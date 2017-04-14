Can’t pay your student loan bill? Here’s what to do

PHA+TkVXIFlPUks6IElmIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBhZmZvcmQgdG8gcGF5IHlvdXIgc3R1ZGVu
dCBsb2FuIGJpbGwsIGRvbiYjODIxNzt0IGJsb3cgaXQgb2ZmLiBUaGVyZSBhcmUgc3RlcHMgdGhh
dCB5b3UgY2FuIHRha2UgdGhhdCBtYXkgc2F2ZSB5b3UgZnJvbSBmaW5hbmNpYWwgcnVpbi48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZSBtb3JlIG9wdGlvbnMgdGhhbiB5b3UgbWF5IHJlYWxpemUsJiM4
MjIxOyBzYXlzIFJvaGl0IENob3ByYSwgYSBzZW5pb3IgZmVsbG93IGF0IHRoZSBDb25zdW1lciBG
ZWRlcmF0aW9uIG9mIEFtZXJpY2EsIHBhcnRpY3VsYXJseSBmb3IgdGhvc2Ugd2l0aCBmZWRlcmFs
IHN0dWRlbnQgbG9hbnMuPC9wPjxwPk5vdCBwYXlpbmcgY2FuIHNldmVyZWx5IGRhbWFnZSB5b3Vy
IGNyZWRpdCByZXBvcnQuIEdvaW5nIGludG8gZGVmYXVsdCAmIzgyMTI7IHdoaWNoIGhhcHBlbnMg
YWZ0ZXIgMjcwIGRheXMgb2Ygbm90IHBheWluZyBhIGZlZGVyYWwgc3R1ZGVudCBsb2FuIGJpbGws
IGFuZCBldmVuIHNvb25lciBmb3IgcHJpdmF0ZSBzdHVkZW50IGxvYW5zICYjODIxMjsgY2FuIG1h
a2UgaXQgaGFyZGVyIHRvIHF1YWxpZnkgZm9yIGEgbW9ydGdhZ2UsIGNyZWRpdCBjYXJkIG9yIHBy
ZXZlbnQgeW91IGZyb20gcmVudGluZyBhIHBsYWNlIHRvIGxpdmUuIEFuZCBpZiB5b3UgaGF2ZSBh
IGZlZGVyYWwgbG9hbiwgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgY2FuIHB1bGwgbW9uZXkgZnJvbSB5b3VyIHBh
eWNoZWNrcywgdGF4IHJlZnVuZHMgb3Igc29jaWFsIHNlY3VyaXR5IGJlbmVmaXRzIHRvIGdldCB5
b3UgdG8gcGF5IGl0IGJhY2suPC9wPjxwPkhlcmUmIzgyMTc7cyB3aGF0IHlvdSBuZWVkIHRvIGRv
IGlmIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBwYXkgeW91ciBzdHVkZW50IGxvYW4gYmlsbDo8L3A+PHA+UGlj
ayB1cCB0aGUgcGhvbmU8L3A+PHA+Q2FsbCB0aGUgY29tcGFueSB0aGF0IGNvbGxlY3RzIHlvdXIg
c3R1ZGVudCBsb2FuIHBheW1lbnRzIGFuZCBsZXQgdGhlbSBrbm93IHlvdSYjODIxNztyZSBoYXZp
bmcgdHJvdWJsZSBjb21pbmcgdXAgd2l0aCB0aGUgY2FzaCB0byBwYXkgeW91ciBiaWxscy4gU29t
ZSBzdHVkZW50IGxvYW4gc2VydmljZXJzIGhhdmUgYmVlbiBhY2N1c2VkIGJ5IHJlZ3VsYXRvcnMg
b2YgZ2l2aW5nIG91dCB3cm9uZyBvciBpbmNvbXBsZXRlIGluZm9ybWF0aW9uIHRvIGJvcnJvd2Vy
cy4gWW91IGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdG8gbWFrZSBhIGRlY2lzaW9uIGR1cmluZyB0aGUgY2Fs
