All CATEGORIES
☰ Menu

Stock market

Blue Apron’s shares unchanged in stock market debut

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 06:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Trader Neil Catania works on the floor of the New York Stock Exchange during the Blue Apron IPO, Thursday, June 29, 2017. Meal-kit delivery company Blue Apron priced the shares it's selling in its initial public offering at the low end of its expected range, a sign that it might be having trouble attracting investors. (AP Photo/Richard Drew)


MORE IN BUSINESS

walgreens30cut_01 Matt Rourke - AP
Walgreens scraps Rite Aid bid, will instead buy more than 2,000 stores in $5.2 billion deal

CHICAGO: Walgreens Boots Alliance is scuttling its yearslong effort to buy competitor Rite Aid and will instead buy more than 2,000 of its stores for $5.18 billion.

ipo30cut_02
Blue Apron’s shares unchanged in stock market debut
Business news briefs — June 30
Summer cooling bill assistance available for income-eligible customers - 2:59 PM
Warren Buffett buys 700 million shares in Bank of America
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next