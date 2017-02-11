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Local banking | Q&A

Betty Lin-Fisher: Here are answers to common questions to help you through the FirstMerit to Huntington conversion

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: February 11, 2017 - 07:05 PM
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The First Merit branch on State Road will become a Huntington Bank, while the existing Huntington branch across the street in Portage Crossings will be closed in Cuyahoga Falls. Huntington will convert the FirstMerit accounts over the President's Day holiday weekend, Feb. 18-20. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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