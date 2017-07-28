All CATEGORIES
☰ Menu

Auto review

Auto review: 2017 Kia Soul Turbo offers big bang for the buck

By Charles Fleming
Los Angeles Times

Published: July 28, 2017 - 05:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The 2017 Kia Soul Turbo is squat and square like other box cars, but it's fast and fun to drive, too. (Bruce Benedict)


MORE IN BUSINESS

Betty Lin-Fisher: Tackling stigmas associated with mental health can start with acknowledgment and compassion

This week, I traveled to Washington, D.C., for a one-day training for journalists. It was designed to update us on important issues in reporting about mental health and substance abuse.

kia29cut_05
Auto review: 2017 Kia Soul Turbo offers big bang for the buck
Goodyear shares sell off on lowered income outlook, second-quarter results
foxconn29cut_2
Governor tours Wisconsin by air to tout Foxconn agreement
gdp29cut
U.S. economy expanded at stronger 2.6 percent rate in second quarter
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next