Auto review: Chevrolet’s bestselling car adds a door, and noticeable practicality

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkNydXplIEhhdGNoYmFjazwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBE
VExfQm9keVR4dC0tPjxwPkJhc2UgcHJpY2VzOiAkMjIsMTE1LSQyNCw4MjA8L3A+PHA+RW5naW5l
OiBUdXJib2NoYXJnZWQgMS40LWxpdGVyIGZvdXItY3lsaW5kZXI8L3A+PHA+SG9yc2Vwb3dlcjog
MTUzPC9wPjxwPlRvcnF1ZTogMTc3IHBvdW5kLWZlZXQ8L3A+PHA+RVBBIGZ1ZWwgZWNvbm9teSAo
Y2l0eS9oaWdod2F5KTogMjgtMjkvMzctMzg8L3A+PHA+V2hlZWxiYXNlOiAxMDYuMyBpbmNoZXM8
L3A+PHA+TGVuZ3RoOiAxNzUuMyBpbmNoZXM8L3A+PHA+Q3VyYiB3ZWlnaHQ6IDIsODkyLTIsOTc4
IHBvdW5kczwvcD48cD5DYXJnbyBjYXBhY2l0eTogMjQuNy00Ny4yIGN1YmljIGZlZXQ8L3A+PHA+
TkhUU0Egc2FmZXR5IHJhdGluZzogNCBzdGFyczwvcD4=
PHA+Rm9yZCB2cy4gQ2hldnJvbGV0IGhhcyBsb25nIGJlZW4gYW4gZXBpYyBBbWVyaWNhbiBiYXR0
bGUsIHdpdGggb25lIGF1dG9tYWtlciBtYXRjaGluZyB0aGUgb3RoZXIgbW9kZWwgZm9yIG1vZGVs
LiBTbyB3aHkgaXMgaXQgdGhhdCBldmVuIHRob3VnaCBGb3JkIGhhcyBvZmZlcmVkIGl0cyBlY29u
b215IGNhcnMgYXMgaGF0Y2hiYWNrcywgQ2hldnJvbGV0IGhhcyBsb25nIGRlbXVycmVkPzwvcD48
cD5BbGFuIEJhdGV5LCBwcmVzaWRlbnQgb2YgR2VuZXJhbCBNb3RvcnMgTm9ydGggQW1lcmljYSBh
bmQgR2xvYmFsIENoZXZyb2xldCBtdXN0IGhhdmUgYXNrZWQgaGltc2VsZiB0aGF0IHF1ZXN0aW9u
LCBlc3BlY2lhbGx5IGFmdGVyIG5vdGljaW5nIHRoYXQgZGVtYW5kIGZvciBoYXRjaGJhY2tzIGdy
ZXcgOSBwZXJjZW50IGxhc3QgeWVhciwgYSByZXN1bHQgb2YgQW1lcmljYW5zIGJlY29taW5nIGFj
Y3VzdG9tZWQgdG8gdGhlIGNyb3Nzb3ZlcnMgYW5kIFNVVnMgdGhhdCBub3cgZG9taW5hdGUgb3Vy
IGhpZ2h3YXlzLiBBbmQgd2l0aCBoYXRjaGJhY2tzIG1vcmUgcG9wdWxhciwgc2VkYW5zIHN1ZGRl
bmx5IHNlZW0gc28gb2RkLWxvb2tpbmcgYW5kIGltcHJhY3RpY2FsLjwvcD48cD5FbnRlciB0aGUg
MjAxNyBDaGV2cm9sZXQgQ3J1emUgSGF0Y2hiYWNrLCBhIG1vZGVsIHRoYXQgaGFzIGxvbmcgYmVl
biBvZmZlcmVkIGluIEV1cm9wZSBhbmQgaXMgbm93IG9uIHNhbGUgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0
ZXMuPC9wPjxwPkdNJiM4MjE3O3MgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gcGxhbnQgaW4gTG9yZHN0b3duIHBy
b2R1Y2VzIHRoZSBzZWRhbiB2ZXJzaW9uIG9mIHRoZSBDcnV6ZTsgdGhlIEhhdGNoYmFjayBpcyBh
