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CAK, CLE airport officials react to report on Allegiant Air difficulties

Beacon Journal staff report

Published: November 6, 2016 - 09:07 PM | Updated: November 7, 2016 - 09:13 AM
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