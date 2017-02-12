Barberton flower shop edges toward 100 years — Caine’s Flowers thrives in a fading industry

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJRmxvd2VyIGFycmFuZ2VtZW50cyBmb3IgZnVuZXJhbHMgd2VyZSBpbiB0aGUgY29vbGVy
LCByZWFkeSB0byBnbyBvdXQgaW4gdGhlIG1vcm5pbmcuIE9yZGVycyBmb3IgY29yc2FnZXMgYW5k
IGJvdXRvbm5pZXJlcyBmb3Igc3R1ZGVudHMgZ29pbmcgdG8gdGhlIGxvY2FsIGhpZ2ggc2Nob29s
IGRhbmNlIHdlcmUgdGFja2VkIHRvIGEgc2hlbGYuPC9wPg0KPHA+DQoJVmFsZW50aW5l4oCZcyBE
YXkgb3JkZXJzIHdlcmUgYWxyZWFkeSBzdGFydGluZyB0byBjb21lIGluLCB0aG91Z2ggaXQgd2Fz
IG1vcmUgdGhhbiBhIHdlZWsgYmVmb3JlIHRoZSBiaWcgZGF5IOKAlCBvbmUgb2YgdGhlIGJpZ2dl
c3QgaW4gdGhlIGZsb3JhbCBpbmR1c3RyeS48L3A+DQo8cD4NCglGb3IgbmVhcmx5IDEwMCB5ZWFy
cywgQ2FpbmXigJlzIEZsb3dlcnMgaW4gQmFyYmVydG9uIGhhcyBoZWxwZWQgbWFyayBsaWZl4oCZ
cyBtaWxlc3RvbmVzLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBzYW1lIGZhbWlseSBoYXMgb3duZWQgYW5kIG9w
ZXJhdGVkIHRoZSBCYXJiZXJ0b24gZmxvd2VyIHNob3Agc2luY2UgMTkyMSwgc2VlaW5nIHRoZSBz
aG9wIHRocm91Z2ggdGhlIEdyZWF0IERlcHJlc3Npb24sIHRoZSBHcmVhdCBSZWNlc3Npb24gYW5k
IGNoYW5naW5nIGNvbnN1bWVyIHRhc3RlcywgYXMgd2VsbCBhcyBjb21wZXRpdGlvbiBmcm9tIGdy
b2NlcnkgYW5kIGJpZy1ib3ggc3RvcmVzIGFuZCBvbmxpbmUgcmV0YWlsZXJzLjwvcD4NCjxwPg0K
CVNhbWUgZmFtaWx5LCBzYW1lIGxvY2F0aW9uIOKAlCBpbiBhIG5hcnJvdyBzdG9yZWZyb250IGF0
IDEzNyBTZWNvbmQgU3QuIE5XIGluIGRvd250b3duIEJhcmJlcnRvbi4gVGhlIGJ1c2luZXNzIGhh
cyBzdXJ2aXZlZCBmb3IgZml2ZSBnZW5lcmF0aW9ucy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXaXRoIFZhbGVu
dGluZeKAmXMgRGF5LCB0aGUgcHJlc3N1cmXigJlzIG9uLiDigKYgRXZlcnlib2R5IGdldHMgYSBs
aXR0bGUgdGVuc2UsIGJ1dCB3ZeKAmXJlIGFsbCBmcmllbmRzIGluIHRoZSBlbmQs4oCdIHNhaWQg
QXJpZWwgRnVsbGVyLCAzMywgdGhlIGZpZnRoIGdlbmVyYXRpb24gdG8gd29yayBhdCB0aGUgc2hv
cC48L3A+DQo8cD4NCglIb3cgZG9lcyB0aGUgZmFtaWx5IGhhbmRsZSB0aGUgc3RyZXNzPzwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnE9oLCB0aGVyZeKAmXMgdGhyb3dpbmcgb2Ygc2Npc3NvcnMs4oCdIGhlciBmYXRo
ZXIsIENhaW5lIFBpZWZmZXIsIDYwLCBzYWlkIHdyeWx5LjwvcD4NCjxwPg0KCVBpZWZmZXIgd2Fz
IG5hbWVkIGFmdGVyIGhpcyBncmFuZGZhdGhlciwgUm9iZXJ0IEouIENhaW5lLCBvbmUgb2YgdGhl
IHNob3DigJlzIGZvdW5kZXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCVBpZWZmZXIgaGFzIHdvcmtlZCBhdCB0aGUg
