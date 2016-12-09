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Buckets of customers fill lines and parking lot at new KFC restaurant in Cuyahoga Falls

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: December 9, 2016 - 04:32 PM
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Monica Flanigan and Demitre Jones dine at the new State Road KFC restaurant in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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