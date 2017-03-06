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Bird flu found at Tyson Foods chicken supplier

Associated Press

Published: March 6, 2017 - 11:12 AM | Updated: March 6, 2017 - 12:32 PM
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FILE - In this Wednesday, Oct. 28, 2009, file photo, a Tyson Foods, Inc., truck is parked at a food warehouse in Little Rock, Ark. Tyson Foods said Monday, March 6, 2017, a strain of bird flu sickened chickens at a poultry breeder that supplies it with birds. The U.S. Department of Agriculture says the 73,500 birds at the Lincoln County, Tenn., facility were destroyed and none of the birds from the flock will enter the food system. The H7 strain of Highly Pathogenic Avian Influenza, or HPAI, can be deadly for chickens and turkeys. (AP Photo/Danny Johnston, File)


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