Business therapy: Co-owners seek help when they can’t agree

PHA+TkVXIFlPUks6IFBhcnRuZXJzIGNhbiBydWIgZWFjaCBvdGhlciB0aGUgd3Jvbmcgd2F5LCBv
ciBhcmd1ZSBvdmVyIHRoZWlyIHBsYW5zIGZvciB0aGUgZnV0dXJlLiBJZiB0aGV5IGNhbiYjODIx
Nzt0IHJlc29sdmUgdGhlaXIgZGlmZmVyZW5jZXMgb24gdGhlaXIgb3duLCBzb21lIGdvIHRvIGEg
cHN5Y2hvdGhlcmFwaXN0IG9yIGNvYWNoICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIHNvbWUgY29tcGFueSBv
d25lcnMgd2hvIG5lZWQgdGhlIGJ1c2luZXNzIGVxdWl2YWxlbnQgb2YgbWFyaXRhbCBjb3Vuc2Vs
aW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiBwZW9wbGUgYXJlIHNwZW5kaW5nIGVpZ2h0LXBsdXMgaG91
cnMgYSBkYXkgdG9nZXRoZXIsIHByb2JhYmx5IDEwLCAxMiBvciBtb3JlLCBpc3N1ZXMgYXJlIG5h
dHVyYWxseSBnb2luZyB0byBhcmlzZSwmIzgyMjE7IHNheXMgSm9uYXRoYW4gQWxwZXJ0LCBhIHBz
eWNob3RoZXJhcGlzdCBhbmQgZXhlY3V0aXZlIGNvYWNoIGluIE5ldyBZb3JrLjwvcD48cD5NYW55
IGNvbXBhbmllcyBoaXJlIGNvbnN1bHRhbnRzIHRvIGhlbHAgZXhlY3V0aXZlcyBsZWFybiBob3cg
dG8gbWFuYWdlIGVtcGxveWVlcyBvciBzdHJlYW1saW5lIHByb2NlZHVyZXMuIFJlbGF0aW9uc2hp
cCBjb3Vuc2VsaW5nIGZvciBidXNpbmVzc2VzIGlzIGRpZmZlcmVudCAmIzgyMTI7IGl0JiM4MjE3
O3MgYWJvdXQgb3duZXJzIGxlYXJuaW5nIGhvdyB0byBjb21tdW5pY2F0ZSBhbmQgd29yayB0b2dl
dGhlciwgYW5kIHVuZGVyc3RhbmRpbmcgdGhlIGlzc3VlcyBnZXR0aW5nIGluIHRoZWlyIHdheS48
L3A+PHA+U29tZSBidXNpbmVzcyBvd25lcnMgY29uc3VsdCBBbHBlcnQgd2hlbiB0aGV5JiM4MjE3
O3JlIGluIGNyaXNpcywgc2F5aW5nLiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUganVzdCBub3QgZ2V0dGlu
ZyBhbG9uZywmIzgyMjE7IG9yICYjODIyMDtPdXIgYnVzaW5lc3MgaXMgc3VmZmVyaW5nLCBhbmQg
d2UgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aHkuJiM4MjIxOyBPdGhlcnMsIEFsJiMxNzM7cGVydCBzYXlz
LCBzb3VuZCBtb3JlIGxpa2Ugcm9tYW50aWMgY291cGxlczogJiM4MjIwO0kgZmVlbCBsaWtlIG15
IHZvaWNlIGlzbiYjODIxNzt0IGJlaW5nIGhlYXJkLiBJJiM4MjE3O20gbm90IHJlc3BlY3RlZC4g
SSBkb24mIzgyMTc7dCB0cnVzdCBoaW0gYW55bW9yZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYj
ODIxNztzIGFsbW9zdCBhcyBpZiB0aGV5IHdlcmUgaW4gYW4gdW5oYXBweSBtYXJyaWFnZSwmIzgy