bC4gSGFuZyB1cCwgZG8gc29tZSByZXNlYXJjaCBvbiB5b3VyIG93biBhbmQgZmlndXJlIG91dCBh
IHBsYW4sIHNheXMgTWFyayBLYW50cm93aXR6LCBwdWJsaXNoZXIgb2YgZmluYW5jaWFsIGFpZCBh
bmQgY29sbGVnZSBzY2hvbGFyc2hpcCBzZWFyY2ggd2Vic2l0ZSBDYXBwZXguY29tLjwvcD48cD5U
cnkgbG93ZXJpbmcgcGF5bWVudHM8L3A+PHA+SWYgeW91IGhhdmUgYSBmZWRlcmFsIHN0dWRlbnQg
bG9hbiwgeW91IG1heSBxdWFsaWZ5IGZvciB3aGF0IGlzIGtub3duIGFzIGFuIGluY29tZS1kcml2
ZW4gcmVwYXltZW50IHBsYW4sIHdoaWNoIGNhbiBtYWtlIHlvdXIgbW9udGhseSBwYXltZW50IG1v
cmUgYWZmb3JkYWJsZS4gTW9udGhseSBwYXltZW50cyBjYW4gYmUgcmVkdWNlZCB0byAxMCBwZXJj
ZW50LCAxNSBwZXJjZW50IG9yIDIwIHBlcmNlbnQgb2YgeW91ciBkaXNjcmV0aW9uYXJ5IGluY29t
ZS4gQ2FsbCB5b3VyIHN0dWRlbnQgbG9hbiBzZXJ2aWNlciB0byBhcHBseSwgb3IgZG8gaXQgdGhy
b3VnaCB0aGVpciB3ZWJzaXRlLiBUbyBzZWUgd2hpY2ggaW5jb21lLWRyaXZlbiByZXBheW1lbnQg
cGxhbnMgeW91IG1heSBiZSBlbGlnaWJsZSBmb3IsIHVzZSB0aGUgRWR1Y2F0aW9uIERlcGFydG1l
bnQmIzgyMTc7cyBvbmxpbmUgZXN0aW1hdG9yIHRvb2wgYXQgc3R1ZGVudGxvYW5zLmdvdi9teURp
cmVjdExvYW4vcmVwYXltZW50RXN0aW1hdG9yLmFjdGlvbi48L3A+PHA+TGVuZGVycyBvZiBwcml2
YXRlIGxvYW5zLCB1bmxpa2UgZmVkZXJhbCBzdHVkZW50IGxvYW5zLCBhcmUgbm90IG9ibGlnYXRl
ZCB0byBvZmZlciBhIG1vcmUgYWZmb3JkYWJsZSBwYXltZW50IHBsYW4uIEJ1dCBzb21lIHN0dWRl
bnQgbG9hbiBleHBlcnRzIHNheSBpdCBpcyBzdGlsbCB3b3J0aCBhc2tpbmcgZm9yIGhlbHAuPC9w
PjxwPkNob3ByYSwgd2hvIHdhcyBhIGZvcm1lciBzdHVkZW50IGxvYW4gb21idWRzbWFuIGF0IHRo
ZSBDb25zdW1lciBGaW5hbmNpYWwgUHJvdGVjdGlvbiBCdXJlYXUsIHNheXMgYm9ycm93ZXJzIGZy
ZXF1ZW50bHkgY29tcGxhaW5lZCB0byB0aGUgYWdlbmN5IGFib3V0IHByaXZhdGUgbGVuZGVycyB0
aGF0IHdlcmUgdW53aWxsaW5nIHRvIG1vZGlmeSB0aGVpciBsb2Fucy4gVGhlIENGUEIgcHVibGlz
aGVkIGEgc2FtcGxlIGxldHRlciB5b3UgY2FuIHNlbmQgdG8gdGhlIGxlbmRlciB0byBhc2sgZm9y
IGhlbHAuIEZpbmQgaXQgYXQ6IGNvbnN1bWVyZmluYW5jZS5nb3YvYWJvdXQtdXMvYmxvZy9zdHJ1
Z2dsaW5nLXByaXZhdGUtc3R1ZGVudC1sb2FuLWJvcnJvd2Vycy1zdGlsbC1zZWFyY2hpbmctZm9y
LWhlbHAuPC9wPjxwPlBvc3Rwb25pbmcgcGF5bWVudHM8L3A+PHA+T3B0aW9ucyBjYWxsZWQgZGVm
ZXJtZW50IGFuZCBmb3JiZWFyYW5jZSB3aWxsIHRlbXBvcmFyaWx5IHBvc3Rwb25lIHBheW1lbnRz
LiBUbyBkZWZlciBhIGZlZGVyYWwgc3R1ZGVudCBsb2FuLCB5b3UmIzgyMTc7bGwgbmVlZCB0byBw
cm92ZSBlY29ub21pYyBoYXJkc2hpcCBvciB1bmVtcGxveW1lbnQuIFdpdGggdGhpcyBvcHRpb24s
IHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IG1heSBwYXkgdGhlIGludGVyZXN0IHlvdXIgbG9hbiBhY2NydWVzIGR1
cmluZyB0aGUgZGVmZXJtZW50LjwvcD48cD5Gb3JiZWFyYW5jZSBpcyBmb3IgdGhvc2Ugd2hvIGRv
biYjODIxNzt0IHF1YWxpZnkgZm9yIGRlZmVybWVudHMsIGJ1dCBzdGlsbCBjYW4mIzgyMTc7dCBt
YWtlIHBheW1lbnRzLiBJbnRlcmVzdCB3aWxsIHN0aWxsIGFjY3J1ZSwgaW5jcmVhc2luZyB5b3Vy
IGxvYW4gYW1vdW50LjwvcD48cD5Qcml2YXRlIHN0dWRlbnQgbG9hbiBsZW5kZXJzIG1heSBvciBt
YXkgbm90IG9mZmVyIGRlZmVybWVudCBvciBmb3JiZWFyYW5jZSBvcHRpb25zLiBZb3UmIzgyMTc7
bGwgbmVlZCB0byBhc2sgYW5kIHNvbWUgbWF5IGNoYXJnZSBmZWVzIHRvIGRvIHNvLjwvcD48cD5G
aXhpbmcgYSBkZWZhdWx0PC9wPjxwPklmIHlvdSBhbHJlYWR5IGRlZmF1bHRlZCBvbiB5b3VyIGZl
ZGVyYWwgc3R1ZGVudCBsb2FuLCB5b3Ugc3RpbGwgaGF2ZSBhIGNoYW5jZSB0byBjbGVhbiB1cCB5
b3VyIGNyZWRpdCBoaXN0b3J5LiBDYWxsIHlvdXIgc3R1ZGVudCBsb2FuIHNlcnZpY2VyLCB3aG8g
Y2FuIHB1dCB5b3Ugb24gYSByZXBheW1lbnQgcGxhbi4gQWZ0ZXIgc2V2ZXJhbCBtb250aHMgb2Yg
cGF5bWVudHMsIHRoZSBkZWZhdWx0IGNhbiBiZSByZW1vdmVkIGZyb20geW91ciBjcmVkaXQgaGlz
dG9yeSwgS2FudHJvd2l0eiBzYXlzLjwvcD48cD5Qcml2YXRlIHN0dWRlbnQgbG9hbiBsZW5kZXJz
IGRvIG5vdCBoYXZlIHRvIG9mZmVyIHRoaXMuIEJ1dCBLYW50cm93aXR6IHNheXMgc29tZSBwcml2
YXRlIGxlbmRlcnMgbWF5IGJlIHdpbGxpbmcgdG8gcmVtb3ZlIHRoZSBkZWZhdWx0IGZyb20geW91
ciBjcmVkaXQgaGlzdG9yeSBpZiB5b3UgbmVnb3RpYXRlIHdpdGggdGhlbSBhbmQgYWdyZWUgdG8g
c3RhcnQgcGF5aW5nIHRoZW0gYmFjay48L3A+PHA+TmV2ZXIgcGF5IGZvciBoZWxwPC9wPjxwPkFs
bCB0aGlzIGNhbiBiZSBkb25lIGZvciBmcmVlLCBzbyBzdGF5IGF3YXkgZnJvbSBjb21wYW5pZXMg
dGhhdCBvZmZlciB0byBoZWxwIHlvdSB3aXRoIHN0dWRlbnQgbG9hbiByZXBheW1lbnQgcGxhbnMg
b3Igb3RoZXIgc2VydmljZXMgZm9yIGEgZmVlLiBNYW55IGFyZSBvbmx5IGRvaW5nIHBhcGVyd29y
ayB0aGF0IHlvdSBjYW4gZWFzaWx5IGRvIG9uIHlvdXIgb3duLCBzYXlzIEJldHN5IE1heW90dGUs
IGRpcmVjdG9yIG9mIGNvbnN1bWVyIG91dHJlYWNoIGF0IHRoZSBDZW50ZXIgZm9yIENvbnN1bWVy
IEFkdm9jYWN5LjwvcD48cD5BbmQgYmUgc3VzcGljaW91cyBvZiBhbnkgY29tcGFueSB0b3V0aW5n
IGEgc28tY2FsbGVkICYjODIyMDtPYmFtYSBzdHVkZW50IGxvYW4gZm9yZ2l2ZW5lc3MgcHJvZ3Jh
bS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIG5vIHN1Y2ggdGhpbmcsJiM4MjIx
OyBNYXlvdHRlIHNheXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.