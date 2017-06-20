Business news briefs — June 21

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VFJVQ0sgU1RPUFM8L3A+PHA+SGFzbGFtIHRyaWFsIGxpa2VseSB0byByZWxvY2F0ZTwvcD48
cD5BIGZlZGVyYWwgdHJpYWwgd2lsbCBsaWtlbHkgbW92ZSB0byBhbm90aGVyIFRlbm5lc3NlZSBj
aXR5IGluIHRoZSBjYXNlIGFnYWluc3QgZWlnaHQgZXgtZW1wbG95ZWVzIG9mIHRoZSB0cnVjayBz
dG9wIGNoYWluIG93bmVkIGJ5IHRoZSBmYW1pbHkgb2YgQ2xldmVsYW5kIEJyb3ducyBvd25lciBK
aW1teSBIYXNsYW0gYW5kIFRlbm5lc3NlZSBHb3YuIEJpbGwgSGFzbGFtPC9wPjxwPlByb3NlY3V0
b3JzIGFuZCBkZWZlbnNlIGF0dG9ybmV5cyBvbiBUdWVzZGF5IGNhbGxlZCBmb3IgdGhlIHRyaWFs
IG9mIHRoZSBmb3JtZXIgUGlsb3QgRmx5aW5nIEogcHJlc2lkZW50IGFuZCBtZW1iZXJzIG9mIHRo
ZSBzYWxlcyBzdGFmZiB0byBiZSBtb3ZlZCBmcm9tIEtub3h2aWxsZSwgd2hlcmUgdGhlIGNvbXBh
bnkgaXMgYmFzZWQsIHRvIENoYXR0YW5vb2dhLjwvcD48cD5UaGUgbGF3eWVycyBzYWlkIHRoZXkg
d2FudCB0aGUgdHJpYWwgdG8gYmVnaW4gb24gT2N0LiAzMS48L3A+PHA+UGlsb3QgaGFzIHBhaWQg
YSAkOTIgbWlsbGlvbiBmZWRlcmFsIHBlbmFsdHkgYW5kIHNwZW50ICQ4NSBtaWxsaW9uIG9uIGEg
Y2xhc3MtYWN0aW9uIHNldHRsZW1lbnQgd2l0aCA1LDUwMCB0cnVja2luZyBjb21wYW5pZXMgaW4g
Y29ubmVjdGlvbiB3aXRoIGEgc2NoZW1lIHRvIGNoZWF0IGN1c3RvbWVycyBvdXQgb2YgcHJvbWlz
ZWQgZGlzY291bnRzIGFuZCByZWJhdGVzLjwvcD48cD5UZW4gZm9ybWVyIFBpbG90IGVtcGxveWVl
cyBoYXZlIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5LiBFaWdodCBvdGhlcnMgYXJlIGdvaW5nIHRvIHRyaWFsLjwv
cD48cD5SRVRBSUw8L3A+PHA+QW1hem9uIGFkZHMgYXBwYXJlbCBzZXJ2aWNlPC9wPjxwPkFtYXpv
biBpcyBob3BpbmcgdG8gY2xhaW0gbW9yZSB0ZXJyaXRvcnkgb25jZSBoZWxkIGJ5IGRlcGFydG1l
bnQgc3RvcmVzLCBlc3NlbnRpYWxseSBwbGFjaW5nIGEgZHJlc3Npbmcgcm9vbSBpbiB5b3VyIGhv
dXNlLjwvcD48cD5UaGUgY29tcGFueSwgd2hpY2ggaGFzIGJlZW4gbWFraW5nIGEgYmlnIHB1c2gg
aW50byBzZWxsaW5nIGNsb3RoZXMsIGlzIHRlc3RpbmcgYSBuZXcgc2VydmljZSB0aGF0IGxldHMg
bWVtYmVycyBvZiBpdHMgUHJpbWUgcHJvZ3JhbSB0cnkgb24gc3R5bGVzIGJlZm9yZSB0aGV5IHB1
dCBpdGVtcyBvbiB0aGVpciBjaGFyZ2UgY2FyZCAmIzgyMTI7IGF0IG5vIHVwZnJvbnQgZmVlLiBD
dXN0b21lcnMgaGF2ZSBzZXZlbiBkYXlzIHRvIGRlY2lkZSB3aGF0IHRoZXkgbGlrZSwgYW5kIHRo
ZW4gcGF5IG9ubHkgZm9yIHdoYXQgdGhleSBrZWVwLiBTaGlwbWVudHMgYXJyaXZlIGluIGEgcmUt