MjE7IGNvbmN1cnMgZXhlY3V0aXZlIGNvYWNoIFJveSBDb2hlbi48L3A+PHA+QWxwZXJ0IHNheXMg
aGUmIzgyMTc7cyBzZWVuIGFuIGluY3JlYXNlIGluIHRoZSBwYXN0IGZldyB5ZWFycyBpbiB0aGUg
bnVtYmVyIG9mIGJ1c2luZXNzIHBhcnRuZXJzIHdobyYjODIxNzt2ZSBzb3VnaHQgaGlzIGhlbHAu
IEJ1dCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIGNsZWFyIGFuc3dlciBvbiBob3cgbWFueSBvdmVyYWxsIGdv
IGZvciBjb3Vuc2VsaW5nLiBNYW55IHBlb3BsZSBmcmVlbHkgdGFsayBhYm91dCBiZWluZyBpbiB0
aGVyYXB5IG9yIG1hcnJpYWdlIGNvdW5zZWxpbmcsIGJ1dCBhcmUgbXVjaCBsZXNzIGxpa2VseSB0
byByZXZlYWwgdGhleSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGluIGJ1c2luZXNzIHJlbGF0aW9uc2hpcCBjb3Vu
c2VsaW5nLCBDb2hlbiBzYXlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Rm9yIHNvbWUgaXQgZmVlbHMgbGlrZSBh
biBpbmR1bGdlbmNlLCBhbmQgc29tZSBwZW9wbGUgdmlldyBpdCBhcyBhIHNpZ24gb2Ygd2Vha25l
c3MsJiM4MjIxOyBzYXlzIENvaGVuLCB3aG8mIzgyMTc7cyBiYXNlZCBpbiBOZXcgWW9yay4gQnV0
LCBoZSBzYXlzLCBjb3Vuc2VsaW5nIHdhcyBlc3NlbnRpYWwgZm9yIHRoZSBidXNpbmVzcyBwYXJ0
bmVycyB3aG8gaGF2ZSBjb25zdWx0ZWQgaGltLjwvcD48cD5KZXNzaWNhIEJyaWRnZSBhbmQgRGFu
IEN5cHJlc3MgYmVnYW4gc2VlaW5nIGEgcHN5Y2hvdGhlcmFwaXN0IHNpeCB5ZWFycyBhZ28sIHdh
bnRpbmcgdG8gYmUgc3VyZSB0aGVpciBkaWZmZXJlbnQgc3R5bGVzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjYXVz
ZSBwcm9ibGVtcyBpbiB0aGUgQnVybGluZ3RvbiwgVnQuLCByZWFsIGVzdGF0ZSBhZ2VuY3kgdGhl
eSBzdGFydGVkIDEwIHllYXJzIGFnby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RhbiBhbmQgSSBhcmUgdGhlIHlp
biBhbmQgeWFuZyBvZiBidXNpbmVzcyBwYXJ0bmVycy4gT25lIGNhbiBiZSBpbXB1bHNpdmUgYW5k
IGlkZWFsaXN0aWMsIHRoZSBvdGhlciBjYWxjdWxhdGVkIGFuZCBjYXV0aW91cywmIzgyMjE7IHNh
eXMgQnJpZGdlLCBjby1vd25lciBvZiBFbGVtZW50IFJlYWwgRXN0YXRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SXQgd2FzIGhlbHBmdWwgdG8gaGVhciBbZnJvbSB0aGUgdGhlcmFwaXN0XSwgd2UmIzgyMTc7cmUg
ZGlmZmVyZW50IHBlb3BsZS4gV2UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0byBhY3QgdGhlIHNhbWUgd2F5
LCYjODIyMTsgQ3lwcmVzcyBzYXlzLjwvcD48cD5GYWxsaW5nIGludG8gb2xkIHBhdHRlcm5zPC9w
