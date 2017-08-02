Business news briefs — Aug. 3

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FMTCBTVFJFRVQ8L3A+PHA+RG93IGNsb3NlcyBhYm92ZSAyMiwwMDA8L3A+PHA+IFRoZSBE
b3cgSm9uZXMgaW5kdXN0cmlhbCBhdmVyYWdlIGNsb3NlcyBhYm92ZSAyMiwwMDAgcG9pbnRzIGZv
ciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBXZWRuZXNkYXksIGRyaXZlbiBieSBhIGJpZyBnYWluIGluIEFwcGxl
LjwvcD48cD5PdGhlciBzdG9ja3MgbW9zdGx5IHNsaXBwZWQuPC9wPjxwPldlYWsgZm9yZWNhc3Rz
IGZyb20gQ2FyZGluYWwgSGVhbHRoIHB1bGxlZCBoZWFsdGggY2FyZSBjb21wYW5pZXMgZG93bi48
L3A+PHA+SXQgd2FzIHRoZSBmb3VydGggdGltZSBpbiB0aGUgbGFzdCBuaW5lIG1vbnRocyB0aGF0
IHRoZSBpbmRleCB2YXVsdGVkIGEgMSwwMDAtcG9pbnQgbWlsZXN0b25lLiBJdCBzdXJwYXNzZWQg
MTksMDAwIG9uIE5vdi4gMjIsIDIwLDAwMCBvbiBKYW4uIDI1IGFuZCAyMSwwMDAgb24gTWFyY2gg
MS48L3A+PHA+SEVBTFRIIENBUkU8L3A+PHA+Q2xpbmljIGV4cGFuZHMgTW9saW5hIGFjY2Vzczwv
cD48cD5NZWRpY2FpZCBwYXRpZW50cyB3aXRoIE1vbGluYSBIZWFsdGhjYXJlIG9mIE9oaW8gY2Fu
IG5vdyB1c2UgYWxsIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgZmFjaWxpdGllcyB1bmRlciBhIG5ldyBjb250
cmFjdCBhbm5vdW5jZWQgb24gVGh1cnNkYXkuPC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24g
R2VuZXJhbCBoYXMgYSBsb25nc3RhbmRpbmcgTWVkaWNhaWQgY29udHJhY3Qgd2l0aCBNb2xpbmEs
IGJ1dCB0aGUgbmV3ZXN0IGRlYWwgYWxsb3dzIGZvciBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmljIE1lZGluYSBI
b3NwaXRhbCBhbmQgYWxsIG90aGVyIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgZmFjaWxpdGllcywgYSBjbGlu
aWMgc3Bva2Vzd29tYW4gc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGFjY2VzcyB3YXMgZWZmZWN0aXZlIG9uIFdl
ZG5lc2RheS4gPC9wPjxwPkFuIGV4dGVuZGVkIGVucm9sbG1lbnQgcGVyaW9kIGZvciBPaGlvIE1l
ZGljYWlkIGlzIGN1cnJlbnRseSBhdmFpbGFibGUgbm93IHRocm91Z2ggTm92LiAzMC4gVGhlIE1l
ZGljYWlkIGVucm9sbG1lbnQgcGVyaW9kIGdpdmVzIHBhdGllbnRzIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRv
IGNoYW5nZSB0aGVpciBNZWRpY2FpZCBoZWFsdGggaW5zdXJhbmNlIHBsYW4uPC9wPjxwPlBhdGll
bnRzIG1heSBzZWxlY3QgYW5vdGhlciBNZWRpY2FpZCBwbGFuIHRocm91Z2ggdGhlIE9oaW8gTWVk
