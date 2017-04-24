Business news briefs — April 25

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TEVBREVSU0hJUDwvcD48cD5BVEhFTkEgdG8gaG9ub3IgY29uc3VsdGFudDwvcD48cD5Ob3Jt
YSBSaXN0LCBhIHNtYWxsLWJ1c2luZXNzIG93bmVyIGluIEFrcm9uIHdobyBhZHZvY2F0ZXMgZm9y
IHdvbWVuLCB3aWxsIGJlIGhvbm9yZWQgd2l0aCB0aGUgQVRIRU5BIE5hdGlvbmFsIExlYWRlcnNo
aXAgQXdhcmQuPC9wPjxwPlJpc3QsIHRoZSBmb3VuZGVyIGFuZCBwcmVzaWRlbnQgb2YgTm9ybWEg
Si4gUmlzdCBDRU8gQ29uc3VsdGluZywgd2lsbCBiZSBob25vcmVkIGF0IGEgcmVjZXB0aW9uIHN0
YXJ0aW5nIDU6MzAgcC5tLiBNYXkgNSBhdCBQcmVzdHdpY2sgQ291bnRyeSBDbHViLCAyMjIwIFJh
YmVyIFJvYWQsIEdyZWVuLjwvcD48cD5UaGUgcmVjZXB0aW9uIHdpbGwgb2ZmZXIgYXBwZXRpemVy
cyBhbmQgc29mdCBkcmlua3MsIGFsb25nIHdpdGggYSBjYXNoIGJhci4gVGlja2V0cyBhcmUgJDIw
IGZvciBBVEhFTkEgQWtyb24gbWVtYmVycyBhbmQgJDI1IGZvciBub25tZW1iZXJzLjwvcD48cD5B
VEhFTkEgQWtyb24sIEluYy4gaXMgYSBub25wcm9maXQgb3JnYW5pemF0aW9uIHdpdGggdGhlIG1p
c3Npb24gdG8gY29ubmVjdCBlc3RhYmxpc2hlZCB3b21lbiBsZWFkZXJzLCBwcm92aWRlIGFjY2Vz
cyB0byBlc3RhYmxpc2hlZCB3b21lbiBsZWFkZXJzLCBhbmQgb2ZmZXIgbGVhZGVyc2hpcCBkZXZl
bG9wbWVudCBmb3Igd29tZW4gaW4gdGhlIEFrcm9uIGFyZWEuPC9wPjxwPkZPT0Q8L3A+PHA+U211
Y2tlciB0byBwYXkgZGl2aWRlbmQ8L3A+PHA+VGhlIEouTS4gU211Y2tlciBDby4gd2lsbCBwYXkg
YSA3NSBjZW50cyBwZXIgc2hhcmUgZGl2aWRlbmQgb24gaXRzIHN0b2NrIG9uIEp1bmUgMSB0byBz
aGFyZWhvbGRlcnMgb2YgcmVjb3JkIGFzIG9mIE1heSAxMi48L3A+PHA+VGhlIE9ycnZpbGxlIGNv
bXBhbnkmIzgyMTc7cyBhbm51YWwgc2hhcmVob2xkZXJzIG1lZXRpbmcgd2lsbCBiZSAxMSBhLm0u
IEF1Zy4gMTYgYXQgVGhlIFJpdHotQ2FybHRvbiwgMTUxNSBXLiAzcmQgU3QuLCBDbGV2ZWxhbmQu
PC9wPjxwPlRPWVM8L3A+PHA+SGFzYnJvIGZsdXNoIHdpdGggcmV2ZW51ZTwvcD48cD5CdXNpbmVz
cyBmb3IgSGFzYnJvIGlzIGluIHRoZSB0b2lsZXQsIHdoaWNoIHR1cm5zIG91dCB0byBiZSBhIHBy
ZXR0eSBnb29kIHBsYWNlLjwvcD48cD5UaGUgdG95IG1ha2VyJiM4MjE3O3MgcmV2ZW51ZSBzdXJw
YXNzZWQgdGhhdCBvZiBpdHMgcml2YWwgTWF0dGVsIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiAxNyB5
