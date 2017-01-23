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Business news briefs — Jan. 24

Published: January 23, 2017 - 06:01 PM

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india24cut2 Bernat Armangue - AP
For India’s typewriters, the ribbon may have finally run out

NEW DELHI: The end is coming, though admittedly it may not look that way at 10 a.m. on a Tuesday morning, when dozens of young Indians have arrived for morning classes at Anand Type, Shorthand and Keypunch College, and every battered Remington is clattering away.

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