21lcnMgdG8gaGF2ZSBpbnRlcm5l
dCBhY2Nlc3MgYXQgYW55IG1vbWVudCwgZnJvbSBhbG1vc3QgYW55IGRldmljZSAmIzgyMTI7IGFu
eXdoZXJlLCYjODIyMTsgc2FpZCBTdGV2ZSBLcmlzdGFuLCBleHRlcm5hbCBhZmZhaXJzIGRpcmVj
dG9yLCBBVCZhbXA7VCBPaGlvLiAmIzgyMjA7VGhlc2UgY29udGludWVkIGludmVzdG1lbnRzIGJy
aW5nIEFrcm9uIHJlc2lkZW50cyBhbmQgYnVzaW5lc3NlcyBhIGhvc3Qgb2YgbmV3IG9wcG9ydHVu
aXRpZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7Rm9yIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhIHRvIGNvbnRpbnVl
IHRvIHRocml2ZSBhbmQgc2VydmUgcmVzaWRlbnRzLCBpdCYjODIxNztzIGNydWNpYWwgY29tcGFu
aWVzIGludmVzdCB0aHJvdWdoIHRob3VnaHRmdWwgaW5ub3ZhdGlvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgQWty
b24gTWF5b3IgRGFuIEhvcnJpZ2FuLiAmIzgyMjA7QnkgaW52ZXN0aW5nIGluIG91ciBhcmVhLCBB
VCZhbXA7VCBpcyBtYWtpbmcgYnVzaW5lc3MgZ3Jvd3RoIHBvc3NpYmxlLiBBbmQgb3VyIHJlc2lk
ZW50cyBoYXZlIHRoZSB0b29scyB0byBzdGF5IGNvbm5lY3RlZCBhbmQgZW50ZXJ0YWluZWQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5JbiBNYXJjaCwgQVQmYW1wO1Qgd2FzIGNob3NlbiB0byBidWlsZCBGaXJzdE5l
dCwgYSBuYXRpb253aWRlIHB1YmxpYyBzYWZldHkgYnJvYWRiYW5kIG5ldHdvcmsgb3ZlcnNlZW4g
YnkgdGhlIFUuUy4gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBDb21tZXJjZS4gPC9wPjxwPlRoZSBuZXR3b3JrIHdp
bGwgYmUgZGVkaWNhdGVkIHRvIHBvbGljZSwgZmlyZWZpZ2h0ZXJzLCBFTVMgcGVyc29ubmVsIGFu
ZCBvdGhlciBmaXJzdCByZXNwb25kZXJzIHdoZW4gdGhleSBuZWVkIGl0LjwvcD48cD5BVCZhbXA7
VCBzYWlkIGl0cyBmdXR1cmUgaW52ZXN0bWVudCBpbiB0aGUgQWtyb24gYXJlYSB3b3VsZCBncm93
IGlmIE9oaW8gb3B0cyBpbnRvIHRoZSBGaXJzdE5ldCBuZXR3b3JrLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.