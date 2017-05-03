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Beds, chairs, chandeliers and more – everything must go as liquidation sale opens to public at former Akron City Centre Hotel

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: May 3, 2017 - 05:15 PM
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International Content Liquidations Inc. workers hang a banner on the former Akron Citi-Centre Hotel on Wednesday in Akron. ICL will open the public sale, which is billed as "the largest garage sale Akron has ever seen" at 10am on Thursday. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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