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Big plans for Hall of Fame Village took root with off-the-cuff conversation

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 22, 2017 - 06:46 PM
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Steve Strawbridge, Chief Administrative Officer of Pro Football Hall of Fame (left) listens to developer, Stu Lichter of California-based Industrial Realty Group, as the look over the construction at the Tom Benson Hall of Fame Stadium at the Pro Football Hall of Fame in late January. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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