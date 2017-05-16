Business news briefs — May 17

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UkVBTCBFU1RBVEU8L3A+PHA+TmV3IGhvbWUgY29uc3RydWN0aW9uIGRpcHM8L3A+PHA+Q29u
c3RydWN0aW9uIG9mIG5ldyBob21lcyBmZWxsIGZvciBhIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCBtb250aCBp
biBBcHJpbCwgcHVzaGluZyBhY3Rpdml0eSB0byB0aGUgbG93ZXN0IHBvaW50IGluIGZpdmUgbW9u
dGhzLjwvcD48cD5Ib3VzaW5nIHN0YXJ0cyBmZWxsIDIuNiBwZXJjZW50IGluIEFwcmlsIHRvIGEg
c2Vhc29uYWxseSBhZGp1c3RlZCBhbm51YWwgcmF0ZSBvZiAxLjE3IG1pbGxpb24gdW5pdHMsIHRo
ZSBDb21tZXJjZSBEZXBhcnRtZW50IHJlcG9ydGVkIFR1ZXNkYXkuIFRoYXQgZm9sbG93ZWQgYSA2
LjYgcGVyY2VudCBkZWNsaW5lIGluIE1hcmNoIGFuZCBsZWZ0IGhvbWUgYnVpbGRpbmcgYXQgaXRz
IGxvd2VzdCBwb2ludCBzaW5jZSBsYXN0IE5vdmVtYmVyLiBUaGUgd2Vha25lc3Mgd2FzIGxlZCBi
eSBhIGJpZyBkcm9wIGluIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBhcGFydG1lbnRzLCBhIHZvbGF0aWxlIHNl
Y3Rvci48L3A+PHA+TmV2ZXJ0aGVsZXNzLCBob3VzaW5nIGNvbnN0cnVjdGlvbiBoYXMgYmVlbiBv
bmUgb2YgdGhlIGJyaWdodCBzcG90cyBmb3IgdGhlIGVjb25vbXkuIEFuYWx5c3RzIGV4cGVjdCB0
aGF0IHRoZSBudW1iZXIgb2YgQW1lcmljYW5zIHNlZWtpbmcgaG9tZXMgd2lsbCByZWJvdW5kIGlu
IHRoZSBjb21pbmcgbW9udGhzLCBkcml2ZW4gYnkgc3Ryb25nIGVtcGxveW1lbnQgZ2FpbnMgYW5k
IGxvdyB1bmVtcGxveW1lbnQuPC9wPjxwPkJhbmtpbmc8L3A+PHA+RXgtb2ZmaWNpYWwgY2hhcmdl
ZCBpbiBzY2hlbWU8L3A+PHA+QSBmb3JtZXIgQmFuayBvZiBBbWVyaWNhIHNlbmlvciB2aWNlIHBy
ZXNpZGVudCBhbmQgaGVyIGh1c2JhbmQgaGF2ZSBiZWVuIGNoYXJnZWQgd2l0aCBhIHNjaGVtZSB0
byBlbWJlenpsZSBhcHByb3hpbWF0ZWx5ICQyLjcgbWlsbGlvbiBmcm9tIHRoZSBDaGFybG90dGUt
YmFzZWQgYmFuayB1c2luZyBkb25hdGlvbnMgdG8gbm9ucHJvZml0cywgdGhlIFUuUy4gQXR0b3Ju
ZXkmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UgaW4gQm9zdG9uIGFubm91bmNlZCB0aGlzIHdlZWsuPC9wPjxwPlBh
bGVzdGluZSAmIzgyMjA7UGFtJiM4MjIxOyBBY2UsIDQ1LCB3aG8gd29ya2VkIGluIHRoZSBiYW5r
JiM4MjE3O3MgZ2xvYmFsIHdlYWx0aCBhbmQgaW52ZXN0bWVudCBtYW5hZ2VtZW50IGRpdmlzaW9u
LCBhbmQgaGVyIGh1c2JhbmQsIEpvbmF0aGFuIFIuIEFjZSwgNDYsIGhhdmUgZWFjaCBiZWVuIGlu
ZGljdGVkIG9uIG9uZSBjb3VudCBvZiBjb25zcGlyYWN5IHRvIGNvbW1pdCBiYW5rIGZyYXVkIGFu
