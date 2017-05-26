Beer pours billions into Ohio’s economy

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVlciA9IGJpZyBidWNrcy48L3A+PHA+VGhlIGJlZXIgaW5kdXN0cnkgZ2VuZXJhdGVkICQx
MyBiaWxsaW9uIGZvciB0aGUgT2hpbyBlY29ub215IGxhc3QgeWVhciAmIzgyMTI7IHVwIGZyb20g
JDEwLjggYmlsbGlvbiBqdXN0IHR3byB5ZWFycyBhZ28sIGEgbmV3IHN0dWR5IHNheXMuPC9wPjxw
PlRoZSBCZWVyIEluc3RpdHV0ZSBhbmQgTmF0aW9uYWwgQmVlciBXaG9sZXNhbGVycyBBc3NvY2lh
dGlvbiBsYXN0IHdlZWsgcmVsZWFzZWQgdGhlaXIgdXBkYXRlZCBCZWVyIFNlcnZlcyBBbWVyaWNh
IHJlcG9ydCwgd2hpY2ggYW5hbHl6ZXMgdGhlIGltcGFjdCBvZiBiZWVyIG9uIHRoZSBlY29ub215
LjwvcD48cD5UaGUgYmllbm5pYWwgc3R1ZHkgbm90ZXMgdGhhdCB0aGUgaW5kdXN0cnkgJiM4MjEy
OyBldmVyeXRoaW5nIGZyb20gbmF0aW9uYWwgYnJhbmRzIHRvIGltcG9ydGVycyB0byBuZWlnaGJv
cmhvb2QgYnJld2VyaWVzICYjODIxMjsgY29udHJpYnV0ZWQgJDUgYmlsbGlvbiBpbiBkaXJlY3Qg
ZWNvbm9taWMgaW1wYWN0IGluIE9oaW8gdGhyb3VnaCBicmV3aW5nLCB3aG9sZXNhbGluZyBhbmQg
cmV0YWlsaW5nLiBUaGVyZSB3YXMgYW5vdGhlciAkNC4zIGJpbGxpb24gdGhyb3VnaCBidXNpbmVz
c2VzIHRoYXQgc3VwcGx5IHRoZSBpbmR1c3RyeSBzdWNoIGFzIGFncmljdWx0dXJlLCBjb25zdHJ1
Y3Rpb24gYW5kIHRvdXJpc207IGFuZCBhbiBhZGRpdGlvbmFsICQzLjggYmlsbGlvbiBpbiBpbmR1
Y2VkIGVjb25vbWljIGltcGFjdC48L3A+PHA+TWFydHkgTGluZG9uLCB0aGUgYnJld2VyIGF0IE1p
bGxlcnNidXJnIEJyZXdpbmcgQ28uIGluIE1pbGxlcnNidXJnIGFuZCBhIHJldGlyZWQgYmFua2Vy
LCBhZG1pdHRlZCB0aGF0IHRoZSBvdmVyYWxsIGZpZ3VyZSBpcyBzdGFnZ2VyaW5nLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SXQgaXMgYW1hemluZyB0aGF0IHRoZSBudW1iZXIgaXMgdGhhdCBodWdlLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgd291bGQgaGF2ZSBuZXZlciBkcmVhbWVkIGl0IHdhcyB0aGF0IGJp
Zy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIGNyZWRpdGVkIHNvbWUgb2YgdGhlIGFtb3VudCB0byBpbmNyZWFz
ZWQgYmVlciB0b3VyaXNtLCB3aXRoIGJlZXIgZHJpbmtlcnMgdHJhdmVsaW5nIHRvIGNvbW11bml0
aWVzIHdpdGggbWFueSBicmV3ZXJpZXMgYW5kIHNwZW5kaW5nIG1vbmV5IG9uIGhvdGVscyBhbmQg
Zm9vZCB0aGVyZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO09oaW8gaXMgYXR0cmFjdGluZyBtb3JlIHBlb3BsZSB0
aGFuIGV2ZXIgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgYW1vdW50IG9mIGJyZXdlcmllcyB0aGF0IGFyZSBpbiB0
aGUgc3RhdGUsJiM4MjIxOyBMaW5kb24gc2FpZC48L3A+PHA+T2hpbyBoYXMgc2VlbiB0aGUgY3Jh
ZnQgYmVlciBzY2VuZSBleHBsb2RlIG92ZXIgdGhlIGxhc3Qgc2V2ZXJhbCB5ZWFycy4gSW4gMjAx
MSwgdGhlcmUgd2VyZSBmZXdlciB0aGFuIDUwIGJyZXdlcmllcy4gVG9kYXksIHRoZXJlIGFyZSBt
b3JlIHRoYW4gMjAwLCBpbmNsdWRpbmcgbWFqb3IgbmF0aW9uYWwgYnJld2VyaWVzIEFuaGV1c2Vy
LUJ1c2NoIEluQmV2IGluIENvbHVtYnVzLCBNaWxsZXJDb29ycyBpbiBUcmVudG9uIGFuZCBTYW11
ZWwgQWRhbXMgaW4gQ2luY2lubmF0aS48L3A+PHA+VGhlIHN0dWR5ICYjODIxMjsgY29tcGxldGVk
IGJ5IEpvaG4gRHVuaGFtICZhbXA7IEFzc29jaWF0ZXMgJiM4MjEyOyBlc3RpbWF0ZWQgdGhhdCBi
ZWVyIGdlbmVyYXRlZCAkMS45IGJpbGxpb24gaW4gYnVzaW5lc3MgYW5kIHBlcnNvbmFsIHRheGVz
LCBhbmQgYW4gYWRkaXRpb25hbCAkNTQ1IG1pbGxpb24gaW4gY29uc3VtcHRpb24gdGF4ZXMgaW4g
dGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD5OZWFybHkgNDAsMTAwIHBlb3BsZSByZWx5IG9uIHRoZSBpbmR1c3Ry
eSBpbiB0aGUgc3RhdGUgYnkgd29ya2luZyBhdCBicmV3ZXJpZXMsIHdob2xlc2FsZXJzIGFuZCBy
ZXRhaWxlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBCdWNrZXllIFN0YXRlIHJhbmtlZCBzZXZlbnRoIGluIHRoZSBu
YXRpb24gaW4gdGVybXMgb2Ygb3ZlcmFsbCBlY29ub21pYyBpbXBhY3QsIGJlaGluZCBDYWxpZm9y
bmlhICgkNDggYmlsbGlvbiksIFRleGFzICgkMjYuNyBiaWxsaW9uKSwgTmV3IFlvcmsgKCQyMy41
IGJpbGxpb24pLCBGbG9yaWRhICgkMjEuNiBiaWxsaW9uKSwgQ29sb3JhZG8gKCQxNSBiaWxsaW9u
KSBhbmQgSWxsaW5vaXMgKCQxMy45IGJpbGxpb24pLjwvcD48cD5OYXRpb253aWRlLCB0aGUgQmVl
ciBTZXJ2ZXMgQW1lcmljYSBzdHVkeSBjb25jbHVkZWQgdGhhdCB0aGUgVS5TLiBiZWVyIGluZHVz
dHJ5IGhhcyBhICQzNTAgYmlsbGlvbiBvdmVyYWxsIGltcGFjdCBvbiB0aGUgZWNvbm9teSwgYW5k
IGdlbmVyYXRlcyBtb3JlIHRoYW4gMi4yMyBtaWxsaW9uIGpvYnMsIHByb3ZpZGluZyAkMTAzLjMg
YmlsbGlvbiBpbiB3YWdlcyBhbmQgYmVuZWZpdHMuIEl0IGFsc28gcGFpZCBtb3JlIHRoYW4gJDYz
IGJpbGxpb24gaW4gdGF4ZXMuPC9wPjxwPlR3byB5ZWFycyBhZ28sIHRoZSByZXBvcnQgZXN0aW1h
dGVkIGJlZXIgcHJvdmlkZWQgJDI1MyBiaWxsaW9uIGluIGVjb25vbWljIGFjdGl2aXR5LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7QmVlciBpcyBtb3JlIHRoYW4gYSByZWZyZXNoaW5nIGFkdWx0IGJldmVyYWdlLCYj
ODIyMTsgQmVlciBJbnN0aXR1dGUgUHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gSmltIE1jR3JlZXZ5IHNhaWQg
aW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtUaGUgYmVlciBpbmR1c3RyeSBpcyB2aXRh
bCB0byB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgZ2VuZXJhdGluZyBuZWFybHkgMi4yMyBtaWxsaW9uIGpv
YnMgYW5kIGNvbnRyaWJ1dGluZyBtb3JlIHRoYW4gJDM1MCBiaWxsaW9uIHRvIHRoZSBBbWVyaWNh
biBlY29ub215LiBCZWVyIFNlcnZlcyBBbWVyaWNhIGRlbW9uc3RyYXRlcyBob3cgYnJld2Vycywg
YmVlciBpbXBvcnRlcnMgYW5kIGJlZXIgaW5kdXN0cnkgc3VwcGxpZXJzIGFyZSBjcmVhdGluZyBq
b2JzLCBwcm92aWRpbmcgd2FnZXMgYW5kIGJlbmVmaXRzIHRvIHdvcmtpbmcgQW1lcmljYW5zIGFu
ZCBzdXBwb3J0aW5nIHRoZSBlY29ub215IGluIGV2ZXJ5IHN0YXRlIGFuZCBldmVyeSBjb25ncmVz
c2lvbmFsIGRpc3RyaWN0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIG9ubGluZSBCZWVyIFNlcnZlcyBBbWVy
aWNhIHJlcG9ydCBpcyBpbnRlcmFjdGl2ZSwgYWxsb3dpbmcgcGVvcGxlIHRvIHNlZSB0aGUgaW1w
YWN0IGluIGV2ZXJ5IHN0YXRlIGFuZCBldmVuIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgYW5kIHN0YXRlIGxlZ2lz
bGF0aXZlIGRpc3RyaWN0cy4gVG8gcmVhZCB0aGUgZnVsbCByZXBvcnQsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuYmVlcnNlcnZlc2FtZXJpY2Eub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmJl
ZXJzZXJ2ZXNhbWVyaWNhLm9yZzwvYT4uIDwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVk
IGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIGhpcyBiZWVyIGJs
b2cgYXQgT2hpby5jb20vYmVlci4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcm1vbnJpY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0
O2FybW9ucmlja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.