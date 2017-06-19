Business news briefs — June 20

PHA+U0hJUFBJTkc8L3A+PHA+VVBTIHRvIHRhY2sgb24gcGVhayB0aW1lIGZlZTwvcD48cD5VUFMg
aXMgYWRkaW5nIGEgbmV3IGNoYXJnZSBvZiB1bmRlciAkMSBmb3Igc2hpcG1lbnRzIHRvIHJlc2lk
ZW50aWFsIGN1c3RvbWVycyBkdXJpbmcgcGVhayBkZWxpdmVyeSBwZXJpb2RzIGluIE5vdmVtYmVy
IGFuZCBEZWNlbWJlci48L3A+PHA+VW5pdGVkIFBhcmNlbCBTZXJ2aWNlIEluYy4gc2FpZCBNb25k
YXkgaXQgd2lsbCBhZGQgMjcgY2VudHMgZm9yIHJlc2lkZW50aWFsIGRlbGl2ZXJpZXMgZnJvbSBO
b3YuIDE5IHRvIERlYy4gMiBhbmQgRGVjLiAxNy0yMy4gVVBTIHdpbGwgYWRkIGEgZmVlIG9mIGJl
dHdlZW4gODEgY2VudHMgYW5kIDk3IGNlbnRzIHRvIG92ZXJuaWdodCwgc2Vjb25kLSBvciB0aGly
ZC1kYXkgZGVsaXZlcmllcyBmb3IgcmVzaWRlbnRpYWwgZGVsaXZlcmllcyBEZWMuIDE3LTIzLjwv
cD48cD5JdCB3aWxsIGFsc28gYWRkIG5ldyBmZWVzIGZvciBvdmVyc2l6ZWQgcGFja2FnZXMgZnJv
bSBOb3YuIDE5IHRocm91Z2ggRGVjLiAyMyBvbiB0b3Agb2YgcmVndWxhciBzdXJjaGFyZ2VzIGFu
ZCBhIHBlYWsgc3VyY2hhcmdlIG9uIHNvbWUgaW50ZXJuYXRpb25hbCBhaXItc2hpcHBpbmcgcm91
dGVzLjwvcD48cD5EdXJpbmcgcGVhayBzaGlwcGluZyBzZWFzb24gdGhlIEF0bGFudGEgY29tcGFu
eSBhZGRzIGFpcnBsYW5lIGFuZCB0cnVjayBjYXJnbyBjYXBhY2l0eSwgb2Z0ZW4gYXQgaGlnaGVy
IHNob3J0LXRlcm0gcmF0ZXMsIGFuZCBoaXJlcyBhZGRpdGlvbmFsIHNlYXNvbmFsIGVtcGxveWVl
cy48L3A+PHA+T0lML0dBUzwvcD48cD5FUVQsIFJpY2UgRW5lcmd5IHRvIGNvbWJpbmU8L3A+PHA+
RVFUIENvcnAuIGlzIG1lcmdpbmcgd2l0aCBSaWNlIEVuZXJneSBJbmMuIGluIGEgZGVhbCB0aGF0
IGNvbWJpbmVzIHR3byBvZiB3ZXN0ZXJuIFBlbm5zeWx2YW5pYSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgbmF0
dXJhbCBnYXMtZHJpbGxpbmcgZmlybXMuPC9wPjxwPlRoZSBkZWFsIGFubm91bmNlIE1vbmRheSB3
aWxsIHNlZSBFUVQgYnV5IGFsbCBvdXRzdGFuZGluZyBzaGFyZXMgb2YgUmljZSBjb21tb24gc3Rv
Y2sgZm9yIGFib3V0ICQ2LjcgYmlsbGlvbiBhbmQgYXNzdW1lICQxLjUgYmlsbGlvbiBpbiBuZXQg
ZGVidCBhbmQgcHJlZmVycmVkIGVxdWl0eS4gVGhlIGNvbXBhbmllcyBzYXkgdGhlIGRlYWwgc2hv
dWxkIGNsb3NlIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciB0aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPkVRVCYjODIx
NztzIHByZXNpZGVudCBhbmQgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIsIFN0ZXZlIFNjaGxvdHRl
cmJlY2ssIHNheXMgdGhlIGRlYWwgJiM4MjIwO2JyaW5ncyB0b2dldGhlciB0d28gb2YgdGhlIHRv
cCBNYXJjZWxsdXMgYW5kIFV0aWNhIHByb2R1Y2VycyB0byBmb3JtIGEgbmF0dXJhbCBnYXMgb3Bl
cmF0aW5nIHBvc2l0aW9uIHRoYXQgd2lsbCBiZSB1bm1hdGNoZWQgaW4gdGhlIGluZHVzdHJ5LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGJvYXJkcyBvZiBib3RoIGNvbXBhbmllcyBoYXZlIE9LJiM4MjE3O2Qg
dGhlIGRlYWwsIGJ1dCBzaGFyZWhvbGRlcnMgb2YgYm90aCBjb21wYW5pZXMgbXVzdCBzdGlsbCB2
b3RlIG9uIGl0LiBUaGUgZGVhbCBhbHNvIG11c3QgYmUgYXBwcm92ZWQgYnkgZ292ZXJubWVudCBy
ZWd1bGF0b3JzLjwvcD48cD5GQU5UQVNZIFNQT1JUUzwvcD48cD5SZWd1bGF0b3JzIGNoYWxsZW5n
ZSBtZXJnZXI8L3A+PHA+RmVkZXJhbCByZWd1bGF0b3JzIGFyZSBjaGFsbGVuZ2luZyB0aGUgcGxh
bm5lZCBtZXJnZXIgb2YgRmFuRHVlbCBhbmQgRHJhZnRLaW5ncywgc2F5aW5nIHRoZSBjb21iaW5h
dGlvbiBvZiB0aGUgdHdvIGxhcmdlc3QgZGFpbHkgZmFudGFzeSBzcG9ydHMgc2l0ZXMgd291bGQg
Y3JlYXRlIGEgY29tcGFueSBjb250cm9sbGluZyBtb3JlIHRoYW4gOTAgcGVyY2VudCBvZiB0aGUg
bWFya2V0LjwvcD48cD5UaGUgRmVkZXJhbCBUcmFkZSBDb21taXNzaW9uIGFubm91bmNlZCBNb25k
YXkgaXQgd2lsbCBmaWxlIGEgY29tcGxhaW50ICYjODIxMjsgYWxvbmcgd2l0aCB0aGUgYXR0b3Ju
ZXlzIGdlbmVyYWwgb2YgQ2FsaWZvcm5pYSBhbmQgdGhlIERpc3RyaWN0IG9mIENvbHVtYmlhICYj
ODIxMjsgc2Vla2luZyB0byB0ZW1wb3JhcmlseSBzdG9wIHRoZSBkZWFsLCBwZW5kaW5nIGFuIGFk
bWluaXN0cmF0aXZlIHRyaWFsIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgTm92LiAyMS48L3A+PHA+Q29tYmluaW5n
IHRoZSBvbmV0aW1lIHJpdmFscyB3b3VsZCAmIzgyMjA7ZGVwcml2ZSBjdXN0b21lcnMgb2YgdGhl
IHN1YnN0YW50aWFsIGJlbmVmaXRzIG9mIGRpcmVjdCBjb21wZXRpdGlvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQg
VGFkIExpcHNreSwgYWN0aW5nIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBjb21taXNzaW9uJiM4MjE3O3MgQnVy
ZWF1IG9mIENvbXBldGl0aW9uLjwvcD48cD5XQUxMIFNUUkVFVDwvcD48cD5UZWNoIHN0b2NrcyBy
ZWdhaW4gZm9vdGluZzwvcD48cD5BcHBsZSBhbmQgb3RoZXIgYmlnLW5hbWUgdGVjaG5vbG9neSBz
dG9ja3MgZ290IGJhY2sgdG8gdGhlaXIgd2lubmluZyB3YXlzIE1vbmRheSBhbmQgaGVscGVkIGRy
aXZlIFUuUy4gaW5kZXhlcyBvbmNlIGFnYWluIHRvIHJlY29yZCBoZWlnaHRzLjwvcD48cD5UaGUg