c2hvcCBzdGVhZGlseSBzaW5jZSAxOTc5LiBIaXMgc2lzdGVyLCBCdW5kZSBSb2VidWNrLCBqb2lu
ZWQgaGltIGluIDE5ODIuIFRoZSBicm90aGVyIGFuZCBzaXN0ZXIgaGF2ZSBvdmVyc2VlbiBzaG9w
IG9wZXJhdGlvbnMgc2luY2UgMjAwMC48L3A+DQo8cD4NCglQaWVmZmVyIHBvaW50cyB0byBhbiBh
bnRpcXVlIHdpY2tlciBmdW5lcmFsIGJhc2tldCwgYXMgaWYgdG8gcHJvdmlkZSBldmlkZW5jZSBv
ZiB0aGUgc2hvcOKAmXMgbG9uZ2V2aXR5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoaXMgaXMgZnJvbSBQcmVz
aWRlbnQgV2FycmVuIEhhcmRpbmfigJlzIGZ1bmVyYWws4oCdIGhlIHNhaWQsIGV4cGxhaW5pbmcg
dGhhdCBpbiAxOTIzLCB0aGUgc2hvcCwgYWxvbmcgd2l0aCBvdGhlcnMgaW4gT2hpbywgc2VudCBm
bG93ZXJzIHZpYSB0cmFpbiB0byBNYXJpb24gZm9yIEhhcmRpbmfigJlzIGZ1bmVyYWwgcml0ZXMu
PC9wPg0KPHA+DQoJQ2FpbmXigJlzIHdhcyBmb3VuZGVkIGJ5IFBpZWZmZXLigJlzIGdyYW5kcGFy
ZW50cywgUm9iZXJ0IGFuZCBDYW1pbGxhIEcuIENhaW5lLCBhbmQgUm9iZXJ04oCZcyBtb3RoZXIs
IEFsaWNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgdGhpbmsgc2hlIOKAlCBBbGljZSDigJQgaGFkIHRoZSBk
b3VnaCzigJ0gUGllZmZlciBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCUJhcmJlcnRvbiwgYSB3b3JraW5nLWNs
YXNzIHRvd24gZm91bmRlZCBieSBpbmR1c3RyaWFsaXN0IE8uQy4gQmFyYmVyLCB3YXMgaW4gaXRz
IGhleWRheS4gSXQgaGFkIGdyb3duIGZyb20gYSBwb3B1bGF0aW9uIG9mIGFib3V0IDQsMDAwIGlu
IDE5MDAgdG8gbmVhcmx5IDE5LDAwMCBpbiAxOTIwLjwvcD4NCjxwPg0KCUZvdW5kZXJzIFJvYmVy
dCBhbmQgQ2FtaWxsYSBHLiBDYWluZSBoYWQgb25lIGNoaWxkLCBDYW1pbGxhIFIuIENhaW5lLiBT
aGUgbWFycmllZCBXaWxsaWFtIFBpZWZmZXIsIGFuZCB0aGV5IHRvb2sgb3ZlciBydW5uaW5nIHRo
ZSBidXNpbmVzcyBpbiAxOTY4LCBoYXZpbmcgd29ya2VkIHRoZXJlIHNpbmNlIHRoZSBlYXJseSDi
gJk1MHMuPC9wPg0KPHA+DQoJRmFtaWx5IHRyYWRpdGlvbjwvcD4NCjxwPg0KCUNhaW5lIFBpZWZm
ZXIgYWxtb3N0IGRpZG7igJl0IHRha2UgdXAgdGhlIGZhbWlseSBidXNpbmVzcy48L3A+DQo8cD4N
CglBZnRlciBncmFkdWF0aW5nIGZyb20gQmFyYmVydG9uIEhpZ2ggU2Nob29sLCBQaWVmZmVyIHdl
bnQgdG8gc2VtaW5hcnkgZm9yIGEgZmV3IHllYXJzIGJlZm9yZSBkZWNpZGluZyB0aGUgcHJpZXN0
aG9vZCB3YXNu4oCZdCBmb3IgaGltLjwvcD4NCjxwPg0KCUhlIGxlZnQgaGlzIHN0dWRpZXMgYW5k
IHN0YXJ0ZWQgd29ya2luZyBhdCB0aGUgc3RvcmUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBndWVzcyBpdOKA
mXMganVzdCB0aGF0IEnigJlkIGJlZW4gaGVyZSBhbGwgbXkgbGlmZSzigJ0gUGllZmZlciBzYWlk
LjwvcD4NCjxwPg0KCUhpcyBzaXN0ZXIsIEJ1bmRlIFJvZWJ1Y2ssIGNoaW1lZCBpbjog4oCcSSBn
dWVzcyB3ZeKAmXJlIGFsbCBoZXJlIGJlY2F1c2Ugd2UganVzdCBraW5kIG9mIGdyZXcgdXAgaGVy
ZSwgZ3JldyBpbnRvIGl0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUxhc3QgZmFsbCwgQXJpZWwgRnVsbGVyLCBQ
