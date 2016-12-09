All CATEGORIES
☰ Menu

Buckets of customers fill lines and parking lot at new KFC restaurant in Cuyahoga Falls

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: December 9, 2016 - 04:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Monica Flanigan and Demitre Jones dine at the new State Road KFC restaurant in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

kfc10cut_web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Buckets of customers fill lines and parking lot at new KFC restaurant in Cuyahoga Falls - 8:09 PM

So, when it comes to munching on KFC chicken, are you an Extra Crispy or Original Recipe fan?

Business news briefs — Dec. 10 - 8:09 PM
MACtac in Stow sold for $375 million to Japanese company - 8:09 PM
snapchat10cut_02
Snapchat: How the vanishing-photo app managed not to fade away - 8:09 PM
roundtable09cut
Huntington CEO to Akron Roundtable audience: bank is committed to Akron post-FirstMerit merger
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next