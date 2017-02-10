Business news briefs — Feb. 11

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RGl2aWRlbmRzPC9wPjxwPlRpbWtlbiB0byBwYXkgZGl2aWRlbmQ8L3A+PHA+VGhlIFRpbWtl
biBDby4gd2lsbCBwYXkgYSBxdWFydGVybHkgZGl2aWRlbmQgb2YgMjYgY2VudHMgcGVyIHNoYXJl
IG9uIE1hcmNoIDMgdG8gc2hhcmVob2xkZXJzIG9mIHJlY29yZCBhcyBvZiBGZWIuIDIyLjwvcD48
cD5UaGF0IHdpbGwgYmUgVGlta2VuJiM4MjE3O3MgMzc5dGggY29uc2VjdXRpdmUgcXVhcnRlcmx5
IGRpdmlkZW5kIHBhaWQgc2luY2UgdGhlIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAgY29tcGFueSBqb2luZWQg
dGhlIE5ldyBZb3JrIFN0b2NrIEV4Y2hhbmdlIGluIDE5MjIuPC9wPjxwPlBSSXZhdGUgcHJpc29u
czwvcD48cD5Qcmlzb24gb3BlcmF0b3Igc2VlcyBncm93dGg8L3A+PHA+VGhlIFVuaXRlZCBTdGF0
ZXMmIzgyMTc7IGxhcmdlc3QgcHJpdmF0ZSBwcmlzb24gb3BlcmF0b3Igc2FpZCBpdCBjYW4gcHJv
dmlkZSB0aGUgYWRkaXRpb25hbCBkZXRlbnRpb24gZmFjaWxpdGllcyB0aGF0IHdpbGwgbGlrZWx5
IGJlIG5lZWRlZCB1bmRlciBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgZXhlY3V0aXZl
IG9yZGVycyBvbiBpbW1pZ3JhdGlvbi48L3A+PHA+SW4gYW4gZWFybmluZ3MgY2FsbCB0aGlzIHdl
ZWssIENvcmVDaXZpYyBQcmVzaWRlbnQvQ0VPIERhbW9uIEhpbmluZ2VyIGlkZW50aWZpZWQgdGhl
IHBvc3NpYmxlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGdyb3cgaXRzIGRldGVudGlvbiBidXNpbmVzcyB3aXRo
IFUuUy4gSW1taWdyYXRpb24gYW5kIEN1c3RvbXMgRW5mb3JjZW1lbnQuPC9wPjxwPkNvcmVDaXZp
YyYjODIxNztzIHN0YXRlbWVudCBmdXJ0aGVyIGluZGljYXRlcyB0aGF0IHByaXZhdGUgcHJpc29u
IGZpcm1zIHRoaW5rIHRoZXkgY291bGQgcHJvZml0IGZyb20gYSBUcnVtcCBwcmVzaWRlbmN5LCB3
aG8gaGFzIGFscmVhZHkgaXNzdWVkIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlcnMgYWltZWQgYXQgZGV0YWluaW5n
IGFuZCBkZXBvcnRpbmcgaW1taWdyYW50cyB3aG8gYXJlIGluIHRoZSBjb3VudHJ5IGlsbGVnYWxs
eS48L3A+PHA+U3RvY2sgbWFya2V0PC9wPjxwPlJhbGx5IHB1c2hlcyBpbmRleGVzIGhpZ2hlcjwv
cD48cD5XYWxsIFN0cmVldCBjYXBwZWQgYSB3ZWVrIG9mIG1pbGVzdG9uZXMgRnJpZGF5IHdpdGgg