PjxwPlN0ZXBoYW5pZSBTaHl1IHNheXMgc2hlIGFuZCBoZXIgYnVzaW5lc3MgcGFydG5lciBjb2xs
YWJvcmF0ZWQgd2VsbCB0aHJlZSB5ZWFycyBhZ28gaW4gZm9ybWluZyBBZG1pdFNlZSwgYSBTYW4g
RnJhbmNpc2NvLWJhc2VkIGNvbXBhbnkgdGhhdCBoZWxwcyBzdHVkZW50cyBhcHBseSBmb3IgY29s
bGVnZSBhbmQgZ3JhZHVhdGUgc2Nob29sLjwvcD48cD5BcyB0aW1lIHdlbnQgb24sIHRoZXkgaGFk
IGJpZyBkaWZmZXJlbmNlcyBhYm91dCB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIGxvbmctdGVybSBzdHJh
dGVneSBhbmQgaG93IGl0IHNob3VsZCBiZSBtYW5hZ2VkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZW4m
IzgyMTc7dCBuZWNlc3NhcmlseSB5ZWxsaW5nIGFuZCBzY3JlYW1pbmcsIGJ1dCBJIGRvbiYjODIx
Nzt0IHRoaW5rIHdlIHdlcmUgdGFsa2luZyB0byBlYWNoIG90aGVyIGluIGEgd2F5IHRoYXQgd2Fz
IGVmZmVjdGl2ZSwgdGhhdCB0aGUgb3RoZXIgcGVyc29uIGNvdWxkIGhlYXIsJiM4MjIxOyBTaHl1
IHNheXMuPC9wPjxwPlRoZSBkaXNhZ3JlZW1lbnRzIGJlZ2FuIHRvIGFmZmVjdCB0aGVpciBzdGFm
Zi4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyBxdWl0ZSBkaWZmaWN1bHQgZm9yIG91ciB0ZWFtIG1lbWJlcnMgdG8g
Zm9sbG93IHR3byBmb3VuZGVycyB3aG8gd2VyZSBjb25mbGljdGVkIG9uIHdoYXQgdGhleSBzYXcg
YXMgdGhlIG5leHQgc3RlcCBmb3IgdGhlIGNvbXBhbnksJiM4MjIxOyBTaHl1IHNheXMuPC9wPjxw
PlNoZSBiZWdhbiB3b3JraW5nIHdpdGggYW4gZXhlY3V0aXZlIGNvYWNoLCBhbmQgYWZ0ZXIgYSBm
ZXcgbW9udGhzIHBlcnN1YWRlZCBoZXIgcGFydG5lciB0byBqb2luIGhlciBmb3IgYSBmZXcgc2Vz
c2lvbnMuICYjODIyMDtXZSBib3RoIHdhbnRlZCB0byBmaXggaXQsJiM4MjIxOyBTaHl1IHNheXMu
PC9wPjxwPkJ1dCBiYWNrIGluIHRoZSBvZmZpY2UsIHRoZSBwYWlyIGZlbGwgaW50byB0aGVpciBv
bGQgd2F5cy4gQSBtb250aCBhZnRlciB0aGVpciBsYXN0IHNlc3Npb24sIHRoZXkgcmVhbGl6ZWQg
dGhlIGRpc2NvcmQgc3RlbW1lZCBmcm9tIGFuIGlycmVjb25jaWxhYmxlIGRpc2FncmVlbWVudCBh
Ym91dCBob3cgdG8gcnVuIHRoZSBidXNpbmVzcy4gVGhlIHBhcnRuZXJzIHdlbnQgdGhlaXIgc2Vw
YXJhdGUgd2F5cy4gVGhleSYjODIxNztyZSBjb3JkaWFsIHdoZW4gdGhleSBzcGVhay4gQWx0aG91
Z2ggY291bnNlbGluZyBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2F2ZSB0aGUgcGFydG5lcnNoaXAsIGl0IGRpZCBw
cm92ZSB2YWx1YWJsZSwgU2h5dSBzYXlzLjwvcD48cD5Db21wbGV4IHNpdHVhdGlvbnM8L3A+PHA+
