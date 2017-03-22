All CATEGORIES
☰ Menu

Bridgestone Americas hires first-ever chief technology officer to oversee Akron campus

Beacon Journal staff report

Published: March 22, 2017 - 05:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nizar Trigui, new Chief Technology Officer for Bridgestone Americas who will head the tire company's Akron campus.


MORE IN BUSINESS

sears23cut_03 Gene J. Puskar - AP
Hard times for Sears as retailer notes doubt about future

NEW YORK: Sears, a back-to-school shopping destination for generations of kids and the place newlyweds went to choose appliances, has said that after years of losing money that there is “substantial doubt” it will be able to keep its remaining doors open.

google23cut
Google Maps already tracks you; now other people can, too
bstone23_trigui
Bridgestone Americas hires first-ever chief technology officer to oversee Akron campus
Business news briefs — compiled March 23
Shopping-for-Clothes-Glance_33358.jpg-ccc63~1
A look at clothing companies that are closing stores - 3:21 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next