c2VhbGFibGUgYm94IHdpdGggYSBwcmUtcGFpZCBsYWJlbCBmb3IgcmV0dXJucy48L3A+PHA+TW9y
ZSB0aGFuIGEgbWlsbGlvbiBwaWVjZXMgb2YgY2xvdGhpbmcgYW5kIGFjY2Vzc29yaWVzIGFyZSBl
bGlnaWJsZSwgQW1hem9uIHNhaWQgVHVlc2RheSwgaW5jbHVkaW5nIGZyb20gYnJhbmRzIGxpa2Ug
Q2FsdmluIEtsZWluLCBIdWdvIEJvc3MsIFRoZW9yeSBhbmQgTGV2aSYjODIxNztzIHRoYXQgYXJl
IGJpZyBuYW1lcyBhdCB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCBzdG9yZXMuPC9wPjxwPlRoZSBBbWF6b24gUHJp
bWUgV2FyZHJvYmUgcHJvZ3JhbSBkaWZmZXJzIGZyb20gd2hhdCBkZXBhcnRtZW50IHN0b3JlcyBs
aWtlIE1hY3kmIzgyMTc7cyBhbmQgb3RoZXIgZmFzaGlvbiBzZWxsZXJzIG9mZmVyJiM4MjEyOyBh
bmQgZXZlbiBmcm9tIHRoZSB1c3VhbCB3YXkgb2YgYnV5aW5nIGNsb3RoZXMgb24gQW1hem9uLiBE
ZXBhcnRtZW50IHN0b3JlIHJldHVybiBwb2xpY2llcyBmb3Igb25saW5lIG9yZGVycyBjYW4gYmUg
Z2VuZXJvdXMsIGJ1dCBwZW9wbGUgZG9uJiM4MjE3O3QgZ2V0IHRvIHRyeSB0aGluZ3Mgb24gYmVm
b3JlIGJ1eWluZy4gVGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gYW4gb2JzdGFjbGUsIGVzcGVjaWFsbHkgZm9y
IGN1c3RvbWVycyBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgZml0LCB0byBnZXQgc2hvcHBlcnMgdG8gYnV5IGNs
b3RoZXMgb25saW5lLiBUaGUgcHJlcGFpZCBsYWJlbCBpcyBhbiBhdHRlbXB0IHRvIGxlc3NlbiB0
aGUgaGFzc2xlIG9mIGdlbmVyYXRpbmcgb25lLCB0aGUgbm9ybSB3aXRoIEFtYXpvbiByZXR1cm5z
LjwvcD48cD5BSVJMSU5FUzwvcD48cD5EZWx0YSB1bnZlaWxzIHNlbGYtc2VydmUga2lvc2tzPC9w
PjxwPkRlbHRhIEFpciBMaW5lcyBzYXlzIGl0IGlzIHRoZSBmaXJzdCBVLlMuIGFpcmxpbmUgdG8g
dXNlIGZhY2lhbCByZWNvZ25pdGlvbiB0ZWNobm9sb2d5IHRvIHNwZWVkIHRoZSBwcm9jZXNzIG9m
IGNoZWNraW5nIGJhZ2dhZ2UuPC9wPjxwPkZvdXIgc2VsZi1zZXJ2ZSBraW9za3MgZm9yIGNoZWNr
aW5nIGJhZ3MgZGVidXRlZCBNb25kYXkgYXQgTWlubmVhcG9saXMtU3QuIFBhdWwgSW50ZXJuYXRp
b25hbCBBaXJwb3J0LCBpbmNsdWRpbmcgb25lIHRoYXQgdXNlcyBmYWNpYWwgcmVjb2duaXRpb24g
dGVjaG5vbG9neSB0byBtYXRjaCB0cmF2ZWxlcnMgd2l0aCB0aGVpciBwYXNzcG9ydCBwaG90b3Mu
PC9wPjxwPlRoZSBuZXcga2lvc2tzIGFyZSBvbmx5IGZvciBjaGVja2luZyBiYWdzIGFuZCBkb24m
IzgyMTc7dCByZXBsYWNlIHNlY3VyaXR5IGxpbmVzLCBhaXJwb3J0IHNwb2tlc21hbiBQYXRyaWNr
IEhvZ2FuIHNhaWQuPC9wPjxwPlRyYXZlbGVycyB1c2UgdGhlaXIgYm9hcmRpbmcgcGFzc2VzIHRv
IHByaW50IGNoZWNrLWluIHRhZ3MgZm9yIHRoZWlyIGJhZ3MgYXQgdGhlIHNlbGYtc2VydmUga2lv
c2tzLiBUaG9zZSB3aXRoIGEgcGFzc3BvcnQgY2FuIHVzZSB0aGUgZmFjaWFsIHJlY29nbml0aW9u
