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Cathedral Buffet closes to public following federal order to pay $388,000 to employees

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 18, 2017 - 05:35 PM | Updated: April 18, 2017 - 05:39 PM
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Ernest Angley's Grace Cathedral and Cathedral Buffet in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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