aWNhaWQgY29uc3VtZXIgaG90bGluZSBhdCA4MDAtMzI0LTg2ODAgb3IgYnkgdmlzaXRpbmcsIDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpb21oLmNvbS9FbnJvbGxPcHRpb25zLmFzcHgiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cub2hpb21oLmNvbS9FbnJvbGxPcHRpb25zLmFzcHg8L2E+LjwvcD48cD5PSUwv
R0FTPC9wPjxwPlJvdmVyIHNwaWxsIHJlcG9ydCBpbmNvbmNsdXNpdmU8L3A+PHA+QW4gZW5naW5l
ZXJpbmcgZmlybSB3YXMgdW5hYmxlIHRvIGNvbmNsdWRlIHdoYXQgc3BlY2lmaWNhbGx5IGNhdXNl
ZCBuZWFybHkgMiBtaWxsaW9uIGdhbGxvbnMgb2YgZHJpbGxpbmcgc2x1cnJ5IHRvIGxlYWsgaW4g
U3RhcmsgQ291bnR5IGVhcmxpZXIgdGhpcyB5ZWFyIGR1cmluZyB0aGUgY29uc3RydWN0aW9uIG9m
IHRoZSBSb3ZlciBwaXBlbGluZSBiZWNhdXNlIG9mIGluY29tcGxldGUgcmVjb3JkcyBrZXB0IGJ5
IHRoZSBjb21wYW5pZXMsIHRoZSBDYW50b24gUmVwb3NpdG9yeSByZXBvcnRlZC48L3A+PHA+VGhl
IEZlZGVyYWwgRW5lcmd5IFJlZ3VsYXRvcnkgQ29tbWlzc2lvbiByZWxlYXNlZCB0aGUgcmVwb3J0
IGJ5IEouRC4gSGFpciAmYW1wOyBBc3NvY2lhdGVzIG9uIE1vbmRheS48L3A+PHA+RW5lcmd5IFRy
YW5zZmVyIFBhcnRuZXJzIGlzIGJ1aWxkaW5nIHRoZSAkNC4yIGJpbGxpb24gbmF0dXJhbCBnYXMg
Um92ZXIgcGlwZWxpbmUgYWNyb3NzIE9oaW8uPC9wPjxwPk5lYXJseSAyIG1pbGxpb24gZ2FsbG9u
cyBvZiBzbHVycnkgbGVha2VkIGludG8gd2V0bGFuZHMgQXByaWwgMTMgaW4gQmV0aGxlaGVtIFRv
d25zaGlwLjwvcD48cD5VTkNMQUlNRUQgRlVORFM8L3A+PHA+U3RhdGUgd2FybnMgb2Ygc2NhbSB3
ZWJzaXRlPC9wPjxwPlRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQgb2YgQ29tbWVyY2UgaXMgd2FybmluZyBP
aGlvYW5zIGFib3V0IGEgd2Vic2l0ZSBjbGFpbWluZyB0aGV5IG11c3QgcGF5IGEgZmVlIHRvIGhh
dmUgdGhlaXIgbWlzc2luZyBtb25leSByZXR1cm5lZCB0aHJvdWdoIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztz
IERpdmlzaW9uIG9mIFVuY2xhaW1lZCBGdW5kcy4gPC9wPjxwPlRoZSB3ZWJzaXRlLCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3Lm5ldmVyY2xhaW1lZC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cubmV2ZXJj
bGFpbWVkLmNvbTwvYT4sIHRlbGxzIGNvbnN1bWVycyB0aGF0IHRoZXkgd2lsbCByZWNlaXZlIHRo
ZWlyIG1pc3NpbmcgbW9uZXkgYWZ0ZXIgcGF5aW5nIHZhcnlpbmcgZmVlcywgcmFuZ2luZyBmcm9t
ICQxMi4wMCB0byAkMjkuOTksIHRoZSBzdGF0ZSBzYXlzLiA8L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIG5vdGVk
IHRoYXQgaXQgZG9lcyBub3QgY29zdCBhbnl0aGluZyB0byByZXRyaWV2ZSB1bmNsYWltZWQgZnVu
ZHMgZnJvbSB0aGUgZGl2aXNpb24sIGFuZCB0aGUgd2Vic2l0ZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5uZXZlcmNsYWltZWQuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm5ldmVyY2xhaW1lZC5jb208
