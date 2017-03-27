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‘Bathroom bill’ to cost North Carolina $3.76 billion

By Emery P. Dalesio and Jonathan Drew
Associated Press

Published: March 27, 2017 - 06:13 PM
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This Thursday, May 2016, file photo, shows a sign outside a restroom at 21c Museum Hotel in Durham, N.C. The Associated Press has determined that North Carolina's law limiting LGBT protections will cost the state more than $3 billion in lost business over a dozen years.That's despite Republican assurances that the "bathroom bill" isn't hurting the economy. (AP Photo/Gerry Broome, File)


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RALEIGH, N.C.: Despite Republican assurances that North Carolina’s “bathroom bill” isn’t hurting the economy, the law limiting LGBT protections will cost the state more than $3.76 billion in lost business over a dozen years, according to an Associated Press analysis.

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