ZCB3aXJlIGZyYXVkLiBDaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgdGhlIFJvY2tsYW5kLCBNYXNzLiwgY291cGxl
IHdlcmUgYW5ub3VuY2VkIE1vbmRheS48L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IFBhbGVzdGluZSBB
Y2UgdXNlZCBoZXIgcG9zaXRpb24gYXQgQmFuayBvZiBBbWVyaWNhIHRvIG1pc2FwcHJvcHJpYXRl
IG1vbmV5IGZyb20gYSBtYXJrZXRpbmcgYnVkZ2V0IGFuZCB0cmFuc2ZlciBpdCB0byBub25wcm9m
aXRzIGluIEJvc3RvbiBhbmQgQXRsYW50YSwgdmlhIDc0IHRyYW5zYWN0aW9ucyB0aGF0IHdlcmUg
ZWFjaCB1bmRlciAkNTAsMDAwLiBBY2UgYW5kIGhlciBodXNiYW5kIHRvbGQgdGhlIG5vbnByb2Zp
dHMgdGhhdCBwb3J0aW9ucyBvZiB0aGUgZnVuZHMgbXVzdCBiZSByZXR1cm5lZCB0byBlbnN1cmUg
dGhhdCB0aGUgYmFuayB3b3VsZCBjb250aW51ZSB0byBmdW5kIHRoZSBncm91cHMsIGFjY29yZGlu
ZyB0byBwcm9zZWN1dG9ycy48L3A+PHA+QVVUT1M8L3A+PHA+Rm9yZCB0byB0cmltIGl0cyB3b3Jr
Zm9yY2U8L3A+PHA+Rm9yZCBpcyB0byBhbm5vdW5jZSBhIHBsYW4gdG8gY3V0IDEwIHBlcmNlbnQg
b2YgaXRzIGdsb2JhbCB3b3JrZm9yY2UgbGF0ZXIgdGhpcyB3ZWVrLCB0aGUgV2FsbCBTdHJlZXQg
Sm91cm5hbCByZXBvcnRlZCBsYXRlIE1vbmRheS48L3A+PHA+VGhlIERlYXJib3JuLCBNaWNoLiwg
YXV0b21ha2VyIGhhcyBiZWVuIHVuZGVyIHByZXNzdXJlIGJvdGggZnJvbSBpdHMgYm9hcmQgb2Yg
ZGlyZWN0b3JzIGFuZCBmcm9tIHNoYXJlaG9sZGVycyBpbiByZWNlbnQgZGF5cyB0byBzaG93IHRo
YXQgaXRzIHN0cmF0ZWdpYyBwbGFuIGlzIHdvcmtpbmcgYXMgVS5TLiBpbmR1c3RyeSBzYWxlcyBi
ZWdpbiB0byBkZWNsaW5lIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiBzZXZlbiB5ZWFycy48L3A+PHA+
Rm9yZCYjODIxNztzIHByb2ZpdHMgc2FuayAzNSBwZXJjZW50IGR1cmluZyB0aGUgZmlyc3QgcXVh
cnRlciB0byAkMS42IGJpbGxpb24gYXMgaGlnaGVyIGNvc3RzIGZvciB3YXJyYW50aWVzLCByZWNh
bGxzIGFuZCBtYXRlcmlhbHMgZXJvZGVkIHByb2ZpdHMuPC9wPjxwPkZvcmQgY291bGQgb3V0bGlu
ZSB0aGUgam9iIGN1dHMgYXMgZWFybHkgYXMgdGhpcyB3ZWVrLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIEpv
dXJuYWwuIFRoZSBjdXRzIGFyZSBzYWlkIHRvIGxhcmdlbHkgdGFyZ2V0IHNhbGFyaWVkIGVtcGxv
eWVlcy4gSXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIGlmIGhvdXJseSBmYWN0b3J5IHdvcmtlcnMgYXJlIGlu
Y2x1ZGVkLCB0aGUgSm91cm5hbCBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgYXV0b21ha2VyLCBpbiBhIHN0YXRl
bWVudCwgc2FpZCBpdCBoYXMgbm90IHlldCBhbm5vdW5jZWQgYW55IGpvYiBjdXRzIGJ1dCBkaWQg
bm90IGRlbnkgdGhlIGVzc2VuY2Ugb2YgdGhlIHJlcG9ydC4gSW4gZmFjdCwgdGhlIGNvbXBhbnkm
IzgyMTc7cyBzdGF0ZW1lbnQgZW1waGFzaXplZCB0aGUgbmVlZCB0bywgYXQgdGltZXMsIHJlZHVj
