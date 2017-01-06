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Bigger tax breaks, new health care options on tap for 2017

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 06:19 PM
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An HP printer on display at a store, in North Andover, Mass. Each year, business owners can count on changes in tax law and other rules. For 2017, small businesses are getting a bigger deduction for equipment purchases, and those that aren't required to provide health insurance will have an option to help staffers pay for coverage. (AP Photo/Elise Amendola)


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