YSByYWxseSB0aGF0IHB1c2hlZCB0aGUgbWFqb3Igc3RvY2sgaW5kZXhlcyB0byBhbGwtdGltZSBo
aWdocyBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBkYXkgaW4gYSByb3cuIDwvcD48cD5TdHJvbmcgY29tcGFueSBl
YXJuaW5ncyBhbmQgaW52ZXN0b3Igb3B0aW1pc20gb3ZlciB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24mIzgyMTc7cyBwcm9taXNlcyBvZiB0YXggY3V0cywgbGVzcyBnb3Zlcm5tZW50IHJlZ3VsYXRp
b24gYW5kIG90aGVyIHBvbGljaWVzIGhlbHBlZCBmdWVsIHRoZSBtYXJrZXQmIzgyMTc7cyBnYWlu
cyBtdWNoIG9mIHRoZSB3ZWVrLiA8L3A+PHA+TmV3cyB0aGF0IE9QRUMgaXMgbGFyZ2VseSBhZGhl
cmluZyB0byBhIHJlY2VudCBwYWN0IHRvIGN1dCBjcnVkZSBvaWwgcHJvZHVjdGlvbiBoYXMgYWxz
byBoZWxwZWQgbGlmdCBtYXJrZXRzLjwvcD48cD5UaGUgRG93IEpvbmVzIGluZHVzdHJpYWwgYXZl
cmFnZSByb3NlIDk2Ljk3IHBvaW50cywgb3IgMC41IHBlcmNlbnQsIHRvIDIwLDI2OS4zNy4gVGhl
IFN0YW5kYXJkICZhbXA7IFBvb3ImIzgyMTc7cyA1MDAgaW5kZXggZ2FpbmVkIDguMjMgcG9pbnRz
LCBvciAwLjQgcGVyY2VudCwgdG8gMiwzMTYuMTAuIFRoZSBOYXNkYXEgY29tcG9zaXRlIGluZGV4
IGFkZGVkIDE4Ljk1IHBvaW50cywgb3IgMC4zIHBlcmNlbnQsIHRvIDUsNzM0LjEzLjwvcD48cD5B
VVRPTU9USVZFPC9wPjxwPkZvcmQgYnV5cyBzdGFrZSBpbiBzdGFydHVwPC9wPjxwPkZvcmQgTW90
b3IgQ28uIGhhcyBib3VnaHQgYSBtYWpvcml0eSBzaGFyZSBpbiBhIHNtYWxsIGFydGlmaWNpYWwg
aW50ZWxsaWdlbmNlIHN0YXJ0dXAgdGhhdCB3aWxsIGhlbHAgdGhlIGF1dG9tYWtlciBnZXQgZHJp
dmVybGVzcyB2ZWhpY2xlcyBvbiB0aGUgcm9hZCwgRm9yZCBDaGllZiBFeGVjdXRpdmUgTWFyayBG
aWVsZHMgYW5ub3VuY2VkIEZyaWRheS48L3A+PHA+QXJnbyBBSSwgYmFzZWQgaW4gUGl0dHNidXJn
aCwgd2lsbCBwcm92aWRlIHRoZSAmIzgyMjA7YnJhaW5zJiM4MjIxOyBmb3IgdmlydHVhbCBkcml2
aW5nIHN5c3RlbXMuIEFyZ28gYmVjb21lcyBhIEZvcmQgc3Vic2lkaWFyeSBhbmQgd2lsbCB3b3Jr
IGludGltYXRlbHkgd2l0aCBGb3JkIGVuZ2luZWVycyB0byBpbnRlZ3JhdGUgZHJpdmVybGVzcyBz
b2Z0d2FyZSB3aXRoIHNlbnNvcnMgYW5kIG90aGVyIGhhcmR3YXJlIHN5c3RlbXMgdGhhdCB3aWxs
IGJlIGJ1aWx0IGludG8gRm9yZCB2ZWhpY2xlcywgRmllbGRzIHNhaWQuPC9wPjxwPkZvcmQgd2ls
bCBpbnZlc3QgJDEgYmlsbGlvbiBpbiBBcmdvIG92ZXIgdGhlIG5leHQgZml2ZSB5ZWFycy4gRm9y
IG5vdyB0aGUgY29tcGFueSB3aWxsIGZvY3VzIGV4Y2x1c2l2ZWx5IG9uIEZvcmQsIGJ1dCBpbiB0
