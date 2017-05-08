Business new briefs — May 9

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QVVUT1M8L3A+PHA+VmVoaWNsZSBzYWxlcyByaXNlIGluIEFwcmlsPC9wPjxwPk5vcnRoZWFz
dCBPaGlvIG5ldyB2ZWhpY2xlIHNhbGVzIHJvc2UgaW4gQXByaWwgYXMgc3Ryb25nIGRlbWFuZCBm
b3IgU1VWcyBhbmQgbGlnaHQgdHJ1Y2tzIG9mZnNldCBhIG1vcmUgdGhhbiAxMyBwZXJjZW50IGRl
Y2xpbmUgaW4gY2FyIHNhbGVzLjwvcD48cD5EZWFsZXJzIGluIGEgMjEtY291bnR5IGFyZWEgb2Yg
bm9ydGhlcm4gT2hpbyBzb2xkIDIwLDI2NiB2ZWhpY2xlcywgdXAgMi42IHBlcmNlbnQgZnJvbSAx
OSw3NDkgc2FsZXMgaW4gQXByaWwgMjAxNiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBHcmVhdGVyIENsZXZl
bGFuZCBBdXRvbW9iaWxlIERlYWxlcnMmIzgyMTc7IEFzc29jaWF0aW9uLjwvcD48cD5MaWdodCB0
cnVjayBhbmQgU1VWIHNhbGVzIHRvdGFsZWQgOSwyMjksIHVwIDMyLjMgcGVyY2VudCBmcm9tIDYs
OTc2IGEgeWVhciBhZ28uIENhciBhbmQgc2VkYW4gc2FsZXMgdG90YWxlZCAxMSwwMzcsIGRvd24g
MTMuNiBwZXJjZW50IGZyb20gMTIsNzczIGluIEFwcmlsIDIwMTYuPC9wPjxwPkRldmVsb3BtZW50
PC9wPjxwPkdvb2R5ZWFyIGRvbmF0ZXMgdG8gZnVuZDwvcD48cD5Hb29keWVhciBpcyBkb25hdGlu
ZyAkMTAwLDAwMCB0byBhIG5ldyBBa3JvbiBkZXZlbG9wbWVudCBmdW5kIG92ZXJzZWVuIGJ5IHRo
ZSBEZXZlbG9wbWVudCBGaW5hbmNlIEF1dGhvcml0eSBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5LjwvcD48cD5U
aGUgQWtyb24gdGlyZSBtYWtlciBvbiBNb25kYXkgYW5ub3VuY2VkIGl0IHdpbGwgZ2l2ZSAkMTAw
LDAwMCB0byB0aGUgRGV2ZWxvcG1lbnQgRnVuZCBvZiB0aGUgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlLCB3aGlj
aCBpbiB0dXJuIHdpbGwgc3VwcG9ydCB0aGUgQWtyb24gQ29tbXVuaXR5IFJldml0YWxpemF0aW9u
IExvYW4gRnVuZC48L3A+PHA+VGhlIG92ZXJhbGwgZ29hbCBpcyB0byByYWlzZSAkNC41IG1pbGxp
b24gc28gdGhlIGxvYW4gZnVuZCBjYW4gdGFrZSBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgRmVkZXJhbCBOZXcgTWFy
a2V0cyBUYXggQ3JlZGl0cyBhbmQgcHJvdmlkZSBsb2FucyBmb3IgYnVzaW5lc3MgZGV2ZWxvcG1l
bnQgaW4gQWtyb24mIzgyMTc7cyBwb29yZXN0IG5laWdoYm9yaG9vZHMuPC9wPjxwPldpdGggdGhl
