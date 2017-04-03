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Car sales keep falling, but buyers pay more for trucks, SUVs

By Tom Krisher
Associated Press

Published: April 3, 2017 - 05:55 PM
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Ford sales consultant Yanaisis Milian removes the dealer tag on a sold 2017 Ford Explorer at an auto dealership in Hialeah, Fla. recently. Automakers are reporting financial results where car sales are dropping. (AP Photo/Alan Diaz)


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