IGZlYXR1cmUuIEEgRGVsdGEgYWdlbnQgd2lsbCBjaGVjayB0aGUgSURzIG9mIHRob3NlIHdobyBk
b24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgcGFzc3BvcnQuIFRoZSBiYWdzIGFyZSB0aGVuIGxvYWRlZCBvbnRv
IGEgYmVsdC4mIzgyMTY7PC9wPjxwPlNNQUxMIEJVU0lORVNTPC9wPjxwPkthc2ljaCB3b24mIzgy
MTc7dCBlbmQgdGF4IGJyZWFrczwvcD48cD5Hb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoIG9uIE1vbmRheSBmbGF0
bHkgZGlzbWlzc2VkIHRoZSBzdWdnZXN0aW9uIHRoYXQgT2hpbyBjb3VsZCByb2xsIGJhY2sgdGF4
IGJyZWFrcyBmb3Igc21hbGwgYnVzaW5lc3NlcyB0byBoZWxwIHBhdGNoIGEgcmV2ZW51ZSBzaG9y
dGZhbGwgaW4gdGhlIG5leHQgc3RhdGUgYnVkZ2V0IHRoYXQgU2VuYXRlIFJlcHVibGljYW5zIGVz
dGltYXRlIGNvdWxkIHJlYWNoIGFib3V0ICQxIGJpbGxpb24uPC9wPjxwPlNlbmF0ZSBEZW1vY3Jh
dHMgbGFzdCB3ZWVrIHB1c2hlZCB0aGUgbW92ZSBhcyBhbiBhbHRlcm5hdGl2ZSB0byBjdXRzIFJl
cHVibGljYW5zIGhhdmUgcHJvcG9zZWQgdG8gdGhlIGRyYWZ0IGJ1ZGdldCBLYXNpY2ggc2VudCBs
YXdtYWtlcnMgbmVhcmx5IGZpdmUgbW9udGhzIGFnbywgdGhlIFRvbGVkbyBCbGFkZSByZXBvcnRl
ZC48L3A+PHA+S2Fuc2FzIHJlY2VudGx5IHJldmVyc2VkIGl0cyBwb3NpdGlvbiBvbiBhIHNpbWls
YXIgc21hbGwtYnVzaW5lc3MgaW5jb21lIHRheCBleGVtcHRpb24uIE9oaW8gd2lsbCBub3QgZm9s
bG93IEthbnNhcyYjODIxNzsgbGVhZCwgS2FzaWNoIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUbyByYWlz
ZSB0YXhlcz8gTm8sIHdlIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gcmFpc2UgdGF4ZXMgaW4gdGhpcyBz
dGF0ZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPk9OIE9ISU8uQ09NPC9wPjxwPkhpZ2gtcHJvZml0
LCBsb3ctZGVidCBzdG9ja3M8L3A+PHA+SW52ZXN0aW5nIGNvbHVtbmlzdCBKb2huIERvcmZtYW4g
Zm91bmQgdGhlcmUgYXJlIG9ubHkgMzMgc3RvY2tzIHRyYWRpbmcgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0
ZXMgdGhhdCBtZWV0IGhpcyBjcml0ZXJpYSBmb3IgaGlnaGx5IHByb2ZpdGFibGUgY29tcGFuaWVz
IHdpdGggbG93IGRlYnQuPC9wPjxwPkhlIHdyaXRlcyBzIGFib3V0IGZpdmUgb2YgdGhlc2UgdGhh
dCBzdGFuZCBvdXQgaW4gdGhpcyB3ZWVrJiM4MjE3O3MgY29sdW1uIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly90aW55dXJsLmNvbS9kb3JmNjIwIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3Rpbnl1cmwuY29t
L2RvcmY2MjA8L2E+PC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gc3RhZmYgYW5kIHdpcmUgcmVwb3J0cy48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.