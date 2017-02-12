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Barberton flower shop edges toward 100 years — Caine’s Flowers thrives in a fading industry

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 12, 2017 - 10:27 PM | Updated: February 13, 2017 - 12:33 PM
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Caines Flowers has been a family business for 96 years. Current family members are Bunde Roebuck (left) Ariel Fuller, and her father Caine Pieffer, and Ariel's daughter Lucy Fuller age 7, on Thursday, Feb. 2, 2017 in Barberton, Ohio. The flower basket was used for a arrangement in President Warren Harding's funeral. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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