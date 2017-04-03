Business news briefs — compiled April 3

PHA+Q0FCTEUgVFY8L3A+PHA+UnVsZXMgcmVsYXhlZCBmb3IgQ2hhcnRlcjwvcD48cD5GZWRlcmFs
IHJlZ3VsYXRvcnMgYXJlIHJlbGF4aW5nIG9uZSBvZiB0aGUgY29uZGl0aW9ucyBpbXBvc2VkIG9u
IENoYXJ0ZXIgd2hlbiBpdCBhYnNvcmJlZCBUaW1lIFdhcm5lciBDYWJsZSBhZnRlciBzbWFsbGVy
IGNhYmxlIGNvbXBhbmllcyBjb21wbGFpbmVkIGFib3V0IGdyZWF0ZXIgY29tcGV0aXRpb24gaW4g
dGhlaXIgdGVycml0b3JpZXMuPC9wPjxwPkNoYXJ0ZXIgaGFkIGFncmVlZCB0byBleHRlbmQgaXRz
IG5ldHdvcmsgdG8gMSBtaWxsaW9uIHBvdGVudGlhbCBjdXN0b21lcnMgd2hlcmUgdGhlcmUgaXMg
YWxyZWFkeSBhIGJyb2FkYmFuZCBwcm92aWRlci4gVGhpcyByZXF1aXJlbWVudCB3YXMgZW5hY3Rl
ZCBiZWNhdXNlIG1vc3QgVS5TLiBob3VzZWhvbGRzIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYSBjaG9pY2Ug
Zm9yIGhpZ2gtc3BlZWQgaG9tZSBpbnRlcm5ldC4gR3JlYXRlciBjb21wZXRpdGlvbiBjb3VsZCBs
b3dlciBwcmljZXMuPC9wPjxwPkJ1dCBzbWFsbGVyIGNhYmxlIGNvbXBhbmllcyB3b3JyeSBhYm91
dCB0aGF0IGNvbXBldGl0aW9uLiBVbmRlciBhIG5ldyByZWdpbWUsIHRoZSBGZWRlcmFsIENvbW11
bmljYXRpb25zIENvbW1pc3Npb24gbm93IHNheXMgQ2hhcnRlciBjYW4gYnVpbGQgaW4gYXJlYXMg
d2hlcmUgdGhlcmUgaXNuJiM4MjE3O3QgaGlnaC1zcGVlZCBpbnRlcm5ldCBhbHJlYWR5LjwvcD48
cD5UaGUgYWdlbmN5JiM4MjE3O3MgbmV3IGNoYWlybWFuLCBBaml0IFBhaSwgaGFzIHNhaWQgaGUg
d2FudHMgdG8gZW5jb3VyYWdlIGJyb2FkYmFuZCBjb21wYW5pZXMgdG8gZXhwYW5kIHRoZWlyIG5l
dHdvcmtzLCByYXRoZXIgdGhhbiBidWlsZCB3aGVyZSB0aGVyZSBpcyBhbHJlYWR5IHNlcnZpY2Uu
PC9wPjxwPkFVVE9TPC9wPjxwPkZvcm1lciBWVyBjaGFpciBzZWxscyBzaGFyZXM8L3A+PHA+Rm9y
bWVyIFZvbGtzd2FnZW4gYm9hcmQgQ2hhaXJtYW4gRmVyZGluYW5kIFBpZWNoIGhhcyBhZ3JlZWQg
dG8gc2VsbCB0aGUgYnVsayBvZiBoaXMgc3Vic3RhbnRpYWwgaW5kaXJlY3Qgc3Rha2UgaW4gdGhl
IGNvbXBhbnkuPC9wPjxwPlBpZWNoIGhlbGQgYXJvdW5kIDE1IHBlcmNlbnQgb2YgUG9yc2NoZSBB
dXRvbW9iaWwgSG9sZGluZyBTRSwgYSBzdGFrZSB2YWx1ZWQgYXQgYXJvdW5kICQxLjIgYmlsbGlv
bi48L3A+PHA+VGhlIGhvbGRpbmcgY29tcGFueSBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IE1vbmRheSB0
