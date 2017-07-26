Business news briefs — July 27

PHA+R1JPQ0VSSUVTPC9wPjxwPldob2xlIEZvb2RzIHNhbGVzIGRlY2xpbmluZzwvcD48cD5BbWF6
b24gaXMgc2V0IHRvIGhhdmUgYSBmaXhlci11cHBlciBvbiBpdHMgaGFuZHMsIHdpdGggV2hvbGUg
Rm9vZHMgcmVwb3J0aW5nIGFub3RoZXIga2V5IHNhbGVzIGRlY2xpbmUuPC9wPjxwPlRoZSBncm9j
ZXJ5IGNoYWluIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IHRoYXQgc2FsZXMgZmVsbCAxLjkgcGVyY2VudCBhdCBl
c3RhYmxpc2hlZCBsb2NhdGlvbnMgZm9yIHRoZSB0aHJlZSBtb250aHMgdGhhdCBlbmRlZCBKdWx5
IDIuPC9wPjxwPlRoYXQgbWFya3MgdGhlIGVpZ2h0aCBzdHJhaWdodCBxdWFydGVyIHRoZSBmaWd1
cmUgaGFzIGRlY2xpbmVkIGFzIFdob2xlIEZvb2RzIHNlZXMgbW9yZSBjb21wZXRpdGlvbiBmcm9t
IHRyYWRpdGlvbmFsIGdyb2NlcnMsIGJpZyBib3ggcmV0YWlsZXJzIGFuZCBvdGhlcnMgdGhhdCBh
cmUgb2ZmZXJpbmcgbW9yZSBvcmdhbmljIGNob2ljZXMuPC9wPjxwPkZhY2luZyBwcmVzc3VyZSBm
cm9tIGludmVzdG9ycyB0byBpbXByb3ZlIGl0cyBwZXJmb3JtYW5jZSwgV2hvbGUgRm9vZHMgYWdy
ZWVkIHRvIGJlIGFjcXVpcmVkIGJ5IEFtYXpvbiBpbiBhICQxMy43IGJpbGxpb24gZGVhbCBhbm5v
dW5jZWQgbGFzdCBtb250aC48L3A+PHA+VGhlIGNvbXBhbmllcyBoYXZlIG5vdCBzYWlkIHdoYXQg
bWlnaHQgY2hhbmdlIGZvciBjdXN0b21lcnMsIGJ1dCB0aGUgYW5ub3VuY2VtZW50IHJhdHRsZWQg
dGhlIHN1cGVybWFya2V0IGluZHVzdHJ5LCBnaXZlbiB0aGUgcGFzdCB0cmFjayByZWNvcmRzIGZv
ciBBbWF6b24gQ0VPIEplZmYgQmV6b3MgYW5kIFdob2xlIEZvb2RzIENFTyBKb2huIE1hY2tleS48
L3A+PHA+T0lML0dBUzwvcD48cD5XLlZhLiBoYWx0cyBwYXJ0cyBvZiBwaXBlbGluZTwvcD48cD5X
ZXN0IFZpcmdpbmlhIGVudmlyb25tZW50YWwgYXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBvcmRlcmVkIGEgaGFs
dCB0byBSb3ZlciBQaXBlbGluZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gaW4gcGxhY2VzIHdoZXJlIGl0IGZvdW5k
IHBlcm1pdCB2aW9sYXRpb25zIGRhbWFnaW5nIHN0cmVhbXMgaW4gdGhlIG5vcnRoZXJuIHBhcnQg
b2YgdGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD5BZnRlciBpbnNwZWN0b3JzIGluIEFwcmlsLCBNYXksIEp1bmUg
YW5kIEp1bHkgZm91bmQgZXJvc2lvbi1jb250cm9sIGZhaWx1cmVzIHRoYXQgbGVmdCBzZWRpbWVu
dCBkZXBvc2l0cyBpbiBjcmVla3MgYW5kIHN0cmVhbXMsIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIERlcGFy
dG1lbnQgb2YgRW52aXJvbm1lbnRhbCBQcm90ZWN0aW9uIG9yZGVyZWQgUm92ZXIgUGlwZWxpbmUg
TExDIGluIGEgSnVseSAxNyBsZXR0ZXIgdG8gJiM4MjIwO2ltbWVkaWF0ZWx5IGNlYXNlIGFuZCBk
ZXNpc3QgYW55IGZ1cnRoZXIgbGFuZCBkZXZlbG9wbWVudCBhY3Rpdml0eSYjODIyMTsgdW50aWwg
aXQgY29tcGxpZXMuPC9wPjxwPlRoZSBERVAgb3JkZXJlZCBSb3ZlciB0byBwcm92aWRlIGEgcGxh
biB3aXRoaW4gMjAgZGF5cyBmb3IgaW5zdGFsbGluZyBhbmQgbWFpbnRhaW5pbmcgbmVlZGVkIHN0
b3JtIHdhdGVyIGFuZCBlcm9zaW9uIGNvbnRyb2xzLjwvcD48cD5BVVRPUzwvcD48cD5Gb3JkIHRv
IHJlcGFpciBzZWF0IGJlbHQgaXNzdWU8L3A+PHA+Rm9yZCBNb3RvciBDby4gaXMgcmVjYWxsaW5n
IG5lYXJseSAxMTcsMDAwIHZlaGljbGVzIGJlY2F1c2UgdGhlIGJvbHRzIGluIHRoZSBzZWF0LCBz
ZWF0IGJlbHQgb3Igc2VhdCBiZWx0IGJ1Y2tsZSBtYXkgZnJhY3R1cmUuPC9wPjxwPlRoZSByZWNh
bGwgaW52b2x2ZXMgdGhlIDIwMTQgRi1TZXJpZXMgcGlja3VwLCAyMDE0IEUtU2VyaWVzIHZhbiwg
MjAxNC0yMDE1IEZvcmQgRXNjYXBlIGFuZCB0aGUgMjAxNSBMaW5jb2xuIE1LQyBTVVYuIE1vc3Qg
b2YgdGhlIGFmZmVjdGVkIHZlaGljbGVzIGFyZSBpbiB0aGUgVS5TLiwgYnV0IHRoZXJlIGFyZSAy
MCw2ODEgaW4gQ2FuYWRhIGFuZCAxLDUxMCBpbiBNZXhpY28uPC9wPjxwPkZvcmQgc2F5cyBpZiB0
aGUgYm9sdCBmcmFjdHVyZXMsIHRoZSBzZWF0IG9yIHRoZSBzZWF0IGJlbHQmIzgyMTc7cyBwZXJm
b3JtYW5jZSBjb3VsZCBiZSBjb21wcm9taXNlZCBpbiBhIHN1ZGRlbiBzdG9wIG9yIGNyYXNoLjwv
cD48cD5UaGUgY29tcGFueSBzYXlzIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGF3YXJlIG9mIGFueSBhY2NpZGVu
dHMgb3IgaW5qdXJpZXMgcmVsYXRlZCB0byB0aGUgZGVmZWN0LjwvcD48cD5DdXN0b21lcnMgd2ls
bCBiZSBub3RpZmllZCBhbmQgZGVhbGVycyB3aWxsIHJlcGxhY2UgdGhlIGFmZmVjdGVkIGJvbHRz
IGZvciBmcmVlLjwvcD48cD5FeC1GaWF0IGV4ZWN1dGl2ZSBjaGFyZ2VkPC9wPjxwPkEgZm9ybWVy
IEZpYXQgQ2hyeXNsZXIgbGFib3IgZXhlY3V0aXZlIHdhcyBjaGFyZ2VkIFdlZG5lc2RheSB3aXRo
IGdpdmluZyAkMS4yIG1pbGxpb24gaW4gdmFyaW91cyBnaWZ0cyB0byBhIFVuaXRlZCBBdXRvbW9i
aWxlIFdvcmtlcnMgdmljZSBwcmVzaWRlbnQsIGhpcyB3aWZlIGFuZCBvdGhlciBzZW5pb3IgdW5p
b24gbWFuYWdlcnMuPC9wPjxwPkFscGhvbnMgJiM4MjIwO0FsJiM4MjIxOyBJYWNvYmVsbGkgd2Fz
IGluZGljdGVkIGluIGFuIGFsbGVnZWQgY29uc3BpcmFjeSBpbnZvbHZpbmcgVUFXIHZpY2UgcHJl