c3NlbWJsZWQgaW4gTWV4aWNvLjwvcD48cD5EZXNwaXRlIGJlaW5nIDguNCBpbmNoZXMgc2hvcnRl
ciB0aGFuIGl0cyBzZWRhbiBzaWJsaW5nLCBpdCBoYXMgbmVhcmx5IGEgaGFsZi1pbmNoIG1vcmUg
cmVhci1zZWF0IGhlYWRyb29tIGFuZCBhbiBhZGRpdGlvbmFsIDkuOSBjdWJpYyBmZWV0IG9mIGNh
cmdvIHNwYWNlICYjODIxMjsgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWZvcmUgeW91IGZvbGQgdGhlIHJl
YXIgc2VhdHMuIE90aGVyd2lzZSwgcGFzc2VuZ2VyIHNwYWNlIGlzIGlkZW50aWNhbC48L3A+PHA+
QnV0IHByYWN0aWNhbGl0eSBoYXMgaXRzIHByaWNlLiBUaGUgSGF0Y2hiYWNrIGNvbWVzIGV4Y2x1
c2l2ZWx5IHdpdGggYSB0dXJib2NoYXJnZWQgZG91YmxlIG92ZXJoZWFkLWNhbSAxLjQtbGl0ZXIg
Z2FzIGVuZ2luZSBtYXRlZCB0byBhIHNpeC1zcGVlZCBtYW51YWwgb3IgYXV0b21hdGljIHRyYW5z
bWlzc2lvbi4gVGhhdCYjODIxNztzIHVubGlrZSB0aGUgZm91ci1kb29yLCB3aGljaCBjYW4gYmUg
Zml0dGVkIHdpdGggYSBkaWVzZWwgZW5naW5lIGFuZCByZXR1cm4gYXMgbXVjaCBhcyA1MiBtcGcg
aW4gaGlnaHdheSBkcml2aW5nLiBBbmQgd2hpbGUgdGhlIHNlZGFuIGNhbiBiZSBmaXR0ZWQgaW4g
Zm91ciB0cmltIGxldmVscywgdGhlIEhhdGNoYmFjayBjb21lcyBpbiBqdXN0IHR3bzogdGhlIG1p
ZC1sZXZlbCBMVCBmb3IgJDIyLDExNSwgYW5kIHRoZSB0b3Atb2YtdGhlLWhlYXAgUHJlbWllciBm
b3IgJDI0LDgyMC48L3A+PHA+QXMgd2l0aCB0aGUgc2VkYW4sIHlvdSYjODIxNztsbCBmaW5kIHRo
ZSBIYXRjaGJhY2sgaGFzIGdvb2QgcG93ZXIgYWZ0ZXIgYW4gaW5pdGlhbCBkYXNoIG9mIHR1cmJv
IGxhZzsgdGhlIGF1dG9tYXRpYyB0cmFuc21pc3Npb24gZmF2b3JzIGZ1ZWwgZWNvbm9teSBvdmVy
IGRyaXZpbmcgZnVuLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm8gY3JpdGljaXNtOyBtZXJlbHkgYSBzdGF0ZW1l
bnQgb2YgcGVyc29uYWxpdHkuIEZvciB0aGlzIGNhciBpcyBhIGN1bHR1cmVkIGNydWlzZXIsIG5v
dCBhIGJyYXdsaW5nIGJydWlzZXIuPC9wPjxwPkJlaGluZCB0aGUgd2hlZWwsIHlvdSYjODIxNzts
bCBmaW5kIGl0JiM4MjE3O3MgZmFpcmx5IGFnaWxlIGJ1dCBub3Qgc3BvcnR5LiBUaGUgc3VzcGVu
c2lvbiBhYmx5IGJsZW5kcyByaWRpbmcgY29tZm9ydCB3aGlsZSBjb250cm9sbGluZyByaWRlIG1v
dGlvbnMsIHBhcnRpY3VsYXJseSBvbiBQcmVtaWVyIG1vZGVscywgd2hpY2ggaGF2ZSBhIG1vcmUg
c29waGlzdGljYXRlZCBXYXR0cyBsaW5rIHJlYXIgc3VzcGVuc2lvbi4gVGhlIHN0ZWVyaW5nIGlz
IG5pY2VseSB3ZWlnaHRlZCB3aXRoIGdvb2Qgb24tY2VudGVyIGZlZWwgYW5kIGEgdHVybmluZyBy
