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Businesses get pushed out as industrial districts rebuild

By Scott McFetridge
Associated Press

Published: March 8, 2017 - 08:15 PM
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Machine screws are seen in a bin at Corn Belt Aluminum in Des Moines, Iowa. Manufacturing businesses across the country are getting pushed out of neighborhoods where they have operated for decades as cities remake gritty industrial districts into trendy hotspots. (AP Photo/Charlie Neibergall)


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