T3duZXJzIHdobyBhcmUgYWxzbyByZWxhdGl2ZXMgbWF5IG5lZWQgaGVscCBzb3J0aW5nIHRocm91
Z2ggZGFpbHkgaXNzdWVzIGxpa2UgY29tbXVuaWNhdGlvbiBhbmQgZGlzYWdyZWVtZW50cywgYXMg
d2VsbCBhcyBtb251bWVudGFsIGV2ZW50cyBsaWtlIHRoZSB0cmFuc2l0aW9uIGZyb20gb25lIGdl
bmVyYXRpb24gdG8gdGhlIG5leHQuIFRoZSBEYWdlciBmYW1pbHkgdGhhdCBvd25zIFZlbHZldCBJ
Y2UgQ3JlYW0gaW4gVXRpY2EsIE9oaW8sIGNvbnN1bHRlZCBhIGJ1c2luZXNzIGNvYWNoIGFzIHRo
ZSBmb3VydGggZ2VuZXJhdGlvbiBwcmVwYXJlZCB0byB0YWtlIG92ZXIgbWFuYWdpbmcgdGhlIGNv
bXBhbnkuPC9wPjxwPlRoZXkgbmVlZGVkIGhlbHAgd2l0aCBkZWNpc2lvbnMgbGlrZSB0aGUgYW1v
dW50IG9mIHN0b2NrIGVhY2ggcmVsYXRpdmUgd291bGQgb3duLCBhbmQgd2hhdCB0aGVpciByZXNw
b25zaWJpbGl0aWVzIHdvdWxkIGJlLCBzYXlzIGNvbXBhbnkgcHJlc2lkZW50IEx1Y29uZGEgRGFn
ZXIuIFNoZSBhbmQgaGVyIHNpc3RlciBKb2FubmUgbm93IHJ1biB0aGUgYnVzaW5lc3M7IHRoZWly
IGZhdGhlciwgSm9lLCBpcyB0aGUgY2hhaXJtYW4uPC9wPjxwPlRoZSBjb2FjaCAmIzgyMjA7aGVs
cGVkIHVzIGdldCBhbiBvdXRzaWRlIHBlcnNwZWN0aXZlIGFuZCBjaGFsbGVuZ2VkIHVzIHRvIHRh
bGsgYWJvdXQgdGhpbmdzIHdlIGRvbiYjODIxNzt0IG5vcm1hbGx5IHRhbGsgYWJvdXQsJiM4MjIx
OyBMdWNvbmRhIERhZ2VyIHNheXMuPC9wPjxwPldoZW4gdGhleSBzdHJ1Z2dsZWQgdG8gZmluZCBh
bnN3ZXJzLCBpdCBoZWxwZWQgdG8gaGF2ZSBhIHRoaXJkIHBhcnR5IGd1aWRlIHRoZW0sIGFuZCB0
byBlbmNvdXJhZ2UgdGhlbSB0byBzZXQgYXNpZGUgdGhlaXIgZW1vdGlvbnMgYXMgdGhleSBtYWRl
IHRoZWlyIGRlY2lzaW9ucy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgZmlyc3QgY29uc3VsdGluZyB0aGUgY29hY2gg
MTAgeWVhcnMgYWdvLCB0aGUgRGFnZXJzIHN0aWxsIHNlZSBoaW0gYSBmZXcgdGltZXMgYSB5ZWFy
LiBUaGVzZSBkYXlzLCBoZSBvZnRlbiBoZWxwcyB0aGVtIHJlbWVtYmVyIHRoYXQgd2hpbGUgdGhl
eSYjODIxNztyZSBydW5uaW5nIGEgYnVzaW5lc3MsIHRoZXkgbmVlZCB0byBzdGlsbCBlbmpveSBi
ZWluZyBmYW1pbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB0b2xkIHVzLCAmIzgyMTY7TWFrZSBzdXJlIHlv
dSBhc2sgZWFjaCBvdGhlciBhYm91dCB5b3VyIHdlZWtlbmQsIGFuZCBtYWtlIHN1cmUgeW91IHJl
bWFpbiBzaXN0ZXJzLCYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOyBEYWdlciBzYXlzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.