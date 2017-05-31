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Corporate culture

Cavs store pops up on Goodyear campus

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: May 31, 2017 - 07:17 PM | Updated: June 1, 2017 - 10:31 AM
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Cavs employee Ray Campbell cheers on Goodyear employees as they shoot baskets at Goodyear Headquarters in Akron. The Cleveland Cavaliers opened a pop-up shop for Goodyear employees to buy fan gear in preparation for the NBA Finals. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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