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Bridgestone Americas hires first-ever chief technology officer to oversee Akron campus

Beacon Journal staff report

Published: March 22, 2017 - 05:28 PM
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Nizar Trigui, new Chief Technology Officer for Bridgestone Americas who will head the tire company's Akron campus.


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