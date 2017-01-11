All CATEGORIES
☰ Menu

Business news briefs — Jan. 12

Published: January 11, 2017 - 07:06 PM

MORE IN BUSINESS

summa12cut
Summa board likes where health system is headed, despite growing doctor concerns

Summa Health’s board of directors appears to like where Dr. Thomas Malone is leading the Akron-based health system even if many doctors who work there don’t.

Signet Jewelers reports decline in holiday sales, blames technical problems with its e-commerce business
restaurant10cut
Restaurant menu prices to stay high in 2017, but discounts will abound
Full statement of the Summa Health Board of Directors
Business news briefs — Jan. 12
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next