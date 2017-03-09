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Average U.S. 30-year mortgage rate rises to year-high 4.21 pct

Associated Press

Published: March 9, 2017 - 10:19 AM | Updated: March 9, 2017 - 11:59 AM

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