aGUgZnV0dXJlIHRoZSBjb21wYW55IGNvdWxkIGxpY2Vuc2UgaXRzIGRyaXZlcmxlc3MgdGVjaG5v
bG9neSwgRmllbGRzIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBvd25lcnNoaXAgc3RydWN0dXJlIGlzIGEgYml0
IHVudXN1YWwuIFdoZW4gR2VuZXJhbCBNb3RvcnMgYm91Z2h0IGEgc3RhcnR1cCBjYWxsZWQgQ3J1
aXNlIEF1dG9tYXRpb24gbGFzdCB5ZWFyIGZvciBzaW1pbGFyIHJlYXNvbnMsIGl0IHB1cmNoYXNl
ZCB0aGUgd2hvbGUgdGhpbmcgYW5kIHN1YnN1bWVkIGl0IHdpdGhpbiBHTS48L3A+PHA+VGhlIGZv
dW5kZXJzIG9mIEFyZ28sIGhvd2V2ZXIsIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gaG9sZCBzaWduaWZpY2Fu
dCBzdGFrZXMgaW4gdGhlIGNvbXBhbnksIGFuZCB0aGUgc3Vic2lkaWFyeSB3aWxsIG9mZmVyIGVx
dWl0eSBhcyBjb21wZW5zYXRpb24gdG8gYXR0cmFjdCB0b3AgZW5naW5lZXJpbmcgdGFsZW50IGlu
IGFuIGVtZXJnaW5nIGFyZWEgd2hlcmUgZXhwZXJpZW5jZWQgcHJvZmVzc2lvbmFscyBhcmUgaGFy
ZCB0byBjb21lIGJ5LjwvcD48cD5SRVRBSUw8L3A+PHA+U2VhcnMgc2xhc2hpbmcgJDEgYmlsbGlv
bjwvcD48cD5TZWFycyBIb2xkaW5ncyBDb3JwLiBvbiBGcmlkYXkgc2FpZCBpdCB3b3VsZCBzbGFz
aCBjb3N0cyBieSBhdCBsZWFzdCAkMSBiaWxsaW9uIHRoaXMgeWVhciBpbiBhIHJlc3RydWN0dXJp
bmcgdGhhdCBjb3VsZCBtZWFuIG1vcmUgam9iIGN1dHMgYW5kIHN0b3JlIGNsb3NpbmdzLjwvcD48
cD5UaGUgcmV0YWlsZXIsIGhlYWRxdWFydGVyZWQgaW4gc3VidXJiYW4gQ2hpY2FnbywgYWxzbyBz
YWlkIGl0IHdhcyB3cml0aW5nIGRvd24gdGhlIHZhbHVlIG9mIHRoZSBTZWFycyBuYW1lIGJ5ICQz
NTAgbWlsbGlvbiB0byAkNDAwIG1pbGxpb24uPC9wPjxwPlNlYXJzIHByZXZpb3VzbHkgYW5ub3Vu
Y2VkIHBsYW5zIHRvIGNsb3NlIDE1MCBzdG9yZXMgbmF0aW9uYWxseSBieSBzcHJpbmcgJiM4MjEy
OyBpbmNsdWRpbmcgdGhlIENoYXBlbCBIaWxsIE1hbGwgbG9jYXRpb24gJiM4MjEyOyBidXQgdGhl
IGNvbXBhbnkgc2FpZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZSBGcmlkYXkgdGhhdCBpdCB3b3VsZCAmIzgy
MjA7YWN0aXZlbHkgbWFuYWdlIG91ciByZWFsIGVzdGF0ZSBwb3J0Zm9saW8gdG8gaWRlbnRpZnkg
YWRkaXRpb25hbCBvcHBvcnR1bml0aWVzIGZvciByZWNvbmZpZ3VyYXRpb24gYW5kIHJlZHVjdGlv
biBvZiBjYXBpdGFsIG9wZXJhdGlvbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHN0YWZm
IGFuZCB3aXJlIHJlcG9ydHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.