Business Notes — Week of March 12

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09NUEFOSUVTPC9wPjxwPkdyZWVuIENvbnRyb2wgU3VwcGx5PC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55
IGF0IDMzMjAgRS4gV2F0ZXJsb28gUm9hZCBpbiBMYWtlbW9yZSBoYXMgc2lnbmVkIG9uIGFzIGEg
VS1IYXVsIG5laWdoYm9yaG9vZCBkZWFsZXIsIG5vdyBvZmZlcmluZyBVLUhhdWwgdHJ1Y2tzLCB0
cmFpbGVycywgdG93aW5nIGVxdWlwbWVudCwgc3VwcG9ydCByZW50YWwgaXRlbXMgYW5kIGluLXN0
b3JlIHBpY2stdXAgZm9yIGJveGVzLjwvcD48cD5Ta29kYSBNaW5vdHRpPC9wPjxwPlRoZSBDbGV2
ZWxhbmQtYmFzZWQgbmF0aW9uYWwgYnVzaW5lc3MgYWR2aXNvcnkgZmlybSB3YXMgc2VsZWN0ZWQg
YXMgYSB3aW5uZXIgb2YgdGhlIDIwMTcgU21hcnQgQ3VsdHVyZSBBd2FyZCwgYSByZWNvZ25pdGlv
biBvZiBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBvcmdhbml6YXRpb25zIHdoZXJlIGN1bHR1cmUgcGxheXMgYSBj
cnVjaWFsIHJvbGUgaW4gdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBzdWNjZXNzLjwvcD48cD5HZXJ2YXNp
IFZpbmV5YXJkPC9wPjxwPkdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBTY290dCBTd2FsZG8gYW5kIGZvdW5kZXIg
YW5kIG93bmVyIFRlZCBTd2FsZG8gd2VyZSBob25vcmVkIHdpdGggQWNjZW50IG9uIEV4Y2VsbGVu
Y2UgQXdhcmRzIGF0IHRoZSBOYXRpb25hbCBTYWxlcyBhbmQgTWFya2V0aW5nIEV4ZWN1dGl2ZSBB
d2FyZHMgQ2VyZW1vbnkuIDwvcD48cD5TcHJpbmdoZXR0aSBJbnN1cmFuY2UgQWdlbmN5PC9wPjxw
PkZyYW5rZW5tdXRoIEluc3VyYW5jZSBhbm5vdW5jZWQgaXQgaGFzIGFkZGVkIHRoZSBBa3Jvbi1i
YXNlZCBTcHJpbmdoZXR0aSBhZ2VuY3kgdG8gaXRzIGFnZW50IG5ldHdvcmsuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.