YWRpdXMgdGhhdCYjODIxNztzIHN1cnByaXNpbmdseSBjb21wYWN0IGZvciBhIGZyb250LWRyaXZl
IGNhci4gVGhlIGNhYmluIHJlbWFpbnMgcXVpZXQsIGFsdGhvdWdoIHRpcmUgbm9pc2UgaXMgcHJl
c2VudC48L3A+PHA+TXVjaCBhcHByZWNpYXRlZCB3ZXJlIHRoZSBzYWZldHkgZmVhdHVyZXMgaW5j
bHVkZWQgaW4gdGhlIG9wdGlvbmFsIERyaXZlciBDb25maWRlbmNlIElJIFBhY2thZ2U6IGF1dG9t
YXRpYyBoZWFkbGlnaHRzLCByZWFyIHBhcmsgYXNzaXN0LCBmb2xsb3dpbmcgZGlzdGFuY2UgaW5k
aWNhdG9yLCBmb3J3YXJkIGNvbGxpc2lvbiBhbGVydCwgcmVhciBjcm9zcy10cmFmZmljIGFsZXJ0
LCBsYW5lIGtlZXAgYXNzaXN0LCBsYW5kIGRlcGFydHVyZSB3YXJuaW5nIGFuZCBibGluZCB6b25l
IGFsZXJ0LiBTdGFuZGFyZCBzYWZldHkgZmVhdHVyZXMgaW5jbHVkZSAxMCBhaXIgYmFncywgZm91
ci13aGVlbCBkaXNjIGJyYWtlcywgcmVhcnZpZXcgY2FtZXJhLCBzdGFiaWxpdHkgY29udHJvbCBh
bmQgYSB0aXJlIHByZXNzdXJlIG1vbml0b3IuPC9wPjxwPlRoZSBzZWF0cyBhcmUgY29tZm9ydGFi
bGUgZHVyaW5nIGxvbmcgc3RyZXRjaGVzIGluIHRoZSBzYWRkbGUsIG1hZGUgYWxsIHRoZSBiZXR0
ZXIgYnkgdGhlIGNhciYjODIxNztzIGxpdHRsZSBsdXh1cmllcywgdG91Y2hlcyB0aGF0IG1ha2Ug
Y3J1aXNpbmcgaW4gdGhlIENydXplIGEgcGxlYXN1cmUuIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBoZWF0ZWQg
c3RlZXJpbmcgd2hlZWwsIGZyb250IGFuZCByZWFyIGhlYXRlZCBzZWF0cyBhbmQgYSBzd2VldC1z
b3VuZGluZyBCb3NlIG5pbmUtc3BlYWtlciBhdWRpbyBzeXN0ZW0gd2l0aCBBcHBsZSBDYXIgUGxh
eSBvciBBbmRyb2lkIEF1dG8uIEEgNEcgTFRFIFdpLUZpIGhvdCBzcG90IGlzIG9wdGlvbmFsLiBB
bmQga3Vkb3MgZm9yIHRoZSBzaG9ydGN1dCBidXR0b25zIGJlbmVhdGggdGhlIGluZm90YWlubWVu
dCBzY3JlZW4uIEZpbmFsbHksIHRoZXJlIGFyZSBtYW55IGNvbnZlbmllbnQgcGxhY2VzIHRvIHN0
YXNoIHRoaW5ncywgaW5jbHVkaW5nIGEgcGhvbmUgY3JhZGxlIGFuZCBhIHdpcmVsZXNzIGNoYXJn
aW5nIHBhZCBmb3Igc21hcnRwaG9uZXMuPC9wPjxwPkJlc3Qgb2YgYWxsLCB0aGlzIGNhciBsb29r
cyBwdXJwb3NlZnVsLCB0aGFua3MgdG8gaXRzIGFnZ3Jlc3NpdmUsIGZvcndhcmQtbGVhbmluZyBw
cm9maWxlLCBvbmUgZW5oYW5jZWQgYnkgdGhlIG9wdGlvbmFsIFJTIFBhY2thZ2UsIHdoaWNoIGFk
ZHMgYSBib2R5IGtpdCwgMTgtaW5jaCBhbHVtaW51bSB3aGVlbHMsIGEgcmVhciBzcG9pbGVyIGFu
ZCBmcm9udCBmb2cgbGlnaHRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.