aWVmZmVy4oCZcyBkYXVnaHRlciwgcmV0dXJuZWQgdG8gcmVndWxhcmx5IHdvcmtpbmcgYXQgdGhl
IHNob3AsIGFmdGVyIHByaW1hcmlseSBiZWluZyBhIHN0YXktYXQtaG9tZSBtb20gZm9yIHNldmVy
YWwgeWVhcnMuIFNoZSBoYXMgdHdvIGNoaWxkcmVuLCBMdWN5LCA3LCBhbmQgSGVucnksIDUuPC9w
Pg0KPHA+DQoJRnVsbGVyIHJlY2FsbGVkIHRoYXQgd2hlbiBzaGUgd2FzIHByZWduYW50IHdpdGgg
THVjeSBzaGUg4oCcc3RhcnRlZCBjcnlpbmcgYW5kIGNyeWluZ+KAnSBvbiBoZXIgbGFzdCBkYXkg
b2Ygd29yayBiZWZvcmUgZ29pbmcgb24gbWF0ZXJuaXR5IGxlYXZlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkg
a25ldyB0aGVuIHRoYXQgSSBsb3ZlZCBteSBqb2Is4oCdIHNoZSBzYWlkLCDigJxhbmQgSeKAmWQg
YmUgYmFjayBoZXJlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVBpZWZmZXIgc2FpZCBMdWN5LCB3aG8gZW5qb3lz
IGNvbWluZyB0byB0aGUgc2hvcCBvbmUgZGF5IGEgd2VlayBhZnRlciBzY2hvb2wsIGlzIGJlaW5n
IOKAnGdyb29tZWTigJ0gdG8gd29yayBpbiB0aGUgYnVzaW5lc3MuPC9wPg0KPHA+DQoJUGllZmZl
ciBwbGFucyB0byByZXRpcmUgaW4gYSBjb3VwbGUgeWVhcnMuIEhpcyB3aWZlLCBTaGVpbGEsIGlz
IGEgdGVhY2hlcuKAmXMgYWlkZSBmb3IgQmFyYmVydG9uIHNjaG9vbHMuPC9wPg0KPHA+DQoJUGll
ZmZlciwgaGlzIHNpc3RlciBhbmQgaGlzIGRhdWdodGVyIHNheSB0aGV5IHdvcmsgaGFyZCB0byBv
ZmZlciB1cC10by1kYXRlIGZsb3JhbCBkZXNpZ25zLCB0aG91Z2ggdGhlIHNob3AgaXRzZWxmIGlz
IG9sZC1zY2hvb2wuPC9wPg0KPHA+DQoJQSB3b29kLXBhbmVsZWQgZmxvd2VyIGNvb2xlciwgd2l0
aCBhIHdpbmRvdyB0aGF0IGFsbG93cyBjdXN0b21lcnMgdG8gcGVlciBpbiwgZGF0ZXMgdG8gdGhl
IHN0b3Jl4oCZcyBiZWdpbm5pbmcuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlcmUgd2FzIGFuIG91dGhvdXNlIGJl
aGluZCB0aGUgc2hvcCB1bnRpbCAxOTcyLiBJdCB3YXMgdG9ybiBkb3duIHRvIG1ha2Ugd2F5IGZv
ciBhbiBhZGRpdGlvbiB0aGF0IGhvdXNlcyB0aGUgd29yayBhcmVhLjwvcD4NCjxwPg0KCUZld2Vy
IHNob3BzPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHNob3AgaGFzIHN1cnZpdmVkIHdoaWxlIG1hbnkgaW4gdGhl
IGluZHVzdHJ5IGhhdmUgY2xvc2VkLjwvcD4NCjxwPg0KCUFjY29yZGluZyB0byB0aGUgVS5TLiBD
ZW5zdXMgQnVyZWF1LCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIFUuUy4gZmxvcmlzdCBzaG9wcyBoYXMgZHJvcHBl
ZCBmcm9tIDIxLDEzNSBpbiAyMDA1IHRvIDEzLDc2NSBpbiAyMDE0LCB0aGUgbGF0ZXN0IHllYXIg
Zm9yIHdoaWNoIG51bWJlcnMgYXJlIGF2YWlsYWJsZS48L3A+DQo8cD4NCglTdW1taXQgQ291bnR5
IGhhZCAzMCBmbG9yaXN0IHNob3BzIGluIDIwMTQsIGRvd24gZnJvbSAzNyBpbiAyMDA1LCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gdGhlIENlbnN1cyBCdXJlYXUuPC9wPg0KPHA+DQoJQmFyYmVydG9u4oCZcyBkb3du
