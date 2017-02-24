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Brew Kettle opening restaurant in Hudson

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 24, 2017 - 06:44 PM | Updated: February 24, 2017 - 09:36 PM
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The Brew Kettle plans to open a satellite restaurant in May at 11 Atterbury Blvd., Hudson. The food and beverage menu will mirror the menus at its two other locations in Strongsville and Amherst. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


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