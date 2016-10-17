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Cause of fatal Akron jet crash to be revealed in live-streamed meeting Tuesday morning

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: October 17, 2016 - 05:19 PM | Updated: October 18, 2016 - 10:08 AM
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Area police and firefighters work at the scene after a passenger jet crashed into a home on Mogadore Rd. while on a short approach to Akron-Fulton Airport on Nov. 10, 2015, in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)

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