ZWFycyB0aGFua3MgaW4gcGFydCB0byBob3Qgc2FsZXMgb2YgYSBuZXcgYm9hcmQgZ2FtZSBjYWxs
ZWQgVG9pbGV0IFRyb3VibGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIG5ldmVyIHRob3VnaHQgSSB3b3VsZCBh
Y3R1YWxseSBnZXQgdG8gdGFsayBhYm91dCB0aGlzIG9uIGFuIGVhcm5pbmdzIGNhbGwgYnV0LCB5
b3Uga25vdywgVG9pbGV0IFRyb3VibGUgaXMgb2ZmIHRvIGEgdmVyeSBnb29kIHN0YXJ0LCYjODIy
MTsgQ0VPIEJyaWFuIEdvbGRuZXIgdG9sZCBhbmFseXN0cyBNb25kYXkgYWZ0ZXIgcHV0dGluZyB1
cCB2ZXJ5IHN0cm9uZyBmaXJzdC1xdWFydGVyIG51bWJlcnMuPC9wPjxwPlByb2ZpdCBpbiB0aGUg
cXVhcnRlciBqdW1wZWQgNDEgcGVyY2VudCBvbiByaXNpbmcgZGVtYW5kIGZvciBib3RoIG1vYmls
ZSBnYW1lcyBhbmQgY2xhc3NpY3MgbGlrZSBNb25vcG9seSwgd2hpY2ggc2F3IGNsYXNzaWMgcGxh
eWVyIHBpZWNlcyBsaWtlIHRoZSB3aGVlbGJhcnJvdywgdGhpbWJsZSBhbmQgYm9vdCByZXBsYWNl
ZCBieSBhIGRpbm9zYXVyLCBhIHBlbmd1aW4gYW5kIGEgcnViYmVyIGR1Y2t5LjwvcD48cD5UaGUg
Z2FtZSBUb2lsZXQgVHJvdWJsZSBmb2xsb3dzIGFub3RoZXIgSGFzYnJvIGdhbWUgdGhhdCBiZWNh
bWUgYSB2aXJhbCBzZW5zYXRpb24uIEluIHRoZSBlYXJsaWVyIHJlbGVhc2UsIGNhbGxlZCBQaWUg
RmFjZSwgcGxheWVycyBjYW4gZ2V0IGhpdCB3aXRoIGEgZmFjZSBmdWxsIG9mIHdoaXBwZWQgY3Jl
YW0uIEluIFRvaWxldCBUcm91YmxlLCBwbGF5ZXJzIGluIHRoZSBib2FyZCBnYW1lIHRha2UgdHVy
bnMgZmx1c2hpbmcgYSBwbGFzdGljIHRvaWxldCB0aGF0IHNwaXRzIHdhdGVyIGF0IHRoZWlyIGZh
Y2VzLjwvcD48cD5BVVRPUzwvcD48cD5IaWdoIGNvdXJ0IHJlamVjdHMgR00gYXBwZWFsPC9wPjxw
PlRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IG9uIE1vbmRheSB0dXJuZWQgYXdheSBhbiBhcHBlYWwgZnJvbSBH
ZW5lcmFsIE1vdG9ycyBDby4gc2Vla2luZyB0byBibG9jayBkb3plbnMgb2YgbGF3c3VpdHMgb3Zl
ciBmYXVsdHkgaWduaXRpb24gc3dpdGNoZXMgdGhhdCBvbmUgcGxhaW50aWZmcyYjODIxNzsgYXR0
b3JuZXkgc2FpZCBjb3VsZCBleHBvc2UgdGhlIGNvbXBhbnkgdG8gYmlsbGlvbnMgb2YgZG9sbGFy
cyBpbiBhZGRpdGlvbmFsIGNsYWltcy48L3A+PHA+VGhlIGp1c3RpY2VzIHdpdGhvdXQgY29tbWVu
dCBsZWZ0IGluIHBsYWNlIGEgbG93ZXIgY291cnQgcnVsaW5nIHRoYXQgc2FpZCB0aGUgYXV0b21h
a2VyJiM4MjE3O3MgMjAwOSBiYW5rcnVwdGN5IGRpZCBub3Qgc2hpZWxkIGl0IGZyb20gbGlhYmls