aGF0IFBpZWNoIHJlYWNoZWQgYWdyZWVtZW50IHRvIHNlbGwgYSAmIzgyMjA7c3Vic3RhbnRpYWwg
cGFydCYjODIyMTsgb2YgdGhvc2Ugc2hhcmVzIHRvIG90aGVyIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIFBvcnNj
aGUgYW5kIFBpZWNoIGZhbWlsaWVzLjwvcD48cD5UaGUgc2FsZSB0byBpbnNpZGVycyBpbnN0ZWFk
IG9mIGFuIG91dHNpZGUgaW52ZXN0b3IgYXZvaWRzIHdlYWtlbmluZyBjb250cm9sIG92ZXIgVm9s
a3N3YWdlbiBieSBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSB0d28gZmFtaWxpZXMuPC9wPjxwPlBpZWNoIHNlcnZl
ZCBhcyBWb2xrc3dhZ2VuIENFTyBmcm9tIDE5OTMgdG8gMjAwMiBhbmQgdGhlbiBhcyBib2FyZCBj
aGFpciB1bnRpbCBoZSByZXNpZ25lZCBhZnRlciBhIGRpc3B1dGUgd2l0aCBmYW1pbHkgbWVtYmVy
cyBpbiAyMDE1LCBtb250aHMgYmVmb3JlIG5ld3MgYnJva2UgdGhhdCBWb2xrc3dhZ2VuIGhhZCBl
cXVpcHBlZCBjYXJzIHRvIGNoZWF0IG9uIFUuUy4gZGllc2VsIGVtaXNzaW9ucyB0ZXN0cy48L3A+
PHA+UEhBUk1BQ0VVVElDQUxTPC9wPjxwPlNhbm9maSB0byBwYXkgZmluZSB0byBWQTwvcD48cD5U
aGUgdmFjY2luZXMgdW5pdCBvZiBGcmVuY2ggcGhhcm1hY2V1dGljYWwgY29tcGFueSBTYW5vZmkg
U0Egd2lsbCBwYXkgYSAkMTkuOSBtaWxsaW9uIGZpbmUgZm9yIG92ZXJjaGFyZ2luZyB0aGUgVS5T
LiBEZXBhcnRtZW50IG9mIFZldGVyYW5zIEFmZmFpcnMgZm9yIHR3byBwcm9kdWN0cyBiZXR3ZWVu
IDIwMDIgYW5kIDIwMTEuPC9wPjxwPkJ5IGxhdywgZHJ1ZyBtYW51ZmFjdHVyZXJzIGNhbm5vdCBj
aGFyZ2UgdGhlIFZBIG1vcmUgdGhhbiBhIG1heGltdW0gbGV2ZWwgY2FsbGVkIHRoZSBGZWRlcmFs
IENlaWxpbmcgUHJpY2UgZm9yIGRydWdzLjwvcD48cD5UaGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IHNh
aWQgTW9uZGF5IHRoYXQgU2Fub2ZpIFBhc3RldXIgbm90aWZpZWQgdGhlIFZBIHRoYXQgaXQgaGFk
IGluY29ycmVjdGx5IGNhbGN1bGF0ZWQgdGhlIHByaWNlIGZvciBzb21lIG1lZGljaW5lcyBmcm9t
IDIwMDcgdG8gMjAxMSwgYW5kIHRoZXJlYnkgb3ZlcmNoYXJnZWQgdGhlIFZBLjwvcD48cD5BbiBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uIGJ5IHRoZSBWQSYjODIxNztzIE9mZmljZSBvZiBJbnNwZWN0b3IgR2VuZXJh
bCB0aGVuIGRldGVybWluZWQgdGhlIG92ZXJjaGFyZ2VzIGRhdGVkIGJhY2sgdG8gMjAwMi48L3A+
PHA+U2Fub2ZpIFBhc3RldXIsIGJhc2VkIGluIFN3aWZ0d2F0ZXIsIFBhLiwgYWxzbyBhZ3JlZWQg
bm90IHRvIHNlZWsgcmVpbWJ1cnNlbWVudCBmb3Igc2FsZXMgd2hlcmUgaXQgdW5kZXJjaGFyZ2Vk
