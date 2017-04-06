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Cable giant Comcast offers cellular plans on Verizon network

By Anick Jesdanun
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 11:36 AM

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