IEdvb2R5ZWFyIFRpcmUgJmFtcDsgUnViYmVyIENvLiBkb25hdGlvbiB0aGUgZnVuZCBoYXMgbm93
IHJhaXNlZCAkMi45IG1pbGxpb24gdG93YXJkIHRoZSAkNC41IG1pbGxpb24gZ29hbC48L3A+PHA+
TUVESUE8L3A+PHA+U2luY2xhaXIgcGxhbnMgdG8gYnV5IFRyaWJ1bmU8L3A+PHA+U2luY2xhaXIg
QnJvYWRjYXN0IEdyb3VwLCBhbHJlYWR5IHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IGxvY2Fs
IFRWIHN0YXRpb24gb3BlcmF0b3IsIHdhbnRzIHRvIGJlIGV2ZW4gYmlnZ2VyLjwvcD48cD5UaGUg
Y29tcGFueSBhbm5vdW5jZWQgTW9uZGF5IHRoYXQgaXQgd2lsbCBwYXkgYWJvdXQgJDMuOSBiaWxs
aW9uIGZvciBUcmlidW5lIE1lZGlhIGFuZCBpdHMgNDIgc3RhdGlvbnMuIENoaWNhZ28tYmFzZWQg
VHJpYnVuZSBhbHNvIG93bnMgc3Rha2VzIGluIHRoZSBGb29kIE5ldHdvcmsgYW5kIGpvYi1zZWFy
Y2ggd2Vic2l0ZSBDYXJlZXJCdWlsZGVyLjwvcD48cD5TaW5jbGFpciBoYXMgMTczIHN0YXRpb25z
LiBUaGUgVHJpYnVuZSBkZWFsLCBwbHVzIG90aGVyIHBlbmRpbmcgYWNxdWlzaXRpb25zLCB3aWxs
IGdpdmUgaXQgYSB0b3RhbCBvZiAyMzMgc3RhdGlvbnMsIHB1dHRpbmcgZGlzdGFuY2UgYmV0d2Vl
biBpdCBhbmQgcml2YWwgTmV4c3RhciBNZWRpYSBHcm91cCwgd2hpY2ggaGFzIDE3MC48L3A+PHA+
UkVDQUxMUzwvcD48cD5Gcm96ZW4gd2FmZmxlcyBtYXkgY2FycnkgcmlzazwvcD48cD5BIHJlY2Fs
bCBoYXMgYmVlbiBpc3N1ZWQgZm9yIHNldmVyYWwgQXVudCBKZW1pbWEgZnJvemVuIGZvb2QgcHJv
ZHVjdHMuPC9wPjxwPlBpbm5hY2xlIEZvb2RzIEluYy4gaXMgcmVjYWxsaW5nIGFsbCAmIzgyMjA7
YmVzdCBieSYjODIyMTsgZGF0ZXMgb2YgQXVudCBKZW1pbWEgZnJvemVuIHBhbmNha2VzLCBmcm96
ZW4gd2FmZmxlcyBhbmQgZnJvemVuIGZyZW5jaCB0b2FzdCBzbGljZXMgZHVlIHRvIGEgcG9zc2li
bGUgbGlzdGVyaWEgY29udGFtaW5hdGlvbi4gTm8gaWxsbmVzc2VzIGhhdmUgYmVlbiByZXBvcnRl
ZC48L3A+PHA+Q29uc3VtZXJzIHdpdGggcXVlc3Rpb25zIHNob3VsZCBjb250YWN0IFBpbm5hY2xl
IEZvb2RzIGF0IDg4OC0yOTktNzY0Ni48L3A+PHA+UEFJTlQ8L3A+PHA+VGhpcmQgYmlkIGJ5IFBQ
RyByZWplY3RlZDwvcD48cD5Ba3pvTm9iZWwgb24gTW9uZGF5IHJlamVjdGVkIFBQRyYjODIxNztz
IGxhdGVzdCBhY3F1aXNpdGlvbiBvZmZlciwgc2V0dGluZyB0aGUgc3RhZ2UgZm9yIHRoZSBQaXR0
c2J1cmdoIGNvYXRpbmdzIGdpYW50IHRvIHBvc3NpYmx5IGxhdW5jaCBhIGhvc3RpbGUgdGFrZW92
ZXIgYmlkIGZvciBpdHMgRHV0Y2ggcGFpbnRzIHJpdmFsLjwvcD48cD5Ub3Agb2ZmaWNpYWxzIG9m
