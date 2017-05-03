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Beds, chairs, chandeliers and more — everything must go as liquidation sale opens to public at former Akron City Centre Hotel

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: May 3, 2017 - 05:15 PM
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International Content Liquidations Inc. workers hang a banner on the former Akron City Centre Hotel on Wednesday in Akron. ICL will open the public sale, which is billed as "the largest garage sale Akron has ever seen" at 10am on Thursday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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