U3RhbmRhcmQgJmFtcDsgUG9vciYjODIxNztzIDUwMCBpbmRleCByb3NlIDIwLjMxIHBvaW50cywg
b3IgMC44IHBlcmNlbnQsIHRvIDIsNDUzLjQ2IGFuZCBzdXJwYXNzZWQgaXRzIG9sZCByZWNvcmQs
IHNldCBuZWFybHkgYSB3ZWVrIGFnbywgYnkgaGFsZiBhIHBlcmNlbnQuIFRoZSBEb3cgSm9uZXMg
aW5kdXN0cmlhbCBhdmVyYWdlIGFkZGVkIDE0NC43MSBwb2ludHMsIG9yIDAuNyBwZXJjZW50LCB0
byAyMSw1MjguOTksIGFuZCB0aGUgTmFzZGFxIGNvbXBvc2l0ZSBqdW1wZWQgODcuMjUsIG9yIDEu
NCBwZXJjZW50LCB0byA2LDIzOS4wMS48L3A+PHA+QWZ0ZXIgYmVpbmcgdXAgbW9yZSB0aGFuIDIw
IHBlcmNlbnQgZm9yIHRoZSB5ZWFyLCB0ZWNoIHN0b2NrcyBpbiB0aGUgUyZhbXA7UCA1MDAgZmVs
bCBzaGFycGx5IHR3byBGcmlkYXlzIGFnbyBvbiB3b3JyaWVzIHRoYXQgdGhleSBoYWQgcmlzZW4g
dG9vIG11Y2gsIHRvbyBxdWlja2x5LjwvcD48cD5NRURJQTwvcD48cD5HYXRlaG91c2UgYnV5cyBQ
YS4gcGFwZXJzPC9wPjxwPkdhdGVIb3VzZSBNZWRpYSBpcyBhY3F1aXJpbmcgZml2ZSBkYWlseSBu
ZXdzcGFwZXJzIGluIHRoZSBQaGlsYWRlbHBoaWEgYW5kIFBpdHRzYnVyZ2ggc3VidXJicyBmcm9t
IGZhbWlseS1vd25lZCBDYWxraW5zIE1lZGlhIGluIGEgZGVhbCB3b3J0aCAkMTcuNSBtaWxsaW9u
LjwvcD48cD5UaGUgZGVhbHMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGNsb3NlIEp1bmUgMzAuIENhbGtpbnMg
Ym9hcmQgbWVtYmVyIFN0YW4gRWxsaXMgc2F5cyB0aGUgc29sZSByZWFzb24gZm9yIHRoZSBzYWxl
IHdhcyAmIzgyMjA7dGhlIGVjb25vbWljcyBpbiBydW5uaW5nIGEgcGFwZXIgaW4gdG9kYXkmIzgy
MTc7cyB3b3JsZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBpdHRzZm9yZCwgTi5ZLi1iYXNlZCBHYXRlSG91c2Ug
aXMgb25lIG9mIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IG1lZGlhIGNvbXBhbmllcywgd2l0
aCAxMzAgZGFpbGllcyBiZWZvcmUgdGhlIGFjcXVpc2l0aW9uLiBJbiBPaGlvLCBHYXRlaG91c2Ug
b3BlcmF0ZXMgbmluZSBkYWlseSBuZXdzcGFwZXJzIGluY2x1ZGluZyB0aGUgQ29sdW1idXMgRGlz
cGF0Y2gsIENhbnRvbiBSZXBvc2l0b3J5LCBNYXNzaWxsb24gSW5kZXBlbmRlbnQsIFJlY29yZCBD
b3VyaWVyIChLZW50LVJhdmVubmEpLCBBbGxpYW5jZSBSZXZpZXcgYW5kIFdvb3N0ZXIgRGFpbHkg
UmVjb3JkIGFzIHdlbGwgYXMgZG96ZW5zIG9mIHdlZWtseSBuZXdzcGFwZXJzIGFuZCBzaG9wcGVy
IHB1YmxpY2F0aW9ucy48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSBzdGFmZiBhbmQgd2lyZSByZXBvcnRz
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.