IHRoZSBWQS48L3A+PHA+VGhlIGdvdmVybm1lbnQgZGlkIG5vdCBpZGVudGlmeSB0aGUgcHJvZHVj
dHMgaW52b2x2ZWQuPC9wPjxwPkNPTlNUUlVDVElPTjwvcD48cD5BY3Rpdml0eSBpbmNyZWFzZXMg
aW4gRmVicnVhcnk8L3A+PHA+VS5TLiBkZXZlbG9wZXJzIHJhbXBlZCB1cCBjb25zdHJ1Y3Rpb24g
c3BlbmRpbmcgaW4gRmVicnVhcnkgdG8gdGhlIGxhcmdlc3QgYW1vdW50IGluIG5lYXJseSAxMSB5
ZWFycywgbGVkIGJ5IG1vcmUgYnVpbGRpbmcgb2YgaG9tZXMsIGhpZ2h3YXlzIGFuZCBzY2hvb2xz
LjwvcD48cD5UaGUgQ29tbWVyY2UgRGVwYXJ0bWVudCBzYXlzIGNvbnN0cnVjdGlvbiBzcGVuZGlu
ZyByb3NlIDAuOCBwZXJjZW50IGluIEZlYnJ1YXJ5IHRvIHRoZSBoaWdoZXN0IGxldmVsIHNpbmNl
IEFwcmlsIDIwMDYsIGFmdGVyIHR3byBtb250aHMgb2YgZGVjbGluZXMuPC9wPjxwPkJ1aWxkZXJz
IGFyZSByYXBpZGx5IHB1dHRpbmcgdXAgbW9yZSBob21lcyBpbiByZXNwb25zZSB0byBzdHJvbmcg
ZGVtYW5kIHRoYXQgaGFzIHB1c2hlZCB1cCBwcmljZXMgZm9yIGV4aXN0aW5nIGhvbWVzLjwvcD48
cD5URUNITk9MT0dZPC9wPjxwPkFwcGxlIGV4aXQgaHVydHMgY2hpcG1ha2VyPC9wPjxwPlNoYXJl
cyBpbiBjaGlwbWFrZXIgSW1hZ2luYXRpb24gVGVjaG5vbG9naWVzIHBsdW5nZWQgb3ZlciA2MCBw
ZXJjZW50IG9uIE1vbmRheSBhZnRlciB0aGUgQnJpdGlzaCBjb21wYW55IGFubm91bmNlZCB0aGF0
IEFwcGxlIHBsYW5zIHRvIHN0b3AgdXNpbmcgaXRzIHByb2R1Y3RzLjwvcD48cD5UaGUgZGV2ZWxv
cG1lbnQgaGlnaGxpZ2h0cyBob3csIHRocm91Z2ggaXRzIHNoZWVyIHNpemUsIEFwcGxlJiM4MjE3
O3MgZGVjaXNpb25zIGNhbiBtYWtlIG9yIGJyZWFrIHRoZSBmb3J0dW5lIG9mIGVudGlyZSBjb21w
YW5pZXMgdGhhdCB3b3JrIHdpdGggaXQuPC9wPjxwPkltYWdpbmF0aW9uLCBhIG11bHRpbWVkaWEs
IHByb2Nlc3NvciBhbmQgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgdGVjaG5vbG9neSBjb21wYW55LCBzYWlkIEFw
cGxlIEluYy4gJiM4MjIwO3dpbGwgbm8gbG9uZ2VyIHVzZSB0aGUgZ3JvdXAmIzgyMTc7cyBpbnRl
bGxlY3R1YWwgcHJvcGVydHkgaW4gaXRzIG5ldyBwcm9kdWN0cyYjODIyMTsgd2l0aGluIHR3byB5
ZWFycy4gVGhhdCB3b3VsZCBtZWFuIHRoZSBjb21wYW55IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGVsaWdp
YmxlIGZvciByb3lhbHR5IHBheW1lbnRzIHVuZGVyIGV4aXN0aW5nIGFncmVlbWVudHMuPC9wPjxw
PjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHN0YWZmIGFuZCB3aXJlIHJlcG9ydHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.