IGJvdGggY29tcGFuaWVzIG1ldCBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kIGluIFJvdHRlcmRhbSwgYnV0IEFr
em8gZGVjbGluZWQgdG8gbmVnb3RpYXRlIFBQRyYjODIxNztzIGxhdGVzdCBvZmZlciB0byBidXkg
dGhlIGNvbXBhbnkgaW4gYSBkZWFsIHZhbHVlZCBhdCAkMjkgYmlsbGlvbi48L3A+PHA+VW5kZXIg
RHV0Y2ggbGF3LCBQUEcgaGFzIHVudGlsIEp1bmUgMSB0byBzdWJtaXQgYSBob3N0aWxlIHRha2Vv
dmVyIGJpZC48L3A+PHA+QW1zdGVyZGFtLWJhc2VkIEFrem8sIHdoaWNoIG1ha2VzIER1bHV4IGFu
ZCBvdGhlciBwYWludCBicmFuZHMsIHNhaWQgaXQgd2FzIGRlY2xpbmluZyBQUEcmIzgyMTc7cyB0
aGlyZCB1bnNvbGljaXRlZCBvZmZlciBiZWNhdXNlIGl0IHdhbnRzIHRvIGZvY3VzIG9uIGl0cyBv
d24gc3RyYXRlZ3kgb2YgaW5jcmVhc2luZyB2YWx1ZSBmb3Igc2hhcmVob2xkZXJzIGJ5IHNwaW5u
aW5nIG91dCBpdHMgY2hlbWljYWxzIGJ1c2luZXNzIGFuZCBwYXlpbmcgb3V0IGV4dHJhIGRpdmlk
ZW5kcy48L3A+PHA+UkVUQUlMPC9wPjxwPkNvYWNoIGJ1eWluZyBLYXRlIFNwYWRlPC9wPjxwPkNv
YWNoIHdpbGwgc3BlbmQgJDIuNCBiaWxsaW9uIGZvciBLYXRlIFNwYWRlLCB0eWluZyB0b2dldGhl
ciB0d28gcHJlbWllciBicmFuZHMgaW4gdGhlIGx1eHVyeSBnb29kcyBzZWN0b3IgdGhhdCBoYXZl
IGZvdWdodCB0byBzbmFyZSB5b3VuZ2VyIHNob3BwZXJzLjwvcD48cD5Ob3RpbmcgdGhhdCBjcnVj
aWFsIGRlbW9ncmFwaGljLCBDb2FjaCBJbmMuIENFTyBWaWN0b3IgTHVpcyBzYWlkIGluIGEgc3Rh
dGVtZW50IE1vbmRheSB0aGF0IEthdGUgU3BhZGUgaGFzIGEgJiM4MjIwO3N0cm9uZyBhd2FyZW5l
c3MgYW1vbmcgY29uc3VtZXJzLCBlc3BlY2lhbGx5IG1pbGxlbm5pYWxzLiYjODIyMTsgQ29hY2gg
ZXhlY3V0aXZlcyBzYXkgdGhhdCA2MCBwZXJjZW50IG9mIEthdGUgU3BhZGUgY3VzdG9tZXJzIGFy
ZSBpbiB0aGF0IGdyb3VwLjwvcD48cD5Db2FjaCBoYXMgbWFkZSBhbiBhZ2dyZXNzaXZlIHB1c2gg
dG8gcG9saXNoIHRoZSBpbWFnZSBvZiBpdHMgbmFtZXNha2UgYnJhbmQsIHNjYWxpbmcgYmFjayBv
biBpdHMgZGlzdHJpYnV0aW9uIGluIGRlcGFydG1lbnQgc3RvcmVzIGFuZCByZWx5aW5nIGxlc3Mg
b24gdGhlIGRpc2NvdW50cyBpdCBoYWQgdXNlZCB0byBnZXQgc2hvcHBlcnMgdG8gYnV5IHRoZSBi
cmFuZC4gQnV0IHRvIHBvd2VyIGZ1dHVyZSBncm93dGgsIGl0JiM4MjE3O3MgYmVndW4gdG8gYnVp
bGQgYW4gZW1waXJlIG9mIGx1eHVyeSBicmFuZHMuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gc3RhZmYg
YW5kIHdpcmUgcmVwb3J0cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.