dG93biBib2FzdHMgb25lIG90aGVyIGZsb3dlciBzaG9wLCBGbG93ZXJzIEdhbG9yZSAmYW1wOyBN
b3JlLiBDaHJpcyBTaWx2YSBvcGVuZWQgaXQgdXAgaW4gMjAxMCwgZmlndXJpbmcgaGUgY291bGQg
Z2VuZXJhdGUgYnVzaW5lc3MgdGhyb3VnaCBoaXMgU2lsdmEtSG9zdGV0bGVyIEZ1bmVyYWwgSG9t
ZSBpbiBCYXJiZXJ0b24uPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGZhbWlseSBtZW1iZXJzIHNhaWQgdGhlcmUg
aGF2ZSBiZWVuIGxlYW4gdGltZXMsIHN1Y2ggYXMgZHVyaW5nIHRoZSBHcmVhdCBSZWNlc3Npb24u
PC9wPg0KPHA+DQoJTG95YWwgY3VzdG9tZXJzIOKAlCDigJxwYXJlbnRzIGFuZCBub3cgdGhlaXIg
a2lkc+KAnSDigJQgaGF2ZSBzdXN0YWluZWQgQ2FpbmXigJlzLCBSb2VidWNrIHNhaWQuPC9wPg0K
PHA+DQoJUGVyc29uYWwgc2VydmljZSBpcyBrZXksIEZ1bGxlciBzYWlkLiDigJxXZSBsaWtlIHdo
YXQgd2UgZG8sIGFuZCB3ZSB3YW50IGN1c3RvbWVycyB0byBsaWtlIHdoYXQgd2UgZG8u4oCdPC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcR29vZCBmaW5hbmNpYWwgZGVjaXNpb25z4oCdIGFsc28gaGF2ZSBwbGF5ZWQg
YSBiaWcgcm9sZSwgc2hlIHNhaWQsIG5vdGluZyB0aGUgYnVzaW5lc3MgY2FycmllcyBubyBkZWJ0
LjwvcD4NCjxwPg0KCUJhcmJlcnRvbiByZXNpZGVudCBEYWxlIFJheSBzYWlkIGhlIGFuZCBoaXMg
d2lmZSwgSmFjcXVlbGluZSwgYm91Z2h0IGZsb3dlcnMgZm9yIHRoZWlyIHdlZGRpbmcgNjAgeWVh
cnMgYWdvLCBhbmQgdGhleSByZW1haW4gY3VzdG9tZXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnE15IHBhcmVu
dHMgcHVyY2hhc2VkIGZsb3dlcnMgZnJvbSBDYWluZeKAmXMs4oCdIHNhaWQgUmF5LCA3OCwgYSBy
ZXRpcmVkIElUIHdvcmtlci48L3A+DQo8cD4NCglMb25nZXZpdHkgbGlrZSB0aGF0IG9mIENhaW5l
4oCZcyBGbG93ZXJzIGlzIOKAnG1vcmUgbGlrZWx5IHRvIGhhcHBlbiBpbiBzbWFsbCB0b3ducyDi
gKYgd2hlcmUgdGhlIHdob2xlIHRvd24ga2luZCBvZiBzdXBwb3J0cyB0aGUgYnVzaW5lc3Ms4oCd
IFJheSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCUZhbWlseSBidXNpbmVzc2VzIHN1Y2ggYXMgQ2FpbmXigJlz
LCBoZSBzYWlkLCDigJxoYXZlIGEgbG95YWx0eSB0byB0aGUgdG93biBhbmQgdGhleSBwcm92aWRl
IGdvb2Qgc2VydmljZSDigKYgdGhlIHRvd24gcmVzcG9uZHMgYnkgYmVpbmcgbG95YWwgdG8gdGhl
bS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglLYXRpZSBCeWFyZCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3
ODEgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+a2J5YXJk
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYXRpZUJ5YXJkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7QEth
dGllQnlhcmRBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgYmVjb21lIGEgZmFuIG9uIEZhY2Vi
b29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbTwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.