aXR5IGluIHRoZSBjYXNlcy48L3A+PHA+QW4gYXR0b3JuZXkgcmVwcmVzZW50aW5nIGh1bmRyZWRz
IG9mIHBsYWludGlmZnMgd2hvIGFyZSBzdWluZyB0aGUgY29tcGFueSBzYWlkIGl0IGV4cG9zZXMg
R00gdG8gYXJvdW5kIDEsMDAwIGFkZGl0aW9uYWwgbGF3c3VpdHMgYW5kICQ1IGJpbGxpb24gdG8g
JDEwIGJpbGxpb24gaW4gbGlhYmlsaXRpZXMuIEdNIHNhaWQgdGhlIGNhc2VzIHdpbGwgaGF2ZSB0
byBiZSB0cmllZCBvbiBpbmRpdmlkdWFsIG1lcml0cy48L3A+PHA+QSBmZWRlcmFsIGFwcGVhbHMg
Y291cnQgcnVsZWQgbGFzdCB5ZWFyIHRoYXQgR00gcmVtYWlucyByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgaWdu
aXRpb24tc3dpdGNoIGluanVyaWVzIGFuZCBkZWF0aHMgdGhhdCBvY2N1cnJlZCBwcmUtYmFua3J1
cHRjeSBiZWNhdXNlIHRoZSBjb21wYW55IGtuZXcgYWJvdXQgdGhlIHByb2JsZW0gZm9yIG1vcmUg
dGhhbiBhIGRlY2FkZSBidXQga2VwdCBpdCBzZWNyZXQgZnJvbSB0aGUgYmFua3J1cHRjeSBjb3Vy
dCBhbmQgb3duZXJzIG9mIGNhcnMgd2l0aCB0aGUgZmF1bHR5IHN3aXRjaGVzLjwvcD48cD5wYWlu
dDwvcD48cD5QUEcgcmFpc2VzIGJpZCBmb3IgQWt6byBOb2JlbDwvcD48cD5QUEcgSW5kdXN0cmll
cyBpcyBib29zdGluZyBpdHMgb2ZmZXIgZm9yIEFrem8gTm9iZWwsIGxvb2tpbmcgdG8gYnV5IHRo
ZSBpbmR1c3RyaWFsIHBhaW50cyBhbmQgY2hlbWljYWxzIGNvbXBhbnkgaW4gYSBjYXNoLWFuZC1z
dG9jayBkZWFsIHZhbHVlZCBhdCBhYm91dCAkMjguOCBiaWxsaW9uLjwvcD48cD5QUEcgcHJldmlv
dXNseSBvZmZlcmVkIHRvIGJ1eSBBa3pvIE5vYmVsIGZvciAkMjIgYmlsbGlvbiwgYnV0IHRoZSBi
aWQgd2FzIHJlamVjdGVkLjwvcD48cD5XaGlsZSBBa3pvIE5vYmVsIHR1cm5lZCBkb3duIHRoZSBw
cmlvciBvZmZlciwgaXQgZGlkIG1ha2UgdGhlIER1dGNoIGNvbXBhbnkgY29uc2lkZXIgb3B0aW9u
cyBmb3IgaXRzIHNwZWNpYWx0eSBjaGVtaWNhbHMgYnVzaW5lc3MuPC9wPjxwPlBQRyBzYWlkIHRo
YXQgaXQmIzgyMTc7cyBwcmVwYXJlZCB0byBtYWtlIHNvbWUgZGl2ZXN0aXR1cmVzIGlmIG5lZWRl
ZCB0byBjb21wbGV0ZSB0aGUgdHJhbnNhY3Rpb24gYW5kIHdvdWxkIGhhdmUgZHVhbCBsaXN0aW5n
cyBvZiB0aGUgY29tYmluZWQgY29tcGFueSYjODIxNztzIHNoYXJlcyBvbiB0aGUgTmV3IFlvcmsg
U3RvY2sgRXhjaGFuZ2UgYW5kIEV1cm9uZXh0IEFtc3RlcmRhbS48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJv
bSBzdGFmZiBhbmQgd2lyZSByZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.