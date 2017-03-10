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Big thaw? Looks like small businesses ending hiring freeze

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: March 10, 2017 - 06:03 PM
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Massage Greenpoint salon owner Rachel Beider (left) and massage therapist Cheradyn Judan prepare a client suite at the salon, in the Brooklyn borough of New York. Beider, founder and CEO of Massage Greenpoint and Massage Williamsburg salons in Brooklyn, said she has grown her client base, as many people have been seeking stress relief since the elections. (AP Photo/Bebeto Matthews)


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