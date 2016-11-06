CAK, CLE airport officials react to report on Allegiant Air difficulties

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TG9jYWwgYWlycG9ydCBvZmZpY2lhbHMgZW1waGFzaXplZCB0aGF0IHBhc3NlbmdlciBzYWZl
dHkgY29udGludWVzIHRvIGJlIHRoZSBoaWdoZXN0IHByaW9yaXR5IGZvbGxvd2luZyBhIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly90YW1wYWJheS5jb20vYWxsZWdpYW50Ij5UYW1wYSBCYXkgVGltZXMgaW52ZXN0
aWdhdGlvbjwvYT4gaW50byBmbGlnaHQgZGlmZmljdWx0aWVzIGF0IEFsbGVnaWFudCBBaXIuPC9w
PjxwPlRoZSBUaW1lcyByZXBvcnQgZm91bmQgQWxsZWdpYW50JiM4MjE3O3MgYWlyY3JhZnQgYXJl
IGZvdXIgdGltZXMgYXMgbGlrZWx5IHRvIGZhaWwgZHVyaW5nIGZsaWdodCBhcyB0aG9zZSBvcGVy
YXRlZCBieSBvdGhlciBVLlMuIGFpcmxpbmVzLiBPdXQgb2YgYXQgbGVhc3QgNzcgdW5leHBlY3Rl
ZCBsYW5kaW5ncyBpbiAyMDE1IGZvciBzZXJpb3VzIG1lY2hhbmljYWwgZmFpbHVyZXMsIHRoZSBU
aW1lcyBjb3VsZCBub3QgZmluZCBhIHNpbmdsZSBpbnN0YW5jZSB0aGF0IHByb21wdGVkIGVuZm9y
Y2VtZW50IGFjdGlvbiBmcm9tIHRoZSBGZWRlcmFsIEF2aWF0aW9uIEFkbWluaXN0cmF0aW9uLjwv
cD48cD5BbGxlZ2lhbnQgQWlyLCB3aGljaCBqdXN0IGFycml2ZWQgYXQgdGhlIEFrcm9uLUNhbnRv
biBBaXJwb3J0IGluIHRoZSBzcHJpbmcgb2YgMjAxNSwgcmVjZW50bHkgYW5ub3VuY2VkIHRoYXQg
aXQgd2lsbCBkb3VibGUgaXRzIHByZXNlbmNlIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvICYjODIxMjsgYnV0
IHNoaWZ0IGFsbCBvZiBpdHMgb3BlcmF0aW9ucyBoZXJlIHRvIENsZXZlbGFuZCBIb3BraW5zIElu
dGVybmF0aW9uYWwgQWlycG9ydCBvbiBGZWIuIDE1LjwvcD48cD5SaWNrIE1jUXVlZW4sIHByZXNp
ZGVudCBhbmQgQ0VPIGF0IEFrcm9uLUNhbnRvbiwgc2FpZCBubyBvdXQtb2YtdGhlLW9yZGluYXJ5
IGlzc3VlcyBoYXZlIGFmZmVjdGVkIEFsbGVnaWFudCBwYXNzZW5nZXJzIGF0IENBSy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0F0IHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gQWlycG9ydCwgY3VzdG9tZXIgc2FmZXR5IGlzIG91
ciBudW1iZXIgb25lIHByaW9yaXR5LCBhbmQgb3VyIGFpcmxpbmUgcGFydG5lcnMgdGFrZSB0aGUg
c2FtZSBzdGFuY2UsJiM4MjIxOyBNY1F1ZWVuIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgZW1haWxlZCB0
byB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwuICYjODIyMDtJbiB0aGUgdGltZSB0aGF0IEFsbGVnaWFudCBB
aXIgaGFzIGJlZW4gYXQgQ0FLIHRoZSBhaXJsaW5lIGhhcyBleHBlcmllbmNlZCBzb21lIG1lY2hh
bmljYWwgaXNzdWVzIHRoYXQgaGF2ZSBjYXVzZWQgZGVsYXlzIGFuZCBhdCB0aW1lcyBjYW5jZWxs
YXRpb25zLCBidXQgdGhlc2UgYXJlIGlzc3VlcyB0aGF0IGhhdmUgaW1wYWN0ZWQgYWxsIGFpciBj
YXJyaWVycyBhdCBvbmUgcG9pbnQgb3IgYW5vdGhlci4gVG8gb3VyIGtub3dsZWRnZSBwYXNzZW5n
ZXJzIGZyb20gQ0FLIGhhdmUgbm90IGV4cGVyaWVuY2VkIGFueSBvdGhlciBlbWVyZ2VuY3kgaXNz
dWVzIHdoaWxlIGZseWluZyBvbiBBbGxlZ2lhbnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5GcmVkIFN6YWJvLCBp
bnRlcmltIGRpcmVjdG9yIGF0IENsZXZlbGFuZCBIb3BraW5zLCBzYWlkIHZpYSBlbWFpbCB0aGF0
IHRoZSBhaXJwb3J0ICYjODIyMDtpcyBjb25maWRlbnQgdGhhdCBBbGxlZ2lhbnQgQWlybGluZXMg
d2lsbCBjb21wbHkgd2l0aCBhbGwgRkFBIHNhZmV0eSByZWd1bGF0aW9ucyBhbmQgdGhhdCB0aGV5
IGFyZSBjb21taXR0ZWQgdG8gY29ycmVjdCBhbnkgcmVwb3J0ZWQgZGVmaWNpZW5jaWVzLiBUaGUg
YWlycG9ydCB3aWxsIHJlYWNoIG91dCB0byBvdXIgRkFBIHNhZmV0eSBpbnNwZWN0b3JzIGluIG9y
ZGVyIHRvIG1vbml0b3IgZXhpc3RpbmcgYW5kIGZ1dHVyZSBzYWZldHkgZGV2ZWxvcG1lbnRzLiYj
ODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.