c2lkZW50IEdlbmVyYWwgSG9saWVmaWVsZCBhbmQgSG9saWVmaWVsZCYjODIxNztzIHdpZmUsIE1v
bmljYSBNb3JnYW4uIEhvbGllZmllbGQgZGllZCBpbiAyMDE1LjwvcD48cD5UaGUgaW5kaWN0bWVu
dCBkZXNjcmliZXMgYSB5ZWFyc2xvbmcgc2NoZW1lIHRvIHJld2FyZCBIb2xpZWZpZWxkIGFuZCBN
b3JnYW4gd2l0aCB0cmF2ZWwsIGRlc2lnbmVyIGNsb3RoaW5nIGFuZCBqZXdlbHJ5LiBBICQyNjIs
MDAwIG1vcnRnYWdlIG9uIHRoZWlyIGhvbWUgaW4gc3VidXJiYW4gRGV0cm9pdCB3YXMgcGFpZCBv
ZmYsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgZ3JhbmQganVyeS48L3A+PHA+TEFCT1I8L3A+PHA+QW1lcmlj
YW4gQWlybGluZXMgY3Jld3MgcmFsbHk8L3A+PHA+U2V2ZXJhbCBodW5kcmVkIHdvcmtlcnMgd2hv
IG1haW50YWluIEFtZXJpY2FuIEFpcmxpbmVzIHBsYW5lcyBwaWNrZXRlZCBXZWRuZXNkYXkgYXQg
RGFsbGFzLUZvcnQgV29ydGggSW50ZXJuYXRpb25hbCBBaXJwb3J0LCB0aGUgY2FycmllciYjODIx
NztzIGhvbWUgYWlycG9ydCwgY2FsbGluZyBmb3IgaGlnaGVyIHBheSBhbmQgYW4gZW5kIHRvIHNo
aWZ0aW5nIG1haW50ZW5hbmNlIHdvcmsgb3ZlcnNlYXMuPC9wPjxwPlRoZSBkZW1vbnN0cmF0aW9u
IHVuZGVyc2NvcmVkIGNvbmZsaWN0IGJldHdlZW4gdGhlIGFpcmxpbmVzLCB3aGljaCBzdHJ1Z2ds
ZWQgZm9yIHllYXJzIGJ1dCBhcmUgbm93IGVhcm5pbmcgaHVnZSBwcm9maXRzLCBhbmQgdGhlaXIg
dW5pb24gd29yayBmb3JjZXMuPC9wPjxwPkhlbHBlZCBieSBhIGJhbmtydXB0Y3kgcmVzdHJ1Y3R1
cmluZywgbGVzcyBjb21wZXRpdGlvbiwgbG93ZXIgZnVlbCBwcmljZXMgYW5kIG5ldyBsZWFkZXJz
aGlwLCBBbWVyaWNhbiBBaXJsaW5lcyBHcm91cCBJbmMuIGVhcm5lZCAkMi43IGJpbGxpb24gbGFz
dCB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBhcmUgbm90IGdvaW5nIHRvIGhvYXJkIGl0IGFsbCB0
byB0aGVtc2VsdmVzLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb2huIFNhbXVlbHNvbiwgcHJlc2lkZW50IG9mIHRo
ZSBUcmFuc3BvcnQgV29ya2VycyBVbmlvbi4gJiM4MjIwO1RoZSBUV1Ugd29yayBmb3JjZSBpcyBn
b2luZyB0byBnZXQgdGhlaXIgZmFpciBzaGFyZSBpbiB0aGlzIGNvbnRyYWN0IG5lZ290aWF0aW9u
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW1lcmljYW4gQWlybGluZXMgc3Bva2VzbWFuIE1hdHQgTWlsbGVyIHNh
aWQgdGhlIGFpcmxpbmUgZ2F2ZSB0aGUgdW5pb24gYSBjb250cmFjdCBwcm9wb3NhbCBsYXN0IHdl
ZWsgdGhhdCB3b3VsZCBwcm90ZWN0IGN1cnJlbnQgam9icy48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSBz
dGFmZiBhbmQgd2lyZSByZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.