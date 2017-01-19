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Can breakfast help keep us thin? Nutrition science is tricky

By Candice Choi
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 08:28 PM
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This Feb. 1, 2012, file photo shows Kellogg's cereal products. Cereal makers have paid for studies that support the belief that eating breakfast can help keep us thin. The fact that cereal makers commissioned the studies doesn't mean breakfast is unhealthy, but it shows how difficult it can be to sort the hype from reliable dietary advice. (AP Photo/John Raoux)


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