L2E+LCBpcyBub3QgYWZmaWxpYXRlZCB3aXRoIHRoZSBkaXZpc2lvbi4gPC9wPjxwPlRoZSB3ZWJz
aXRlIGlzIGFsc28gcHJvdmlkaW5nIGZhbHNlIGRldGFpbHMgcmVnYXJkaW5nIE9oaW8gcHJvcGVy
dGllcyBhbmQgZnJhdWR1bGVudCBjbGFpbSBmb3JtcywgdGhlIHN0YXRlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSBhcmUgY29tbWl0dGVkIHRvIHJldHVybmluZyB0byBPaGlvYW5zIHdoYXQgaXMgcmln
aHRmdWxseSB0aGVpcnMsJiM4MjIxOyBEaXZpc2lvbiBvZiBVbmNsYWltZWQgRnVuZHMgU3VwZXJp
bnRlbmRlbnQgWWF3IE9iZW5nIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtVbmZvcnR1bmF0ZWx5LCBvdGhlcnMgYXJlbiYjODIxNzt0LCBhbmQgdGhpcyBzY2FtIGlz
IHRha2luZyBtb25leSBvdXQgb2YgT2hpb2FucyYjODIxNzsgcG9ja2V0cyBpbnN0ZWFkIG9mIHB1
dHRpbmcgaXQgYmFjay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVBUk5JTkdTPC9wPjxwPkNlZGFyIEZhaXIgcmV2
ZW51ZXMgcmlzZTwvcD48cD5BbXVzZW1lbnQgcGFyayBvcGVyYXRvciBDZWRhciBGYWlyIExQIHNh
dyByZWNvcmQgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgcmV2ZW51ZXMgdGhpcyB5ZWFyLCB0aG91Z2ggaXRzIHBy
b2ZpdHMgd2VyZSBzaWduaWZpY2FudGx5IGxvd2VyLiBQYXJ0IG9mIHRoYXQsIHRoZSBjb21wYW55
IHNhaWQsIHdhcyBiZWNhdXNlIGl0IHBhaWQgb2ZmIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgY2h1bmsgb2YgZGVi
dCwgdGhlIFRvbGVkbyBCbGFkZSByZXBvcnRlZC48L3A+PHA+VGhlIFNhbmR1c2t5IGZpcm0gc2Fp
ZCBpdCBlYXJuZWQgJDMxLjQgbWlsbGlvbiBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIsIG9yIDU1IGNl
bnRzIGEgc2hhcmUsIGRvd24gZnJvbSAkNTggbWlsbGlvbiwgb3IgJDEuMDMgYSBzaGFyZSwgaW4g
bGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuIFJldmVudWVzIHdlcmUgdXAgNSBwZXJj
ZW50IHRvIGEgcmVjb3JkICQzOTMgbWlsbGlvbi48L3A+PHA+Q2VkYXIgRmFpciBzYWlkIHBhcmsg
dmlzaXRzIHJvc2UgMiBmb3IgdGhlIHF1YXJ0ZXIsIHdoaWxlIG91dC1vZi1wYXJrIHJldmVudWVz
IHdlcmUgdXAgMyBwZXJjZW50LjwvcD48cD5KdWx5IGF0dGVuZGFuY2UgZmlndXJlcyB3ZXJlIGFs
c28gdXAgMiBwZXJjZW50LCB0aGUgY29tcGFueSBzYWlkLjwvcD48cD5DZWRhciBGYWlyIG9wZXJh
dGVzIDExIGFtdXNlbWVudCBwYXJrcywgaW5jbHVkaW5nIGl0cyBmbGFnc2hpcCBDZWRhciBQb2lu
dCBwYXJrIGluIFNhbmR1c2t5LiBUaGUgY29tcGFueSBwbGFucyB0byBhbm5vdW5jZSB0aGF0IHBh
cmsmIzgyMTc7cyBtYWpvciBuZXcgYXR0cmFjdGlvbiBmb3IgMjAxOCBvbiBBdWcuIDE3LjwvcD48
cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHN0YWZmIGFtZCB3aXJlIHJlcG9ydHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.