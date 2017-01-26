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Business news briefs — Jan. 27

Published: January 26, 2017 - 06:56 PM

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Summa CEO Thomas Malone resigns: What happens next at Summa remains unclear

Dr. Thomas Malone on Thursday announced his resignation as president and CEO of Summa Health, 21 days after more than 240 physicians signed a no-confidence letter calling for his departure.

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