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Automakers report mixed U.S. sales results in September

Associated Press

Published: October 3, 2016 - 05:39 PM
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Volkswagen cars for sale are on display on the lot of a VW dealership, Sept 24, 2015 in Boulder, Colo. On Monday, automakers released vehicle sales for September. (AP Photo/Brennan Linsley)


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