ZSBjb3N0cy48L3A+PHA+RGVscGhpIGVudGVycyBwYXJ0bmVyc2hpcDwvcD48cD5BdXRvbW90aXZl
IHBhcnRzIGFuZCBlbGVjdHJvbmljcyBtYWtlciBEZWxwaGkgQ29ycC4gaGFzIGpvaW5lZCB3aXRo
IEJNVywgSW50ZWwgYW5kIE1vYmlsZXllIHRvIGRldmVsb3AgdGhlIGJ1aWxkaW5nIGJsb2NrcyBv
ZiBhdXRvbm9tb3VzIHZlaGljbGVzLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHRoZSBsYXRlc3QgaW4gYSBm
bHVycnkgb2YgcGFydG5lcnNoaXBzIGJldHdlZW4gYXV0b21ha2VycywgdGVjaCBjb21wYW5pZXMs
IHBhcnRzIHN1cHBsaWVycyBhbmQgcmlkZS1oYWlsaW5nIHNlcnZpY2VzIGFzIHRoZXkgcmFjZSB0
byBidWlsZCByb2JvdC1jb250cm9sbGVkIHZlaGljbGVzLjwvcD48cD5UaGUgY29tcGFuaWVzIGFu
bm91bmNlZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgRGVscGhpIHdpbGwgaGVscCB0byBpbnRlZ3JhdGUgYXV0b25v
bW91cyBkcml2aW5nIHN5c3RlbXMuIEJNVywgSW50ZWwgYW5kIE1vYmlsZXllIGpvaW5lZCBmb3Jj
ZXMgaW4gSnVseSBvZiAyMDE2LiBUaGV5IHBsYW4gdG8gc3RhcnQgcHJvZHVjaW5nIGF1dG9tYXRl
ZCB2ZWhpY2xlIHN5c3RlbXMgYnkgMjAyMSwgYW5kIEJNVyBwbGFucyB0byBoYXZlIGFuIGF1dG9u
b21vdXMgdmVoaWNsZSBvbiB0aGUgcm9hZCBieSB0aGVuLiBJdCB3b3VsZCBiZSBjYXBhYmxlIG9m
IGRyaXZpbmcgaXRzZWxmLCBidXQgYSBodW1hbiBkcml2ZXIgY291bGQgc3RpbGwgYmUgY2FsbGVk
IG9uIHRvIGludGVydmVuZS48L3A+PHA+VGhlIGNvbXBhbmllcyBzYXkgRGVscGhpLCB3aXRoIFUu
Uy4gb3BlcmF0aW9ucyBiYXNlZCBpbiBzdWJ1cmJhbiBEZXRyb2l0LCBhbHJlYWR5IGhhcyBwcm92
aWRlZCBhIHByb3RvdHlwZSBjb21wdXRpbmcgcGxhdGZvcm0gdGhhdCBtZWxkcyBzZW5zb3JzLCBh
cnRpZmljaWFsIGludGVsbGlnZW5jZSBhbmQgb3RoZXIgY29tcHV0ZXJzLiBUaGUgc3lzdGVtIHdv
biYjODIxNzt0IGdvIGludG8ganVzdCBCTVdzLCB0aG91Z2guPC9wPjxwPk9OIE9ISU8uQ09NPC9w
PjxwPkEgJiM4MjE2O2RvLW5vdGhpbmcmIzgyMTc7IHdhdGNoIGxpc3Q8L3A+PHA+SW4gdGhpcyB3
ZWVrJiM4MjE3O3MgaW52ZXN0aW5nIGNvbHVtbiwgSm9obiBEb3JmbWFuIGxvb2tzIGF0IHRocmVl
IHN0b2NrcyB0aGF0IG1pZ2h0IGJlIHBvc2l0aW9uZWQgdG8gc3ByaW5nIGludG8gYWN0aW9uIGRl
c3BpdGUgYnVkZ2luZyB2ZXJ5IGxpdHRsZSBvdmVyIHRoZSBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPkdvIHRv
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS9kb3JmNTE2IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0
cDovL3Rpbnl1cmwuY29tL2RvcmY1MTY8L2E+IHRvIHJlYWQgdGhlIGNvbHVtbi48L3A+PHA+Q29t
cGlsZWQgZnJvbSBzdGFmZiBhbmQgd2lyZSByZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.